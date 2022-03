La ministra de Transportes asegura que el Gobierno no aplicará el peaje en las autovías sin consenso

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el Gobierno de España no aplicará el peaje en las autovías sin consenso de las diferentes administraciones y el sector del transporte y precisó que es una cuestión con la que se ha comprometido con la Unión Europea. Pese a reconocer que no es el "mejor" momento para plantear una medida de este tipo, apuntó que el Ejecutivo central tiene la previsión de hacer ese análisis con las alternativas que se puedan presentar. No en vano, aludió a la "responsabilidad" y al "sentido de Estado" para determinar el mantenimiento y la modernización de las carreteras, según informa ICAL.

En una entrevista publicada por los medios del Grupo Promecal y recogida por la Agencia Ical, Sánchez destacó que el sector del transporte es consciente de la necesidad de abordar el peaje en las autovías. "Ellos saben que cualquier transportista, nacional o extranjero, paga por utilizar las autovías en toda Europa salvo en España. Y también ellos se están beneficiando del rescate de autopistas que hemos hecho desde 2018 y el ahorro que supone. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio que garantice la sostenibilidad y que permita tener una red de carreteras mejor mantenida, más segura y que les permita prestar mejores servicios. Eso solo lo podemos hacer con una correcta financiación", añadió.

En cuanto a la llegada de los fondos europeos, la ministra manifestó que se fomentarán con más de 6.000 millones los corredores ferroviarios y las líneas convencionales y de cercanías que permitan cumplir los plazos de los fondos Next Generation. Además, se pondrán en marcha proyectos de regeneración urbana y de mejora de la eficiencia energética. Preguntada por la España vaciada y el agravio comparativo que sufre en materia de infraestructuras, respondió que la Ley de Movilidad Sostenible busca dar soluciones de movilidad a los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. "Acabamos de constituir la mesa de movilidad rural, para tener en cuenta las necesidades específicas que tienen esos territorios", expuso.

Raquel Sánchez también se refirió a algunas de las infraestructuras que están pendientes de concluir en Castilla y León como la A-11, una autovía en la que el Gobierno ha invertido más de 185 millones desde 2018. La previsión que maneja el Ministerio es continuar avanzado en los proyectos de la provincia de Valladolid mientras que el tramo entre la variante de El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz podría estar finalizado en 2023.

Además, anunció que el acceso a Aguilar de Campoo, en Palencia, desde la A-67 estará en servicio a lo largo de este año; eludió hablar de fechas para el tercer carril de la A-62 entre Dueñas y Cigales y confió en que la llegada del AVE a Burgos sea en el primer semestre de 2022.

Por último, la ministra socialista lamentó el pacto de Gobierno en la Junta entre el Partido Popular y Vox y consideró que los castellanos y leoneses son los que más lo van a sufrir. "Vox ha venido anunciando Vox cuáles va a ser sus planes. Va a haber un retroceso en derechos y libertades", sentenció.

