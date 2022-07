El PSOE espera que el lunes "no comparezca Suárez-Quiñones, sino su sucesor" en la Comisión de Medio Ambiente

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecerá el próximo lunes en una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente para informar sobre el incendio en la Sierra de la Culebra. Ante esta intervención, el PSOE espera "que no comparezca Suárez-Quiñones, sino su sucesor", tal como ha manifestado este viernes Ángel Hernández, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León.

Hernández ha señalado que "aún hay tiempo hasta el lunes para que dimita el consejero de Medio Ambiente", y en cuanto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha sido contundente: "nos parece sorprendente que cuando las llamas están asolando la Comunidad, se esconda en un búnker para no solo protegerse de las llamas, sino de los ciudadanos, que no salga a dar la cara en uno de los peores momentos que está viviendo nuestra tierra, haciendo la táctica de esconderse para no dar explicaciones".

