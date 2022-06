Soria ¡YA! reclama a María Jesús Montero las ayudas al funcionamiento en zonas despobladas

Noticias relacionadas Ángel Ceña asume en la recta final de este periodo de sesiones la portavocía del grupo UPL-Soria Ya

La senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, ha intervenido en la sesión de control al Gobierno para demandar información concreta acerca de la voluntad de aplicación de las Ayudas al Funcionamiento de empresas en zonas despobladas y el calendario “concreto y preciso” de actuación para ponerlas en marcha en 2022. La pregunta estaba dirigida a la ministra de Hacienda, pero el Gobierno la ha derivado a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La senadora turolense ha defendido que se trata de una medida eficaz frente al reto demográfico, y ha puesto el ejemplo de la fiscalidad singular que se aplica con éxito en el caso de Canarias, por la especificidad de las islas. También ha insistido en que las provincias de Soria, Teruel y Cuenca son las zonas más despobladas de la Unión Europea, en situación de “extrema gravedad demográfica”, y que por ese motivo se permiten estas ayudas desde la Comisión Europea.

Martín ha recriminado al Gobierno que a mediados de año todavía no haya implantado una medida recogida en los Presupuestos Generales. Martín se ha referido a las palabras de una periodista turolense que conoce bien el territorio y que recientemente definió el comportamiento del Gobierno y del Ministerio de Transición ecológica y Reto demográfico como “pura hipocresía”, en alusión a los discursos teóricos que se trasladan sobre el problema de la despoblación, pero la falta real de voluntad de actuar contundentemente.

El procurador por Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, por su parte, ha remarcado que el ejecutivo se encuentra trabajando en nueve reales decretos, pero no en este, por lo que esto no es una prioridad para el Gobierno de España. "Lo triste no es que llegue cinco meses tarde, sino que no las esperamos porque no hay ningún movimiento previsto" ha señalado.

Beatriz Martín: ¿incrementarán sus promesas incumplidas con nuestros territorios?

Visiblemente molesta, la senadora de Teruel Existe ha acusado al Gobierno de aportar tan sólo palabras huecas, de falta de compromiso y de tener pocas ganas de actuar frente a la grave despoblación que sufren estas provincias, “incluso teniendo la oportunidad de aplicar una medida directa, eficaz, rápida, real y capaz de ayudar”. En su intervención, ha pedido a la vicepresidenta Ribera que “no pierdan el tiempo en darnos charlas y discursos autocomplacientes sobre la despoblación, ni discursos en estas cámaras que no vengan acompañados de medidas urgentes y reales, porque ya solo creemos en los hechos, no en sus palabras”. Para terminar, ha invitado a la Vicepresidenta a demostrar “que quieren salir de esa lista negra europea de la extrema gravedad demográfica en la que estamos”, recordando que la decisión de aplicar las ayudas “tan solo depende de su voluntad”. Martín ha reprochado que el Partido Socialista se comprometió con Teruel Existe en el Acuerdo de investidura y que “no sólo están incumpliendo con nosotros, sino con los habitantes de estas tres provincias”, y se ha preguntado si “van a seguir incrementando la lista de promesas incumplidas con nuestros territorios, generando un mayor hartazgo político”.

Teresa Ribera ha informado que trabajan en un mapa de intensidad de ayudas al hilo de la revisión de la Comisión Europea de las directrices de las ayudas de finalidad regional, en el que ha afirmado que Soria, Cuenca y Teruel cuentan con una ventaja tanto en la intensidad de las ayudas (el total de ayuda permitida), como por el destino de estas ayudas, y a ellas se suman Zamora (por haber perdido un porcentaje de población superior al 10% en la última década) y Salamanca (por ser limítrofes con Portugal). Ha dicho que en este momento el Ministerio de Hacienda está trabajando en la modificación de quince Reales decretos por los que se delimitan las respectivas zonas de promoción económica y esperamos poder presentar de modo inmediato las cuestiones concretas sobre qué tipo de ayudas e incentivos regionales parecen viables en este nuevo mapa.

La ministra ha reconocido que en España hay territorios que han sufrido un tratamiento “enormemente injusto tras décadas de abandono y olvido por parte de Madrid y de la mayor parte de las capitales de las Comunidades Autónomas”.

Teruel Existe y Soria ¡YA! piden una reunión a la Ministra de Hacienda

Ante la falta de concreción en la respuesta de la Vicepresidenta Teresa Ribera, las agrupaciones de electores de Teruel Existe y Soria ¡YA! han realizado declaraciones a los medios en el Senado y en la Junta de Castilla y León informando que han registrado una carta a la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para solicitar una reunión informativa sobre los planes del Gobierno para cumplir con la disposición adicional 123 de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y poner en marcha las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas. Preguntan si el Gobierno tiene voluntad real de aplicarlas, y si está dispuesto a hacerlo este año, conocer el estado de tramitación de las mismas, su calendario y mecanismo de aplicación. También ofrecen su colaboración, en tanto que conocedores de la realidad de los territorios afectados, para lograr su aplicación lo antes posible. Ambas agrupaciones de electores recuerdan que estas ayudas están autorizadas por la Comisión Europea desde hace más de un año (19 de abril de 2021).

Beatriz Martín ha recordado que la pregunta al Gobierno se refería a las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas autorizadas por la Comisión Europea en estas tres provincias y en las comarcas colindantes con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y no a las ayudas a la inversión a las que se ha referido la vicepresidenta en la Cámara al incluir otras provincias, “intentando

camuflar un tema con otro, desviando el enfoque de la pregunta” y las ayudas al funcionamiento deben ser adicionales a estas últimas.

Ángel Ceña ha destacado “que dejen de marear la perdiz y apliquen cuanto antes unas ayudas que son imprescindibles para la recuperación de las provincias más despobladas, porque es la medida más eficaz para generar empleo y así conseguir revertir la despoblación”

El diputado y los senadores de Teruel Existe, Tomás Guitarte, Joaquín Egea y Beatriz Martín, y los tres procuradores de Soria ¡YA! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, Vanessa García y Antonio Palomar, se han dirigido a la ministra Montero puesto que consideran que es la interlocutora válida, a la que corresponde ofrecer las explicaciones sobre este asunto. Argumentan que se trata de bonificaciones con repercusión presupuestaria, además de que fue ella la que ya se comprometió a finales de 2020 en otra intervención en el Senado con su “rotundamente sí” y que es el Ministerio de Hacienda y Función Pública el responsable último de los Presupuestos Generales del Estado, con quien Teruel Existe los negoció, y en consecuencia el responsable del desarrollo de la disposición adicional 123 de los mismos, aunque lo pueda ser en coordinación con otros Ministerios.

