Jucil urge a reforzar la plantilla del Seprona para prevenir incendios forestales en zonas rurales de CyL

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, urgió hoy a reforzar la plantilla del Servicio de Protección de la Naturaleza para prevenir incendios forestales en las zonas rurales de Castilla y León. En concreto, reclamó a la Dirección General de la Guardia Civil que de manera inmediata actualice el catálogo de puestos ante el 'alarmante' déficit de efectivos que sufre esta unidad, dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Y es que aseguró que la plantilla está incompleta en una de las unidades más sensibles, con una plantilla que no se ha renovado en los últimos 24 años, cuando se creó el Seprona con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo, según informa Ical.

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, señaló que ya en el 2010, el coronel jefe interino del servicio del Seprona, Jesús Rodríguez Lorenzo, hizo unas declaraciones en las que apuntaba la necesidad de contar con unos 800 efectivos más de los 1.804 que había en ese momento. Por tanto, el número de agentes no solo se ha reducido de manera "preocupante" en un quince por ciento desde que se hicieron estos cálculos hace 14 años, sino que además no ha aumentado la plantilla desde la creación de esta unidad, algo que nos preocupa especialmente, ya que se ha perdido la capacidad operativa de la Guardia Civil en los montes y el entorno rural en general

Un comunicado de Jucil subrayó que los incendios se han convertido en los últimos años en una materia especialmente sensible y el Seprona no está en la actualidad a la altura de la circunstancia por falta de efectivos. En su opinión, los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza eran reconocidos como una de las mejores policías ecológicas de Europa y sin embargo ahora se obliga a los componentes de las patrullas, no solamente a realizar inspecciones, sino que deben llevar a cabo otras gestiones relacionadas con las denuncias e informes que eternizan las labores burocráticas y que hipotecan el tiempo de servicio de estas unidades, restándolo a otras de las muchas funciones que les son inherentes.

Jucil consideró que la labor preventiva es "crucial" para reducir el número de incendios, de manera que con un mayor número de patrullas se ampliaría la capacidad de visualización de las zonas de alto riesgo. Con la posibilidad de detectar, por ejemplo, entornos donde es necesario limpiar zonas boscosas. Por el contrario, buena parte de estos efectivos, en pleno verano y ante la falta generalizada de agentes, se utiliza a las patrullas de Seprona para realizar labores de seguridad ciudadana de forma que deben prestar servicio en acontecimientos tales como encuentros deportivos, festejos, encierros taurinos, así como en festivales musicales.

Sigue los temas que te interesan