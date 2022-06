Incertidumbre en las gasolineras de CyL ante la prórroga de la bonificación de 20 céntimos en el combustible

Noticias relacionadas Bajón en el consumo de carburantes en Castilla y León y frenazo de la economía

A menos de 10 días de la finalización de la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible con 20 céntimos el litro, la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes) quiere denunciar "su absoluta incertidumbre respecto a la prórroga de la citada medida, pese al anuncio realizado hace unos días por Pedro Sánchez confirmando la continuidad de la citada rebaja".

Desde la Federación, sostienen que "varias han sido las solicitudes de reunión lanzadas a la administración y que no han sido atendidas. Por ello, el sector considera inadmisible la total falta de información respecto a las condiciones en las que se tendrá que seguir bonificando el precio de venta al público de determinados productos energéticos, y más si tenemos en cuenta que las fechas estivales en las que nos encontramos, no son las más idóneas para realizar nuevamente cambios informáticos en nuestros equipos a fin de poder registrar de forma correcta las bonificaciones realizadas a los clientes en el momento de la venta".

Y añaden: "Parece mentira que las dificultades técnicas e informáticas a las que se tuvieron que enfrentar en abril pasado los empresarios de estaciones de servicio y que fueron comunicadas de forma reiterada al Gobierno, no hayan servido para que, en estos momentos y ante la previsible prórroga, las propuestas realizadas por el sector para mejorar la ejecución de la medida, no hayan sido tenidas en cuenta para que los empresarios de las gasolineras puedan seguir adelantando un dinero que en la mayoría de los casos no se tiene".

