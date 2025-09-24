'33 días' o cómo profundizar en la psique de los protagonistas del 'true crime': "Los malos son víctimas del sistema"

Carles Porta salta del true crime a la ficción con 33 días. Inspirado en el caso real de Brito y Picatoste, que conmocionó a la sociedad catalana en el otoño de 2001, esta producción ha sido presentada por Atresmedia dentro de la 73 edición del Festival de San Sebastián, siendo una de sus principales apuestas.

33 días narra la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida, Prieto (José Manuel Poga) y Calatrava (Julián Villagrán), convirtiéndose en una de las primeras investigaciones de gran envergadura de los Mossos d’Esquadra, que provocó que la policía autonómica catalana estuviera en vilo durante más de un mes que duró la huida.

En sus exhaustivas averiguaciones, los Mossos van descubriendo la insólita relación que se crea entre Prieto, un criminal sin escrúpulos, y Calatrava, un delincuente adicto, sensible e instruido. Una fuga en la que el público se adentra en el juego de la admiración y la dependencia.

“Hemos hecho un viaje increíble. Aunque hay un poco de marketing, porque no es del todo cierto que sea una idea exclusiva mía. La serie es un trabajo en grupo, en la que ha habido una gran entrega actoral. [José Manuel Poga y Julián Villagrán] han hecho unas interpretaciones excelentes”, ha expresado Carles Porta durante la rueda de prensa, en la que ha estado presente BLUPER.

Dirigida por Anaïs Pareto Onghena y con guiones de Javier Olivares, Jordi Calafí y Xabi Puerta, 33 días “es un trabajo que ha podido salir adelante gracias a la aportación de cada miembro de la producción”.

Los actores protagonistas de la serie '33 días' durante su presentación en el 73 Festival de San Sebastián. Atresmedia

“Nosotros venimos del true crime. Recuerdo que José Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual, buscó convertir este caso en una serie. Realmente, la semilla del proyecto nace de allí”, ha agregado Porta, quien ya había trabajado previamente con la compañía en la serie documental Tor.

Tanto Porta como la directora de la ficción, Pareto Onghena, han remarcado que se trata de una ficción en la que ninguno de los personajes tiene el nombre real del caso. “Hemos cambiado los nombres de todos los protagonistas. Hemos querido proteger la privacidad de los implicados y también tener la libertad creativa suficiente para la serie”, ha detallado.

Rueda de prensa de '33 días' en el Kursaal de San Sebastián en la 73 edición del Zinemaldia. Miguel Ángel Pizarro El Español San Sebastián

“Ha sido un gran reto. La elección de cambiar completamente los nombres fue importante. Al final, nuestras teorías sobre algo son nuestras y ajenas al caso real. Pero, ante todo, hemos tenido mucho respeto y delicadeza en profundizar y explorar los vínculos humanos que llevaron a estas personas a hacer sus acciones”, ha compartido Pareto Onghena.

“Lo que me interesó del proyecto es ahondar en la psicología de los personajes. Son dos inadaptados que, en un fallo del sistema penitenciario, desarrollan una relación muy especial”, ha subrayado José Manuel Poga.

“Vuelvo a tocar el mal en un personaje. Es diferente interpretar a una persona cuya base existe. Más allá de los guiones, que son muy buenos, quise profundizar en la psique de mi papel. Al final, los malos no es que sean malos, es que son víctimas del sistema”, ha expuesto el actor jerezano.

“Quiero pensar que, a este hombre, con ocho o nueve años, le faltó ese abrazo o ese cariño que tanto necesitaba de la gente que le rodeaba; que alguien se hubiera agachado y se hubiera puesto a la altura de sus ojos”, ha añadido Poga.

José Manuel Poga durante la presentación de la serie '33 días' en el 73 Festival de San Sebastián. Atresmedia

“Ha sido un privilegio contar con tantos datos del caso real”, ha comentado Julián Villagrán, dado que se conservan notas y escritos de Francisco Javier Picatoste, el criminal en el que está inspirado el personaje de Mateo Calatrava, y que falleció en 2020, por complicaciones relacionada con el SIDA.

“El perfil psiquiátrico de los personajes, incluso los audios del juicio también. Hemos podido realizar un trabajo de campo increíble”, ha admitido, emocionado, Villagrán, quien reconoce las “dificultades morales o éticas” que generan este tipo de personajes.

Una producción que, aunque sea ficción, busca tener verosimilitud en la manera de actuar tanto de los criminales como de la policía. “Hemos buscado ser lo más realistas posibles. También quiero decir que no hay reivindicaciones más allá de acercarnos a la realidad del momento, tanto social como policial”, ha zanjado Porta.