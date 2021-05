Por qué Australia participa en el Festival de Eurovisión

Noticias relacionadas Eurovisión 2021: Australia anuncia que no estará en Róterdam y usará la copia de seguridad para competir

Eurovisión es un Festival de música que nace bajo el abrigo de la Unión Europea de Radiodifusión en la década de 1950. La popularidad del certamen fue en aumento, hasta convertirse en el evento que hoy día todos conocemos, y que capta el interés de espectadores de todos los lugares del mundo.

El Festival de Eurovision también es muy conocido en Australia, y allí es un programa de televisión que alcanza grandes datos de audiencia, a pesar de que se emite en la madrugada.

Por esa razón, ya en 2014, la Unión Europea de Radiodifusión permitió al país actuar en Copenhague en el intermedio de una de sus semifinales, pero sin poder optar al premio final. Y así pudimos ver a Jessica Mauboy defender Down Under.

Aquella actuación dejó tan buen sabor de boca que un año después, con motivo de la 60 edición del festival y tras las numerosas peticiones de la SBS, la televisión pública nacional, la UER decidió invitarles a participar como un hecho extraordinario.

Lo haría, además, directamente en la gran final junto al Big Five (Francia, Reino Unido, Alemania, España e Italia) para así no reducir las posibilidades de otros países para clasificarse para la gran final del sábado.

La SBS eligió a dedo a Guy Sebastian, un conocido cantante malayo ganador de la primera edición de Australian Idol y jurado de The X Factor Australia. Una gran decisión ya que el país logró clasificarse en quinto posición y así 'obligar' a la UER a aceptar que Australia se quedara como miembro de pleno derecho en el Festival.

En 2016 Dami In estuvo a punto de alzarse con la victoria -quedó segunda- con su sobresaliente Sound of silence. En 2017 Australia fue representada en Eurovisión por Isaiah Firebrace con Don't Come Easy y quedó noveno. En 2018 Jessica Mauboy defendió We Got Love, que supuso la peor posición del país oceánico en el Festival, con un lugar 20.

En 2019 Kate Miller-Heidke y su tema Zero Gravity partía entre las favoritas, aunque finalmente quedó novena. Para 2020 la elegida fue Montaigne y el tema Don’t Break Me. Como el concurso no se pudo celebrar, este año la misma cantante repite con Technicolour.

No obstante, de forma excepcional, Montaigne no irá a Países Bajos y participará con una actuación previamente grabada. "Llegamos a esta difícil decisión después de considerar los desafíos de la pandemia en curso, incluidos los muchos factores que intervienen en el viaje", ha explicado Josh Martin, jefe de delegación de la SBS.

Pero, ¿qué pasaría en el caso de que Australia ganase Eurovisión? En ese caso, el festival no se trasladaría hasta aquel país sino que éste tendría que llegar a algún acuerdo con un país europeo para financiar y organizar el certamen conjuntamente por ambos países.

Puerta abierta a otros países

La participación de Australia en Eurovisión ha dejado la puerta abierta a que otros países alrededor del mundo puedan participar en un futuro. Entre los países que han mostrado su deseo por participar en Eurovisión se encuentran Kazajistán, que lleva intentando participar desde 2007 y ya lo hace en Eurovision Junior; Liechtenstein, o Kosovo.

En 1977 también intentó participar Túnez y en 2005, Líbano. Sin embargo, ambos declinaron finalmente la invitación debido a que no querían emitir la actuación de Israel y el Reglamento de la UER obliga a emitir el festival en su totalidad.

Sí participó en 1980 Marruecos ya que es miembro de la UER. Sin embargo, Samira Saïd terminó en 18º lugar con sólo siete puntos y la televisión nacional decidió no volver a participar.