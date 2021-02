¿A qué hora se emiten las telenovelas de Divinity tras el regreso de Can Yaman?

Can Yaman regresa este lunes a Divinity con la serie Matrimonio por sorpresa. La cadena temática de Mediaset estrenará a las 18:00 horas esta comedia romántica protagonizada por el galán turco por excelencia, una novedad que ha obligado a modificar la parrilla habitual de las tardes del canal.

La sesión vespertina de telenovelas turcas seguirá comenzando con la emisión de Love is in the air, que este lunes está programada a las 16:45 horas. Justo después tendrá lugar el estreno de Matrimonio por sorpresa.

Con la llegada de la serie de Can Yaman se reduce la emisión de Trampa de amor, que pasará de su doble entrega habitual a emitir únicamente un episodio a las 19:00 horas. Así, este lunes los espectadores podrán disfrutar del capítulo 123 de la serie.

Dulve venganza también verá reducido su espacio en parrilla debido al adelanto de Encadenada, el drama romántico ucraniano que Divinity estrenó el viernes a las 22:30 horas. A partir de este lunes, la ficción de Europa del Este pasa a emitirse a las 21:00, por lo que la serie turca protagonizada por Leyla Tugutlu y Furkan Andıç ofrecerá un único episodio a las ocho de la tarde.

De esta manera, la cadena de Mediaset refuerza su apuesta por las ficciones turcas con el regreso de Can Yaman y coloca justo antes del prime time la producción ucraniana con la que espera abrir el abanico de series extranjeras que ofrece a su audiencia.

Vuelve Can Yaman

Can Yaman vuelve a Divinity con 'Matrimonio por sorpresa'. Mediaset

Después de la irrupción en España de la serie que le catapultó a la fama gracias a Divinity hace casi dos años, el galán turco Can Yaman regresa al canal femenino de Mediaset España con la comedia romántica Matrimonio por sorpresa, cuyo estreno tendrá lugar este lunes 8 de febrero a las 18:00 horas. En esta ocasión, el actor compartirá protagonismo con la actriz Yeliz Kuvancı (Sadakatsiz).

Aclamado por millones de fans en todo el mundo, Can Yaman es el actor turco del momento. Tras debutar en televisión en 2014, se ha convertido en un ídolo de masas internacional a raíz de su interpretación en la serie Erkenci Kus: Pájaro soñador emitida en Divinity, papel reconocido con el Turkey Youth Award al Mejor Actor de Serie de Televisión en 2019.

En esta nueva producción que llega a Divinity, estrenada en 2016 en Turquía, Yaman y Kuvancı interpretan a dos jóvenes graduados universitarios que, tras culminar sus estudios universitarios y casarse en secreto a espaldas de sus padres, lucharán por su amor y por poner fin a una enemistad de más de tres décadas. Una historia de amor al más puro estilo de Romeo y Julieta, con un malentendido del pasado que dio origen a un odio mutuo entre los cabezas de familias de dos sagas, sorpresas y acontecimientos inesperados.