Muere Brad Everett Young, actor de 'Anatomía de Grey', 'Embrujadas' y 'Sensación de vivir', a los 46 años

Hollywood está de luto. Brad Everett Young, actor que ha aparecido en series como Anatomía de Grey, Embrujadas o Sensación de vivir, ha fallecido a los 46 años. También fotógrafo de celebridades de profesión, el artista ha muerto en un accidente automovilístico, provocado por un vehículo que iba en dirección contraria.

Defensor también de la educación artística a través de su fundación Dream Loud Official, dedicada a restaurar y preservar programas de música y arte en las escuelas, Young salía de ver una película y conducía a solas por la carretera 134 el pasado domingo 14 de septiembre.

Según relata The Hollywood Reporter, un vehículo que iba en dirección contraria impactó contra el turismo de Young, muriendo en el acto. El conductor kamikaze ha sobrevivido y ha sido hospitalizado.

Young era un rostro habitual de las alfombras rojas de la Meca del Cine. Rostro familiar en estrenos, premières, galas y entregas de premios. En su porfolio fotográfico tenía proyectos para diferentes medios como Vanity Fair, Vogue, Elle, Variety o Harper’s Bazaar, entre otros.

Entre las celebridades a los que captó con su cámara estuvieron David Harbour, Seth Green, Emma Caulfield Ford, Kevin Daniels, Sarah Michelle Gellar o Harvey Guillén, entre otros.

Brad Everett Young en una imagen de archivo. IMDB

Consolidado como fotógrafo, previamente había sido conocido como actor. Contó con papeles episódicos en series como Embrujadas, Yo y el mundo, Anatomía de Grey o Numb3rs. También se le pudo ver en el cine, en títulos como Los ángeles de Charlie, Jurassic Park III o The Artist.

“La pasión de Brad por las artes y aquellos que las respaldaban era inigualable”, declaraba su publicista, Paul Christensen, en un comunicado. “Vivió su misión de mantener viva la creatividad. Su legado continuará a través de Dream Loud Official”, agregaba.

Deeply saddened to hear of the passing of Brad Everett Young Brad passed away Sunday night following a automobile accident he was so nice! He will forever be remembered for his work as event photographer for all the stars and his work as an actor and screenwriter #BradEYoung pic.twitter.com/fzXgKE5dYp — SoapOperaAddict (@AngelaJ7570889) September 17, 2025

Nacido el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, Young era el hijo mediano de tres hermanos. Tras graduarse en la escuela secundaria Chatham y en la Universidad de Averett, trabajó como guionista, fotógrafo y diseñador gráfico en periódicos y revistas escolares.

Fue su llegada a Los Ángeles, donde pretendía estudiar Medicina, cuando se decantó por convertirse en actor. “Esta ciudad era justo el lugar donde podía tomar esas decisiones con todas las oportunidades laborales que ofrecía”, declaraba en una entrevista en 2015 para Chatham Star Tribune.

“En el primer mes en Los Ángeles, hice mi primera audición para una serie de televisión, la conseguí y me uní al Sindicato de Actores de Hollywood. El resto es historia”, recordaba.