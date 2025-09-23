Del tráiler de 'La nena' a más ficciones o la vuelta de Paula Echevarría a Atresmedia: los nuevos proyectos de Atresplayer

Fotograma de 'La Nena' y una imagen de archivo de Paula Echevarría Atresmedia/Mediaset

Atresplayer calienta motores para la nueva temporada televisiva. Dentro del marco de la 73 edición del Festival de San Sebastián, donde su presencia es habitual, la plataforma ha mostrado sus títulos que se verán próximamente, además de novedades importantes como la renovación de ¿A qué estás esperando? o el regreso de Paula Echevarría a una ficción de Atresmedia.

La plataforma prepara una gran batería de estrenos para el final de 2025 y principios de 2026. Este mes de septiembre, ha llegado a la plataforma la serie Mar afuera, también lo hará la quinta edición de Drag Race España este 28 de septiembre.

Otro título que llegará en octubre, el día 26, será La Ruta. Vol. 2: Ibiza, cuya puesta de largo ha sido durante el certamen cinematográfico. En noviembre se estrenará la esperada adaptación televisiva de Las hijas de la criada, el best-seller con el que Sonsoles Ónega se alzó con el Premio Planeta.

Habrá estreno navideño con Los Protegidos: Un nuevo poder, tercera entrega de la saga, que supondrá el regreso de Angie Cepeda a la franquicia y que aprovechará su temporada de lanzamiento para traer una trama propia de las fiestas.

Por supuesto, no han faltado tampoco anuncios para 2026. El año nuevo contará con el desembarco de la segunda temporada de Entre tierras, uno de los títulos más vistos de la plataforma a nivel internacional.

Imagen de 'Las hijas de la criada'.

No pueden faltar tampoco 33 días, también presentada en el Zinemaldia, así como Rafaela y su loco mundo, una ácida propuesta de humor liderada por Aníbal Gómez, miembro del grupo Ojete Calor.

Entre las novedades ha estado el estreno del tráiler de La Nena, tercera entrega del fenómeno La novia gitana, el éxito literario del trío de autores que conforman la firma Carmen Mola.

Tráiler oficial 'La Nena'

Un adelanto que ha contado con la presencia del director de la ficción, Paco Cabezas, y que busca replicar el éxito tanto de La novia gitana como de La red púrpura. Vuelve la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada.

Elena Blanco tomará cierta distancia con su trabajo mientras continúa su duelo. Por su parte, Chesca buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.

Entre los anuncios más a largo plazo han estado las renovaciones de Física o Química: la nueva generación y ¿A qué estás esperando?, ambas por una segunda temporada. La plataforma revelaba así que la ficción que adapta las novelas de Megan Maxwell volvería con más episodios.

También está el estreno de la serie de la saga Padre no hay más que uno, cuyo rodaje finalizó recientemente y que se verá también en 2026. De la misma manera, ha habido espacio para el anuncio de nuevas producciones.

Avance de novedades Atresplayer 2025-2026

Una de ellas será Ágata y Lola, una serie policíaca procedimental que será una especie de ‘Buddy Movie’ femenina. También estará Trazos ocultos, una ficción que será protagonizada por Toni Acosta y tendrá lugar en Canarias.

El plato fuerte viene con A la deriva, que supondrá el regreso de Paula Echevarría a un proyecto de Atresmedia. Consolidada como jurado de Got Talent, la actriz asturiana no había liderado ningún proyecto para la cadena ubicada en San Sebastián de los Reyes desde la elegante Velvet, entre 2013 y 2016.