Verónica Sánchez, a sus 48 años: "En mis inicios me decían que aprovechara porque las actrices desaparecíamos a los 40"

Verónica Sánchez en la premier de 'Las hijas de la criada'. GTRES

Verónica Sánchez se adentra en el papel de doña Inés, matriarca y esposa de don Gustavo Valdés en Las hijas de la criada, serie que llega este domingo 30 a Atresplayer y que se basa en la novela ganadora del Premio Planeta 2023 de Sonsoles Ónega.

Su personaje deberá atravesar el desamor, el dolor del abandono y las luchas de poder para convertir a su hija en heredera de todo un imperio.

"Me gusta mucho esa parte que tiene de heroína para las mujeres de su pueblo y al mismo tiempo en su familia todo funciona mal", confiesa en declaraciones a BLUPER. Y es que la protagonista de la historia asegura que Inés es una mujer "llena de contradicciones" y es precisamente eso lo que le atrapa.

Sánchez destaca el reto profesional que significa dar vida a personajes femeninos complejos, sobre todo en la industria del cine: “Imagínate tener la suerte de estar en una buena racha justo en la edad en la que estoy y ver cómo la ficción va reclamando papeles de mujeres y historias no necesariamente para mujeres, sino contadas por mujeres”.

Además, la repercusión de la exitosa serie Ángela resulta innegable. La actriz comparte que "hacía mucho que no me paraba la gente por la calle para hablarme de algo que he hecho, desde Los Serrano. Hay gente que se identifica, desgraciadamente, muchas mujeres que dicen que lo vivieron ellas o alguien de su familia".

Verónica Sánchez y Carlota Baró en 'Las hijas de la criada'. Antena 3

¿Cómo llegaste a formar parte del proyecto y qué sabías de la novela original?

Sabía que la novela había sido Premio Planeta, pero no la había leído. Recibí la llamada de Sonia, y como habíamos hecho Ángela no hacía tanto, supongo que eso hizo que confiaran en mí para el personaje. Nos fuimos incorporando poco a poco a través de ensayos y fuimos encontrándolo juntos todos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje, Inés?

Me gusta mucho esa parte que tiene de heroína para las mujeres de su pueblo y al mismo tiempo en su familia todo funciona mal. Todo funciona bien de puertas para fuera de su casa, todo funciona mal de puertas para adentro. Las mujeres del pueblo confían en ella, su familia no confía en ella.

Es una gran luchadora y es muy inteligente. Luego la contradicción es que su casa está llena de secretos y ella no es capaz de descubrirlo. Supongo que ahí inconscientemente hay una huida hacia delante en ella, todas esas contradicciones la hacen muy rica.

Alain Hernández, Judith Fernández, Carlota Baró, Martina Cariddi, Verónica Sánchez, Álex Villazán y Sonsoles Onega en la premier de 'Las hijas de la criada'.

¿Crees que el hecho de que la historia y los personajes sean escritos y producidos por mujeres aporta sensibilidad especial a la serie?

Sí, son personajes que están tratados con muchísima sensibilidad. Son dos mujeres que están enfrentadas por las circunstancias y precisamente por los hombres de la familia, pero en el fondo si no las hubieran enfrentado probablemente pese a pertenecer a clases sociales distintas habrían sido amigas.

Lo que pasa es que la vida las pone en contra y, cuando digo la vida, quizás son los hombres de esas familias los que las enfrentan y cada una lucha para proteger lo suyo.

"Vas cumpliendo años en la profesión y te van dando personajes de mujeres más complejas, porque son mayores y han vivido más cosas"

¿Qué aprendizaje te ha dejado interpretar estos papeles complejos como actriz y como mujer?

Estoy teniendo mucha suerte de poder abordar personajes así, con esas complejidades. También vas cumpliendo años en la profesión y te van dando personajes de mujeres más complejas porque son mayores, han vivido más cosas. Cada personaje te hace aprender algo sobre ti misma y sobre los demás.

El hecho de tener que entender a una mujer que está en la situación que dice en el guion, que a lo mejor es una situación que en tu vida no se ha dado. De repente, cuando acaba el guion, cuando acabas de interpretarla, hay como si se hubiera desbloqueado en ti una parte de entendimiento hacia otro espectro del ser humano que antes a lo mejor no habías considerado, pero ahora ya es tuyo y ya lo comprendes.

¿Cómo vives el ritmo de trabajo y la continuidad de proyectos en tu carrera?

Esta profesión a veces confunde, a veces paramos más de lo que parece, pero se estrenan cosas que a lo mejor rodaste hace un año y se estrenan ahora y parece que se solapa con algo que estás rodando ahora.

Efectivamente, sí estoy en muy buena racha y lo recibo sintiéndome muy afortunada. Cuando empezaba, me dijeron: 'Aprovecha, porque las actrices desaparecemos a los 40 años'. Y mírame ahora...

"Hacía mucho que no me paraba la gente por la calle para hablarme de algo que he hecho"

¿Has notado un cambio en tu vida cotidiana tras el éxito de Ángela?

Hacía mucho que no me paraba la gente por la calle para hablarme de algo que he hecho, desde Los Serrano. Está muy vigente y está muy en la conversación de muchísima gente. Hay gente que se identifica, desgraciadamente, muchas mujeres que dicen que lo vivieron ellas o su familia.

Ángela está muy bien calibrada, porque tiene una parte de televisión social, pero luego está mezclada con el thriller. Esa mezcla engancha a mucha más gente a la que, a lo mejor, un tema así le echara para atrás, pero el thriller hace que entre el jarabe.