Si te gustó 'Miércoles' en Netflix, no puedes perderte esta película del mismo creador: fue #1 en taquilla y sale Jenna Ortega

El estreno de la segunda temporada de Miércoles en Netflix ha supuesto otro gran éxito para la plataforma de streaming. La serie ha logrado ser atrayendo a millones y millones de espectadores quedando hipnotizados por su historia y personajes.

Ya sea por su enigmática historia, ritmo trepidante, estilo gótico o ambientación juvenil, la serie ha logrado mantener el sello Tim Burton y convertirse en un triunfo para la plataforma de color rojo.

Por ello, si te has quedado alucinado por su historia y personajes, debes apuntar otro título de Tim Burton, escrito por Alfred Gough y Miles Millar, creadores de Miércoles, y que fue todo un hit en cines.

100 minutos de diversión

Estamos hablando de la película Bitelchús Bitelchús (2024). Este film, producido por Warner Bros y Tim Burton Productions, entre otras compañías, se encuentra disponible en las plataformas Movistar Plus+ y HBO Max, y fue un éxito en su lanzamiento en 2024.

Bitelchús Bitelchús, o en su nombre original Beetlejuice Beetlejuice, es una secuela de la película Beetlejuice (1988).

La cinta sigue a Lydia, la cual años después sigue atormentada por los acontecimientos de la primera cinta. Sin embargo, ahora es madre de Astrid, una rebelde hija adolescente con la que le cuesta conectar.

Después de una tragedia familiar, ambas volverán a su casa natal en Wind River, donde descubren una misteriosa maqueta y abren accidentalmente una puerta al Más Allá que trae de vuelta a Bitelchús y a muchos otros espíritus.

La película, al igual que la serie de Netflix, mantiene a Jenna Ortega como una inadaptada de la sociedad, entidades sobrenaturales y mantiene esa estética gótica que tanto caracteriza las obras del cineasta Tim Burton.

Además, Bitelchús Bitelchús está escrita por Alfred Gough y Miles Millar, guionistas y creadores de la serie Miércoles. El dúo de escritores austro-británicos son reconocidos por ser los creadores de la mítica serie Smallville.

Gough y Millar son especialistas en crear historias juveniles, una dote que logran abordar de manera sublime en Miércoles y Smallville, y que han implementado a Bitelchús Bitelchús con el personaje de Jenna Ortega.

Bitelchús Bitelchús cuenta con el regreso de Winona Ryder (Stranger Things), Michael Keaton (Birdman) y Catherine O'Hara (The Studio) mientras que suma las incorporaciones de Jenna Ortega (Scream), Justin Theroux (The Leftovers), Monica Bellucci (Skyfall) y Willem Dafoe (Pobres criaturas).

En su lanzamiento, la película no tardó en convertirse en número #1 en taquilla, superando las expectativas de Warner Bros hasta sumar 452 millones de dólares de recaudación al finalizar su paso por las salas de cine. ¿Su presupuesto? 100 millones de dólares. Un éxito más que notable.

Además de conectar con la audiencia, también tuvo muy buen recibimiento de la crítica. Bitelchús Bitelchús logró conseguir un 75% de aprobación en el portal de críticas Rotten Tomatoes.

La conclusión de los críticos elogiaba tanto a su protagonista homónimo como a los efectos prácticos y diversión de principio a fin: "El travieso poltergeist de Michael Keaton aún tiene mucha energía en esta alocada vuelta a la forma de Tim Burton, que combina encantadores efectos prácticos y bromas macabras para ofrecer un rato muy divertido".

Bitelchús Bitelchús (2024) se encuentra disponible tanto en Movistar Plus+ como en HBO Max. Mientras, su antecesora está disponible en Movistar Plus+ y las dos temporadas de Miércoles en exclusiva en Netflix. Además, una tercera temporada se encuentra ya en desarrollo.