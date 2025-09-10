Marta Hazas, actriz de 'La Agencia': "Cuando comienzas en esta profesión, es importante caer en buenas manos"

La empresa de representación más importante de España va a abrir sus puertas en Telecinco este miércoles, 10 de septiembre, a las 23:00 horas. Se estrena La Agencia, el remake del éxito francés Call My Agent. Una ficción que busca convertirse en una de las protagonistas de la temporada seriéfila y que ha reclutado a actores de primer nivel para esta primera temporada.

Además de rostros conocidos que han aceptado realizar una versión ficcionada de sí mismos como Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Silvia Abril o Petra Martínez, la ficción cuenta con intérpretes de primera línea para sus personajes principales: Javier Gutiérrez, Carlos Bardem, Manuela Velasco, Fiorella Faltoyano y Marta Hazas.

En el caso de Hazas, la intérprete encarna a un personaje que, aparentemente, no estaba en la serie original: Valeria. Se trata de una agente de talentos que ficha por Rebecca Talent y que tuvo un vínculo en el pasado con Gabi Solá (Javier Gutiérrez).

“Cuando comienza la serie, ella tiene su propia agencia, pero está pasando por un momento muy convulso, especialmente a nivel personal. Por eso, Valeria termina trabajando aquí. Mi personaje es una mujer bastante empática, tranquila y con ganas de ayudar. Pero su llegada a Rebecca Talent va a ser algo turbulenta”, comenta en una entrevista concedida a BLUPER durante el rodaje de la serie en Madrid.

La Agencia, presentada en el último FesTVal de Vitoria, pone en el foco en aquellos profesionales que suelen estar en la sombra del oficio y a los que Hazas, como actriz, conoce bien. La intérprete señala que polémicas como la que vivió Dakota Johnson con el estreno de Madame Web o la que tuvo Karla Sofía Gascón con Emilia Pérez no pueden compararse con la industria española.

Ghislain Barrois, Fiorella Faltoyano, Manuela Velasco, Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Carlos Bardem y Daniel Écija en la rueda de prensa de 'La Agencia'. Mediaset

“Es distinto a cómo funciona la industria de Estados Unidos, estamos hablando de Hollywood. Allí, todos los talentos tienen sus publicistas y la labor de los representantes está más marcada, dado que hay diferentes departamentos para todo. En España, todo funciona de manera diferente”, comparte Hazas.

“Creo que es importante caer en buenas manos al inicio de la profesión. Más que alguien con un estatus o no, es bueno que te toque alguien que quiera representarte y que no sólo esté pensando en él o en el interés económico. Es, incluso, fundamental si estás empezando y eres joven”, opina.

“Es bueno que haya alguien a tu lado que te dé otra perspectiva”

“Es esencial la confianza. Al final, son muchas horas trabajando codo con codo. Incluso en el plano creativo, es bueno que haya alguien al lado que te haga mantener los pies en la tierra, que te dé foco a las cosas y otra perspectiva”, añade.

De la misma manera, Hazas subraya que es imprescindible que haya confianza mutua y que el representante no diga cosas en el nombre del talento. “Claro, por eso insisto en lo de la confianza”, recalca.

“Por ejemplo, hay actores que no saben negociar sus contratos y no saben siquiera que si quieren entrar o no en un proyecto. Ahí juega un papel importantísimo el representante, alguien que se encargue de gestionar bien la parte económica, de ayudar a elegir proyecto”, declara.

Imagen del set de rodaje de 'La Agencia'. Mediaset

“Luego hay una parte de la profesión que enlaza un proyecto tras otro y sí, eso depende tanto de uno mismo como de lo buena que sea la persona que lo representa”, apostilla.

La propia Hazas dice que haber encarnado a Valeria le ha ayudado a darle una mayor perspectiva tanto en su profesión como en la de los representantes. “Me ha chocado cómo los requisitos se negocian como si se estuvieran cambiando cromos. Pero más que sorprenderme, es ver cómo ha evolucionado la industria”, razona.

“El representante ya no es la figura antigua que llevaba a una o tres personas”

“El representante ya no es la figura antigua que llevaba a una o tres personas. Ahora son agencias como esta, en la que hay una cartera de tanto de actores, como de los modelos y más profesionales de imagen”, argumenta.

“Pero también están otras cosas. Alabo mucho la capacidad que tienen de gestionar las agendas. O sea, ponte que ahora tengo teatro que tengo que compaginar con un proyecto audiovisual, hay rachas que son así”, explica.

Marta Hazas y Manuela Velasco durante el último día de rodaje de 'La Agencia'. Mediaset

“O que, de repente, tengas un rodaje nocturno y no haya un coche de producción que te recoja, quizás porque el proyecto está comenzando y todavía no están los recursos listos del todo. Te ves a las cuatro de la madrugada llamando al repre preguntando por qué no ha venido nadie”, pone como ejemplo.

Marta Hazas admite la admiración que ha sentido por los talentos que han aceptado hacer una versión ficticia de ellos mismos. La actriz señala que aunque La Agencia es “una comedia”, nadie “se ríe de los actores ni de las personas”. “Es la habilidad de reírse, más bien, de las situaciones en la que los intérpretes nos hemos visto metidos alguna vez”, expresa.

“Es una comedia en la que nadie se ríe ni de los actores ni de las personas”

Sobre a quién le gustaría representar en la serie, Hazas señala que le “encantaría que viniese un rostro de Hollywood”. “Sería una fantasía representar a Gary Oldman, a Naomi Watts o a Brad Pitt. O que aparezca Tarantino, que haya cineastas también. Sería un sueño”, reconoce.

No es un deseo extremo, dado que la serie original contó con figuras de Hollywood en sus episodios. En uno de ellos, estuvo Sigourney Weaver, además de aparecer rostros con gran perfil internacional como Christopher Lambert, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg o Jean Reno.

“Lo bonito de esta serie es que, más allá de adentrarse en los entresijos de la profesión, son personajes que tienen una vida personal que da mucho juego. La comedia se presta a los enredos, porque tras las cámaras es cuando realmente comienza la trama. Hemos filmado como si estuviésemos viendo un rodaje real, ha sido alucinante”, adelanta.

“Espero que la gente vaya a descubrir los entresijos de la profesión, que vea no todo es tan glamuroso, que aunque lucimos muy guapos delante de las cámaras, detrás hay todo un equipo que lo hace posible, que hay muchas horas de trabajo y que esta profesión es dura”, concluye.