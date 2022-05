C. Tangana y Leiva serán el plato fuerte de la nueva edición de Músicos en la Naturaleza

La música volverá a sonar en la Finca Mesegosillo, en Hoyos del Espino (Ávila), tras dos años de pandemia ya que regresa uno de los festivales más consolidados y reputados, Músicos en la Naturaleza.

La 15 edición de un festival que desde 2006 ha hecho que se acerquen hasta la Sierra de Gredos alrededor de 150.000 personas, con un impacto directo estimado de al menos 20 millones de euros en el territorio. En esta ocasión, el certamen, organizado por la Fundación Patrimonio Natural, se abre a nuevos públicos, “a los hijos de la audiencia a la que nos solíamos dirigir hasta ahora” ha señalado el consejero de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y ha presentado el cartel que estará encabezado por “el artista del momento”, C. Tangana, a quien precederán Iván Ferreiro y Leiva, en un escenario diferente.

Los tres artistas se suman así a una extensa nómina de músicos que en las dos últimas décadas han pasado por un paraje insólito de la Sierra de Gredos: Sting, Pet Shop Boys, Bob Dylan, Mark Knopfler, The Beach Boys, Deep Purple, Andrés Calamaro, John Fogerty, Rod Stewart o la Electric Light Orchestra son algunas de las bandas internacionales que conocen la magia de Gredos y de Músicos en la Naturaleza. Y a ellos se han sumado desde la primera edición del festival en 2006 grupos nacionales como Fito & Fitipaldis. Loquillo, La M.O.D.A., Joaquín Sabina, Duncan Dhu, Amaral o Miguel Ríos, entre otros, que han sido protagonistas de la comunión entre música y un entorno natural incomparable.

Las entradas para el espectáculo se pondrán a la venta el próximo martes, 10 de mayo, a través de la web oficial del festival (mngredos.com), al precio de 65 euros, y el consejero recomendó a quienes prevean asistir “que se empiecen a mover ya para reservar alojamiento”, debido al alto volumen de público que mueve un acontecimiento que “no es un evento musical, sino de compromiso con el medio rural, de dinamización, de trabajo contra el reto demográfico, que aporta actividad económica y pone el foco en nuestro medio natural”, señaló Suárez-Quiñones, que recordó que “el 91 por ciento de los asistentes acaban regresando a la zona después”.

Suárez-Quiñones explicó que, por primera vez en la historia del festival, ha sido preciso montar un doble escenario, debido a que la puesta en escena del show de la gira de C. Tangana (‘Sin cantar ni afinar’) tiene unos requisitos muy exigentes. Eso hace que “poner en marcha está producción no sea fácil, ya que conlleva un gran reto logístico”. Quienes asistan podrán disfrutar de “un espectáculo único e irrepetible”, con “el artista español que más discos ha vendido en 2021, que está batiendo récords de asistencia en todos los conciertos. No es un cantante, es un show, un espectáculo musical, una auténtica película musical, en la que durante dos horas estará acompañado de amigos que han participado en su úlitmo disco, 'El madrileño', una auténtica revolución que ha permitido releer la tradición musical española".

“Es la 15 edición del festival, y queríamos dedicarla a los artistas españoles. Tras dos años de pandemia donde el mundo de la música ha sufrido de una forma muy especial, creíamos que debíamos estar con la música española”, destacó. Así, confirmó que el primero en subir al escenario será Iván Ferreiro, que ya participó en el certamen en la edición de 2009 (cuando Miguel Ríos fue el cabeza de cartel), un año en el que también actuó (aquella vez como integrante de Pereza) Leiva, que esta vez presentará su último trabajo discográfico, ‘Te muerdes el labio’.

“En el origen de Músicos, en 2006, se apostó por artistas de larga trayectoria, para llegar a un público en una franja de cuarenta y cincuenta años. Creemos que hay que hacer un guiño a la juventud, a los hijos de las personas a las que nos hemos dirigido siempre, porque comparten gusto por la música y por el patrimonio natural”, sentenció el consejero. Además, explicó que como en anteriores ediciones se facilitará desde la Junta transporte público desde localidades como Ávila, León, Zamora, Salamanca, Madrid, Burgos, Palencia, Valladolid, Cáceres y Béjar, y dos lanzaderas antes y después del concierto, con sendas rutas por la comarca.

