Fiorella Faltoyano, la más experta de 'La Agencia': "El representante debe entender qué quieres hacer en tu carrera"

Rebecca Talent, la compañía de representación artística más importante de España, ya ha abierto sus puertas. Desde el 10 de septiembre, a las 23:00 horas, Telecinco emite una nueva entrega de La Agencia. Remake de la exitosa serie francesa Call My Agent. Tras debutar con un 10,9% de share y 909.000 espectadores, la ficción viene dispuesta a conquistar a la audiencia.

Entre sus prestigiosos representantes de famosos, está la más veterana: Maribel. Interpretada por Fiorella Faltoyano. Se trata de un “personaje misterioso”, que ha sido “monaguillo antes que fraile”, dado que fue actriz antes de pasarse al otro lado.

“Algo terrible le ocurrió y nadie sabe lo que es. Se arruinó, vio hundida su carrera como actriz. El dueño de Rebecca Talent era su representante y le ofreció un trabajo en la compañía. Y ahí comenzó”, declara la veterana intérprete en una entrevista concedida a BLUPER durante el rodaje de esta primera temporada.

Los famosos que interpretan a una versión ficticia de sí mismos son Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, José Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Silvia Abril y Ernesto Sevilla. Además, en el primer episodio hicieron cameos Víctor Elías, Ana Guerra y Belinda Washington.

“Ella es la más veterana de la agencia y tiene sus preferencias. Tiene cierta debilidad por Gabi (Javier Gutiérrez) y por Andrea (Manuela Velasco), a los que quiero mucho y cuida. Además, están sus representados, que son ya viejas glorias. Dado que trabajan pocas veces al año, no le dan mucha lata”, explica.

Ghislain Barrois, Fiorella Faltoyano, Manuela Velasco, Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Carlos Bardem y Daniel Écija en la rueda de prensa de 'La Agencia'. Mediaset

Dentro de la ficción, Maribel es representante de figuras veteranas y muy reconocidas de la industria como Antonio Resines, Miguel Rellán, José Sacristán o Emilio Gutiérrez Caba. “Gente de su juventud”, señala.

Faltoyano señala que su personaje, más que una jefa, “es una madre” para el resto de agentes. “Tiene mucha autoridad y la quieren mucho. Pero dicha autoridad viene del afecto. Es curioso que despierte eso, porque es un poco rara, algo antipática y sardónica. Pero tiene buen fondo”, aclara.

"Maribel es la más veterana de la agencia y tiene sus preferencias. Tiene autoridad y la quieren mucho"

Como pasa con los personajes que encarnan Javier Gutiérrez y Manuela Velasco, así como el de Carlos Bardem, el papel de Faltoyano tiene una contraparte en su versión original: Arlette, interpretada por Liliane Rovère. “No he visto más que tres capítulos de la ficción francesa”, señala.

“Quise construir mi personaje sin tener esa referencia. Lo único que sí eché en falta es que Arlette tenía un perrito y Maribel no lo tiene”, expresa Faltoyano, en referencia a Jean Gabin, el adorable perro que estuvo presente en las cuatro temporadas de la serie original creada por Fanny Herrero.

Fiorella Faltoyano en el primer episodio de 'La Agencia'. Mediaset

La propia actriz reconoce que es consciente de la evolución que ha vivido la figura del representante en todos estos años. “Son 57 años trabajando. Comencé con apenas 18. A lo largo de mi carrera, sólo he tenido dos agentes. El primero recuerdo que lo tuve con 19 años, cuando llegué Madrid”, expresa.

“Ese agente fue el que realmente confió en mí. Eso era lo esencial para mí en ese momento, encontrar a alguien que confiase en mí y que hiciera que yo también me lo creyese. Cuando se jubiló, tuve a mi segundo representante. De esto, hace ya unos veintitantos años”, recuerda la intérprete malagueña.

"Son 57 años trabajando. A lo largo de mi carrera, sólo he tenido dos representantes"

Considerada una de las grandes damas de las tablas españolas, Fiorella Faltoyano recuerda lo importante que es la figura del mánager en los primeros años de la profesión. “En mi primera etapa era muy importante, porque todavía era una niña”, comparte.

“Él era un representante consagrado, llevaba a grandes nombres como Alfredo Landa o Florinda Chico, grandes estrellas de la época. No le gustaba llevar a gente joven, sólo a nombres reconocidos. Pero vio algo en mí y me ayudó muchísimo”, confiesa.

“Ya con mi nueva representante, estaba ya situada. Pero sí que es muy importante que entiendan lo que quieres hacer en tu carrera, que no te presionen con realizar cosas que no quieres o que sólo busquen hacer dinero. Lo esencial es que ellos propongan cosas que crean que podemos hacer, aunque no lo veamos”, razona.

Fotograma del primer episodio de 'La Agencia'. Mediaset

“La presión es muy mala. Por ello, es importante que haya alguien detrás que te sepa acompañar y que también te dé la libertad de elegir. Es fundamental. Debe ser una figura generosa, no estar en la sombra para que brille el otro”, prosigue.

Lo que sí siente Faltoyano es que los representantes actuales ejercen un papel más emocional que antes. “Noto, por lo que veo alrededor, que ahora son como unas madres, unos padres. Van a todas partes con los actores, a festivales y a premières. Nos acompañan a todos lados”, expresa.

"Ahora los representantes van a todas partes con los actores. Nos acompañan a todos lados"

“Antes, el agente te aconsejaba, te representaba, negociaba tu contrato. Si tienes un problema, te lo resolvía. Pero no eran carabinas. Mis compañeros jóvenes no dan un paso si no van a un representante con ellos a lo que sea. Es distinto”, reconoce, señalando que, eso sí, está “encantada” de que le acompañen. “He ido mucho tiempo sola, pero es un placer contar con alguien”, admite.

La misma actriz reconoce que de no ser una de las protagonistas de La Agencia, le hubiera encantado encarnar a una versión ficticia de sí misma. “Hubiera sido el episodio más salvaje y divertido. Me hubiera encantado”, expresa, también apostillando que admira mucho la versión original.

“Algo que vi de la serie francesa y que me fascina es que está muy llevada al límite. Eso es muy divertido, saben reírse de sí mismos. Imagínate que yo hubiera estado en un episodio convertida en una estrella de la Transición, un mito erótico de esa época y que ahora está hecha polvo. Me habría encantado”, reconoce.

Fiorella Faltoyano en una escena del primer episodio de 'La Agencia'. Mediaset

De ahí, que Faltoyano señale que cree que “es muy valiente” hacer una versión paródica de uno mismo, tal y como han hecho los artistas invitados de esta primera temporada y como hicieron en la versión original estrellas como Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Jean Reno o Sigourney Weaver.

“La profesión es un tema serio, pero no podemos estar así todo el rato. La carrera es importante, pero hay que tomarse las cosas con ligereza y saber reírse de uno mismo”, admite.