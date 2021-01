La audiencia elegirá entre dos opciones la canción de Blas Cantó para Eurovisión 2021

"Nada es como lo imagináis. Esta vez, os voy a agarrar más fuerte de la mano en el viaje. ¿Preparados?", hace unas semanas Blas Cantó en Telegram, dando pie a especulaciones sobre la posibilidad de que la TVE se estuvieran planteando organizar una gala para elegir el tema con el que el murciano representará a España en el Festival de Eurovisión 2021.

Y así será. RTVE ha confirmado que el candidato español presentará dos propuestas en una gala en directo que emitirá TVE y la audiencia decidirá la mejor canción para representar a España en la final del certamen europeo, que tendrá lugar el 22 de mayo.

El público podrá votar por su opción favorita de forma gratuita y online en la web y la aplicación de Eurovisión TVE; y también a través de llamadas telefónicas y SMS. En la preselección española, que se emitirá en el mes de febrero, el cantante murciano regalará también a la audiencia inolvidables duetos con grandes artistas y amigos.

"Si queremos que decida el público, va a elegir de verdad. No va a haber jurado. Entiendo que habrá mucho debate, en si queremos a un Blas o a otro, pero siempre son canciones que me representan porque he formado parte de la composición", ha puntualizado.

Las dos canciones, que podremos escuchar próximamente, ha sido seleccionadas entre varias opciones por un equipo de RTVE, la discográfica Warner, el equipo de Blas y el propio artista. "Vamos a presentar dos canciones totalmente distintas. [...] Son dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente", ha comentado sobre los temas, que permitirán mostrar su calidad y dualidad sobre el escenario.

Las anteriores ocasiones

La última vez que TVE se decantó por este formato de preselección fue en 2013 con El Sueño de Morfeo. Entonces, en una gala bautizada como El Sueño de Morfeo, destino Eurovisión, el grupo presentó tres canciones (Contigo hasta el final, Dame tu voz y Atrévete) después de que una cuarta (Revolución) no pasara una criba previa por Internet.

Aquella gala se celebró en los estudios San Cugat de Barcelona, fue presentada por Carolina Ferre y contó en el jurado con José María Íñigo, Rosa y Marco Mengoni, que tenía un poder de decisión del 50%, mientras el otro 50% quedaba en manos del televoto. Finalmente fue elegida la canción Contigo hasta el final, que quedaría en penúltima posición en Malmö con sólo ocho puntos.