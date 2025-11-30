Así es 'El hombre equivocado', el 'true crime' con el que Bambú (y Ramón Campos) retoma su relación con Atresmedia

Bambú Producciones y Atresmedia vuelven a unir sus caminos. Lo hacen con El hombre equivocado, una docuserie de investigación que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España.

En 1991, tras una ola de violaciones en Cataluña, dos hombres fueron detenidos y condenados. Uno murió en prisión. El otro, Ahmed Tommouhi, fue liberado tras 15 años, pero nunca fue absuelto. El sistema —judicial, policial y mediático— armó una verdad que encajaba. Pero era falsa.

Así lo ha confirmado el grupo de San Sebastián de los Reyes este fin de semana en el Atresplayer Day, un evento celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en el que se han presentado los nuevos proyectos de la plataforma para 2026.

El hombre equivocado combina reconstrucción documental con el trabajo del periodista Braulio García Jaén en su libro Justicia Poética y una nueva investigación que revela errores desconocidos.

Con tono de thriller, la docuserie viaja por 30 años de historia reciente para contar cómo se construyó un culpable y por qué hoy esa verdad puede desmoronarse.

Caso abierto 34 años después

"Esta historia es un escándalo", reconocía Luz Aldama en el Atresplayer Day, asegurando que se trata de "un caso abierto 34 años después", y que Ramón Campos y Braulio García Jaén "van a contar algo que va a cambiar el final de esta historia".

El responsable de La Promesa y Valle Salvaje, las exitosas novelas de las tardes de La 1, ya habló sobre este proyecto en una entrevista que hizo el pasado mes de junio con BLUPER.

El productor de éxitos como Velvet, Gran Hotel o Fariña confirmaba de esta forma que retomaba las relaciones con Atresmedia: "En realidad fue un momento de parón, porque nosotros nos pusimos a trabajar más con plataformas y ellos estaban explorando otro tipo de historias".

De hecho, si echamos la vista atrás, Bambú Producciones fue la primera compañía que produjo en España para Netflix: lo hizo con Las chicas del cable.

"Antena 3 ha sido y es uno de los baluartes de la ficción en España, y Bambú es lo que es gracias a lo que hicimos allí. Eso no puedo olvidarlo", aseguró rotundo Campos.

Hay que recordar que Bambú viene de haber vendido a Mediaset España su primera serie en 15 años, coincidiendo con la marcha de Paolo Vasile. Fue con La Favorita, una ficción protagonizada por Verónica Sánchez.

Rey del 'true crime' en Netflix

Lo cierto es que el true crime es un género donde Ramón Campos se desenvuelve como pez en el agua. Ya produjo El Caso Alcàsser y El caso Asunta, que resultaron ser dos pelotazos para Netflix.

En los últimos años, el productor se alió con Carles Tamayo en la docuserie Cómo cazar un monstruo (Prime Video), que acabó ganando un Premio Ondas a mejor documental. Con el popular youtuber, además, se anunció un proyecto sobre la dana.

Alfonso Basterra y Rosario Porto en 'El caso Asunta'.

Para 2026, la compañía tiene en cartera más proyectos para Netflix. El crimen de Pazos, un thriller con Tristán Ulloa es uno de ellos. Inspirada en un caso real, la ficción narra un inquietante suceso ocurrido en el pueblo de Pazos, donde una pareja aparentemente perfecta ve su vida truncada por un brutal ataque.

Y el otro es Oasis, la primera serie de Ana Garcés tras La Promesa. De las palabras del propio Ramón Campos, se intuye que va a ser una de las series juveniles del año. "Quería hacer una serie para mis hijas, que tienen 14 años. Es mi forma de decirles: os veo, entiendo este momento".