'La Ruta. Vol. 2 Ibiza' busca "ir hacia delante", pero también "mirar más hacia atrás" con un enfoque más intimista

Álex Monner durante la presentación de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' en la 73 edición del Festival de San Sebastián. Atresmedia

Un año más, Atresmedia ha desembarcado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En esta 73ª edición, la cadena ha mostrado tanto sus series como largometrajes que se verán en esta esperada temporada 2025-2026. Uno de sus platos fuertes es La Ruta. Vol. 2: Ibiza. Se trata de la continuación de la exitosa ficción de 2021.

Esta esperada nueva tanda llegará a Atresplayer el 26 de octubre, buscando ahondar en la vida de Marc Ribó (Álex Monner) tres años después de sus aventuras con su grupo de amigos, Toni (Claudia Salas), Sento (Ricardo Gómez) y Nuria (Elisabet Casanovas); así como de la muerte de su primo, Lucas (Guillem Barbosa).

Tres años después, en 1996, Marc se ha consolidado como uno de los DJ más cotizados de la discoteca Amnesia de Ibiza. Sin embargo, dicha posición se verá amenazada por la llegada a la isla de los promotores ingleses, que traen sus propias fiestas, sus propios DJs y su propio público.

Es el inicio de una nueva era que convertirá Ibiza en la capital mundial del ocio nocturno, pero que dejará a muchos DJs españoles por el camino. Marc tratará de subirse a la nueva ola al mismo tiempo que se reencuentra con Vicky (Carla Díaz), una camarera a la que hace meses que no ve y que le hace pensar en lo que tanto ha evitado pensar: el viaje que sus padres realizaron a Ibiza hace 25 años.

“Es una serie muy distinta respecto a la primera temporada. Queríamos mantener el espíritu de la tanda anterior, pero que tuviera voz propia. Por eso, la hemos titulado como el volumen dos”, explica Borja Soler, creador de la ficción, en la rueda de prensa de presentación en el Zinemaldia, a la que ha acudido BLUPER.

Carla Díaz, Álex Monner, Marina Salas e Irene Escolar en la presentación de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' en la 73 edición del Festival de San Sebastián. Atresmedia

“Se desarrolla en dos tiempos. Por un lado, los 90, y por el otro, los 70. Ha sido un reto mantener a los dos protagonistas [encarnados por el mismo actor, Álex Monner], porque también se les suma nuevos papeles principales que están llenos de alma y que lo dan todo”, agrega.

“Ha sido maravilloso volver a este universo, pero también una responsabilidad. Hemos sentido la presión de que sea la segunda temporada y lo queríamos hacer lo mejor posible. Hemos buscado llegar más lejos de lo que fuimos con la primera”, añade Roberto Martín Maiztegui, también creador.

Rueda de prensa de 'La Ruta. Vol 2: Ibizia' en el Kursaal de San Sebastián en el 73 edición del Zinemaldia. Miguel Ángel Pizarro El Español

Uno de los retos ha sido el de representar a ciertos protagonistas de los años 70 y los 90 con los mismos actores. Es lo que le sucede a Álex Monner, quien retoma el papel de Marc, pero también se mete en la piel de su padre, Manuel, fallecido cuando apenas tenía 7 años en un accidente de avión.

“El padre y el hijo tienen la misma edad, es una especie de misma discusión a un nivel externo. Había una pregunta muy interesante que queríamos narrar en ese sentido. Por otro lado, nos gustaba la idea de plasmar el cambio que ha vivido Ibiza como escenario. De ser una isla alejada de la mano de Dios a ser la capital de la fiesta”, prosigue.

“Es un viaje en retrospectiva tanto externo como interno. Recuerdo mucho, durante los días de trabajo, ver las fotos de nuestros padres, los álbumes familiares. Me preguntaba cómo eran sus vidas antes de que llegásemos”, destaca Soler.

“Hay algo misterioso en esas fotos. Son momentos previos a que existiéramos. Hay una belleza difícil de describir en eso. Una brecha entre las generaciones de padres e hijos”, opina Maiztegui.

Todo el equipo artístico y ejecutivo de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' en la presentación en la 73 edición del Festival de San Sebastián. Atresmedia

“Forma parte de ese juego que queríamos y que está en el ADN de la serie: ir hacia delante, pero también echar la mirada atrás. Moverse en ambos sentidos”, detalla Clara Botas, guionista de la ficción producida por Caballo Films para Atresmedia.

“Está la época de los hippies de los años 70, después de la llegada de los clubs y promotores ingleses”, expresa Botas, señalando así ciertos paralelismos respecto a la mirada del turista que cambia radicalmente la vida de la población local.

“Esta temporada tiene su propia estructura muy peculiar. En un ámbito en el que iremos descubriendo más cosas”, expone. “No es sólo la herencia que dejamos de padres a hijos, sino la que legamos al mundo. La manera de ver a Ibiza y de cómo la conocemos ahora”, concluye Botas.