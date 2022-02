Tudanca, ante las acusaciones de pucherazo por la Reforma Laboral: "La democracia es mucho más fuerte que un puñado de votos"

Noticias relacionadas Tudanca asegura la creación de un fondo para crisis en el campo de 50 millones y una reforma de la Ley Agraria

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha referido a la polémica sobre las votaciones en el Congreso de los Diputados la convalidación de la reforma laboral, para asegurar que "la democracia es mucho más fuerte que un puñado de votos". El secretario general del PSOECyL responde así a las acusaciones de pucherazo vertidas por el Partido Popular y Vox en las últimas horas y recuerda a estos partidos que "costó mucho traer la democracia por lo que hay que respetarla".

Unas declaraciones que Luis Tudanca ha realizado durante su visita a la cooperativa Cobadú, en Villaralbo (Zamora), y donde ha valorado la reforma laboral como "una noticia de confianza y que beneficia al conjunto de la sociedad". El líder de los socialistas en Castilla y León cree que esta reforma ha sido un ejemplo de "gente que piensa diferente, pero se ha puesto de acuerdo para afrontar una recuperación económica y devolver derechos perdidos a la sociedad". Pero sobre la polémica de las votaciones, Tudanca ha preferido "morderse la lengua" y limitarse a "dejar a otros el barro, para hablar bien de Castilla y León".

El candidato socialista aboga porque "más gente arrimara el hombro" y ha aconsejado al resto de los partidos que "en política no puede haber enemigos y debemos ponernos de acuerdo para salir adelante". Tudanca cree que esta reforma laboral "no es de un partido, sino de un gobierno, de la CEOE, de los empresarios, de los sindicatos... Y si no se está con ellos, ¿con quién están?", se ha preguntado.

Sobre Ayuso en la campaña de CyL: "¿Se presenta ella?"

Por otro lado, ante la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a Segovia y Burgos, para apoyar al candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante el auge de VOX, Tudanca se ha preguntado: "¿Se presenta ella?". El candidato socialista cree que "a veces pareciera" que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea la verdadera candidata a las autonómicas de Castilla y León.

Pero sin querer ahondar más en el tema, el secretario general del PSOECyL ha considerado que "allá otros con su campaña electoral", y ha querido centrarse en "hablar del campo y del sector primario", porque cree que Castilla y León "no se asemeja mucho a Madrid y tampoco tenemos los mismos intereses".

