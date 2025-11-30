De ‘Renata & Nicole’ a la vuelta de Bambú a Atresmedia: todas las novedades de Atresplayer para 2026

Renata & Nicole será una de las grandes novedades de Atresplayer para 2026. Se trata de la segunda temporada de Eva & Nicole, la serie producida por Daniel Écija (The Good Mood) en la que ahora se centrará en la relación de los personajes de Belén Rueda y Belinda Washington.

Así lo ha anunciado este sábado el grupo de San Sebastián de los Reyes en el Atresplayer Day, un evento que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y que ha reunido a directores, productores y actores.

De los nuevos proyectos destaca especialmente El hombre equivocado, porque supone la vuelta de Bambú Producciones a Antena 3. Los creadores de La Promesa retoman el contacto con la que fue su casa, donde triunfaron Velvet, Gran Hotel y Fariña.

Se trata de una docuserie en el que se ahonda en uno de los errores judiciales más sonados en la historia reciente de nuestro país. Está basada en la investigación que hizo el periodista Braulio García Jaén.

Atresmedia también ha confirmado la segunda edición de Drag Race España: All Stars, que con Supremme de Luxe al frente, volverá a reunir a las reinas de las últimas temporadas en una nueva competición.

Imagen de la primera edición de 'Drag Race España: All Stars'. Atresmedia

Por otro lado, Roberto Leal conducirá junto a su madre, Mercedes Guillén, Nos vamos de madre. Es su segundo formato en la plataforma tras Casafantasmas.

Producido por la productora del presentador, Blondloyal, se trata de un reality que se verá en enero en Antena 3 tras su estreno en Atresplayer. A lo largo de cuatro entregas de 50 minutos, madre e hijo visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech.

Otro de los proyectos más potentes es Pyjamada, el docureality de Lola Lolita que se estrenará en Flooxer en 2026. En él, la creadora de contenido hará un amplio recorrido a su trayectoria vital y profesional junto a las personas que han marcado cada una de las etapas de su vida.

Por último, hay que hacer referencia a Una novia por Navidad, una serie que se anunció hace unos días y que tiene la particularidad de ser la primera serie en vertical de Atresplayer. Protagonizada por Marina Baeza y Carla Filia, traerá a España el género del microdrama y contará con 60 episodios.

Universo podcast

Atresplayer sigue innovando al incorporar el catálogo de producciones originales de Onda Cero. Estarán disponibles Retornados, de Julio Rojas; La dama blanca, de Enrique Videla; Operación Viuda Negra y Operación Moon, de Manu Marlasca y la adaptación al audio del documental de laSexta Anglés. Historia de una fuga.

A lo largo de 2026, se irán incorporando otros como La Hermandad, de Cruz Morcillo; el thriller de ficción Desierta sangre, de Paula del Fierro, y el documental Charlines.

Calendario de estrenos

En el Atresplayer Day, la compañía ha confirmado las novedades que irán aterrizando en la plataforma en los próximos meses.

Este domingo, 30 de noviembre, se estrena Las hijas de la criada, la adaptación de la novela ganadora del Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega.

Los Protegidos: Un nuevo poder, la tercera temporada de la saga será el último título que llegará este año a Atresplayer: será el próximo domingo 14 de diciembre.

Cartel oficial de la serie 'Padre no hay más que uno'. Atresmedia

Ya enero 2026, desembarcarán Padre no hay más que uno: la serie (25 de enero), Rafaela y su loco mundo (15 de febrero), la segunda temporada de Entre tierras (marzo 2026) y La Nena (abril 2026).

A lo largo del año también llegarán 33 días, la sexta temporada de Drag Race España, las segundas temporadas de FOQ: una nueva generación y ¿A qué estás esperando?, además de los estrenos de Sira, Ágata y Lola, Trazos ocultos y A la deriva.