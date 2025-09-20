Miren Ibarguren vive una guerra nuclear en 'El refugio atómico': "Quién no buscaría salvarse si el mundo arde"

El fin del mundo se acerca en El refugio atómico. Los creadores de La casa de papel estrenan una propuesta en la que las clases más pudientes consiguen pagar su entrada en un fuerte bajo tierra con el que evitar así ser víctimas de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, esta élite de dinero no sabe, realmente, lo que significa haberse decidido aislar del mundo.

Disponible en Netflix desde este 19 de septiembre. En un búnker de lujo diseñado para soportar cualquier tipo de desastre imaginable, un grupo de multimillonarios se ve obligado a convivir ante la amenaza de un conflicto mundial sin precedentes. El complejo subterráneo de Kimera se convierte en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por un trauma del pasado.

Aisladas bajo tierra y sin la menor posibilidad de escapar, sus secretos más inconfesables no tardan en salir a la luz, a la vez que nacen alianzas inesperadas. Una radiografía emocional desmedida y asombrosa de multimillonarios encerrados en un refugio de oro.

Una producción en la que Miren Ibarguren encarna a Minerva, la carismática líder de Kimera y la encargada de hacer que se rijan las reglas de convivencia. Un papel con el que la intérprete guipuzcoana prosigue en su senda de realizar papeles alejados de la comedia tras el thriller Los sin nombre.

“Estoy muy contenta, porque, en un año, he podido cumplir dos sueños. Tan con Los sin nombre como con El refugio atómico. Estoy feliz de mostrar mis otros registros interpretativos”, declara Miren Ibarguren en una entrevista concedida a BLUPER.

Miren Ibarguren y Álex Villazán entre el elenco de la serie 'El refugio atómico'

“Minerva es una mujer compleja, de la que puedo hablar poco. Mucha gente la mira como si fuera mala persona, pero no creo que lo sea. Como ocurre con otros personajes de El refugio atómico, pasa por un montón de estados”, expresa la intérprete, señalando que la ficción cuenta con “personajes muy humanos y con muchos recovecos”.

Tanto Ibarguren como Álex Villazán reconocen que El refugio atómico es una muestra de la alta calidad técnica que hay en la ficción española actual, hasta el punto de producir ambiciosas producciones de géneros tan atrevidos como la ciencia ficción.

"No falta talento España. Hay equipos increíbles"

“Aquí talento no nos falta. En España, llevamos tiempo haciendo series muy exitosas para el resto del mundo. Contamos con equipos técnicos y artísticos que responden a un 100% de calidad. Es importante que producciones así no tengan que realizarse fuera”, continúa.

“Hay una industria importante y bien equipada. Las producciones de Netflix, son de alta calidad visual, son ejemplo”, agrega Ibarguren. “Estamos haciendo cosas más que dignas”, apostilla Álex Villazán.

Imagen promocional de 'El refugio atómico'. Netflix

“Y da más placer ver a gente con tanta iniciativa y tanta imaginación. Es maravilloso que surjan esas ideas y puedan apostarse por ello. Ejemplo de ello son las producciones de Vancouver Media”, añade la actriz.

Los protagonistas de El refugio atómico son personas de clase alta que llegan a pagar auténticas millonadas para conseguir su pase en este búnker situado bajo tierra y con el que sobrevivir a un cataclismo o a una guerra nuclear.

"Da mucho placer ver a gente con tanta iniciativa e imaginación"

Ambientada en una realidad en la que estalla la Tercera Guerra Mundial, Miren Ibarguren pone el foco en, realmente, nadie sabe cómo reaccionará ante una situación así. “No sabemos cómo reaccionaremos ante el fin del mundo hasta que pase. Al final, es como todo”, razona la intérprete.

“También, quién no va a querer salvarse si ve el mundo arder. Ves destrucción por todos lados y te ofrecen entrar en un búnker por diez años, con tu hijo o pareja en mano. Claro que me metería. ¿Acaso quiero quemarme viva?”, expresaba Ibarguren.

Imagen de Miren Ibarguren en 'El refugio atómico'. Netflix

“Estamos en un momento en el que está habiendo mucha destrucción en nuestro mundo. Tenemos que hacernos responsables de las acciones que tomamos. No sólo individualmente, sino como sociedad”, advierte Villazán, quien ve paralelismos en las amenazas bélicas que está viviendo la sociedad actual.

El que sean ricos los que logran sobrevivir invita a que haya “mucha crítica social”. “Aunque aquí, a pesar de que todos terminan siendo iguales, tienen bar, gimnasio de lujo, spa y apartamentos individuales”, advierte la actriz.

Tráiler oficial 'El refugio atómico'

En esa línea, El refugio atómico recuerda a los ácidos retratos sobre las clases altas que han realizado otros creadores, como pasó en el cine con El ángel exterminador o El triángulo de la tristeza o en televisión con The White Lotus.

"Hay mucha crítica social detrás de estas historias"

“Más que el nivel adquisitivo, es un reflejo de la hipocresía y cómo se lleva a ese nivel económico y estatus. Al final, la clave está en la falta de humanismo. ¿Cómo se consiguen amasar esas fortunas? Pues pervirtiendo miles de puestos de trabajo, fastidiando a un montón de personas”, razona el actor.

“Lo que se cuestiona y se critica es a toda esta gente y su falta de moral”, añade Villazán. Palabras que Ibarguren suscribe. “Estoy de acuerdo”, concluye.