La Pttpcyl exige la estabilización del empleo temporal en Castilla y León

La Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León (Pttpcyl) exige el "paro en los despidos y ceses de trabajadores temporales en abuso y la rectificación de los criterios de la Junta para la selección de las plazas que se van a incluir en la nueva oferta de empleo público de estabilización con la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad", en una solicitud dirigida a Alfonso Fernández Mañueco, Juan García-Gallardo, Jesús Julio Carnero y Paloma Rivero, como responsables de Función Pública de la Junta de Castilla y León. Asimismo, ruegan que "no dejen a ningún empleado público en abuso de temporalidad sin posibilidades de estabilizar su empleo".

Por su parte, según la plataforma, "los trabajadores y la propia sociedad reclaman poner en valor a las personas y no las plazas, respecto a cómo se está aplicando la Ley 20/2021, cuyo objetivo era reducir la temporalidad. La gente tiene que entender que muchas personas están en la administración con contratos encadenados durante décadas en precario y eso no es legal. La administración ha incumplido la Ley y es la responsable de esta situación, no los trabajadores que han sido y siguen siendo las víctimas de esta situación".

La plataforma pone como ejemplo a la Diputación de Sevilla o al Ayuntamiento de Granada, como administraciones "donde estos procesos están enfocados a consolidar a las personas que están en abuso de temporalidad, es decir, reducir esa temporalidad recuperando y poniendo en valor a sus trabajadores en abuso. En cambio, en nuestra administración, no ha sido esa la prioridad", manifiesta.

En la Junta de Castilla y León, "según su propio Portal de Trasparencia, sin tener en cuenta Sanidad y Educación, actualmente hay más de 7.000 funcionarios interinos y 6.000 laborales temporales. En total, suman casi 15.000 personas (el 71,2% son mujeres, la mayoría entre 50 y 60 años de edad). Recordemos que la temporalidad en la administraciones públicas Españolas ronda el 33%, estando muy por encima de las empresas privadas".

Mientras que la Junta de Castilla y León, "en la última reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público, ha trasladado a los sindicatos su intención de incluir en esta oferta 'extraordinaria', con los criterios restrictivos que se están utilizando, tan solo 679 plazas de funcionarios y 1.985 plazas de laborales, cantidades que impiden la posibilidad de consolidar sus plazas ya de partida al 82% de los trabajadores temporales y enviarán al paro de larga duración a la mayoría de estos trabajadores, mayoritariamente mujeres con nulas posibilidades de reinserción laboral", sostiene la plataforma.

Desde Pttpcyl, auguran que "esta situación generará un mayor número de procesos judiciales, al tiempo que aseguran que no se producirá una reducción significativa de trabajadores temporales, sin llegar en ningún caso al compromiso adquirido con la Unión Europea de dejarlo en el 8%".

También destacan que en su opinión, "el proceso de estabilización no significa la consolidación de los trabajadores", y que "aunque un trabajador sea el más longevo en su puesto de trabajo, con más experiencia, no va a ser eso lo que determine que vaya a poder consolidar su puesto de trabajo".

La plataforma añade que "si se pierde esa experiencia profesional, la calidad de los servicios públicos se verá afectada y seremos los ciudadanos los que paguemos las consecuencias. Recordemos que todo el mundo puede presentarse a estos procesos al ser abiertos, en contra de las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero los únicos que perderán sus puestos de trabajo serán los empleados públicos temporales que llevan décadas prestando sus servicios a las administraciones públicas con la mejor de sus capacidades y voluntades, formados por la propia administración, y trabajando en perores condiciones que sus compañeros fijos de las propias administraciones de Castilla y León".

A tan solo 15 días para acabar el plazo que da la Ley 20/2021 para publicar la Oferta Extraordinaria de Empleo Público de Estabilización, atreviéndose a hacer una estimación a grosso modo, la plataforma opina que "solo un tercio de los trabajadores temporales en abuso, siendo generosos, se podrá estabilizar tras una dura competencia entre ellos". Por eso, recordándoles que "aún están a tiempo de rectificar", piden a los responsables de la Junta de Castilla y León que "cumplan con sus trabajadores que han sacado adelante los servicios públicos de Castilla y León durante décadas".

