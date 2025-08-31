El consejo de Sophie Turner al trío protagonista de la serie de 'Harry Potter': "Seguid siendo amigos de vuestros amigos"

Dominic McLaughlin en el rodaje de 'Harry Potter' y Sophie Turner en el photocall de un evento. HBO/Gtres

Los fans de Harry Potter tienen su mirada puesta en 2027, cuando se estrenen los ocho episodios que conformarán la primera temporada y que adaptarán La piedra filosofal. Aunque su trío protagonista es todavía muy desconocido, se espera que se conviertan en estrellas con el paso del tiempo.

Por ello, Sophie Turner, quien encarnó a Sansa Stark en Juego de tronos desde que cumplió los 13 años, ha querido dar un consejo al joven trío protagonista. La intérprete sabe muy bien cómo es crecer y vivir su adolescencia rodeada del fenómeno fan, como pasó con otros compañeros suyos como Kit Harington o Maisie Williams.

En una entrevista para Flaunt Magazine, ha advertido cómo el fenómeno fan en las redes sociales le llegó a afectar, especialmente en los años de pleno apogeo de la ficción de fantasía medieval.

“Tuvieron un impacto tan profundo en mi salud mental, más de lo que podría describir. Casi me destruyeron en numerosas ocasiones”, expresaba, recordando que comenzó a sufrir episodios de ansiedad, depresión y un trastorno alimentario. “La terapia salvó mi vida”, confesaba.

De ahí, que haya querido lanzar una advertencia a Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton, los actores que serán Harry, Ron y Hermione en la serie de HBO Max. “Me dan ganas de abrazarlos y decirles: 'Mirad, todo va a estar bien, pero no os acerquéis a las redes sociales”, expresaba.

Sophie Turner como Sansa Stark en 'Juego de tronos'. HBO

“Seguid siendo amigos de vuestros amigos del barrio, seguid viviendo en casa con vuestra familia, aseguraos de que vuestros padres os acompañen. Es fundamental tener esa base junto a las grandes cosas que hacéis”, declaraba.

Por lo pronto, se sabe que Warner Bros y HBO van a poner cartas en el asunto sobre el tema del casting infantil. Dado que la cantidad de niños que estarán presentes en la serie será muy amplia, durante el rodaje habrá una escuela temporal en los estudios Leavesden, con capacidad para 600 alumnos.

De izquierda a derecha: Arabella Stanton (Hermione Granger), Dominic McLaughlin (Harry Potter) y Alastair Stout (Ron Weasley). Foto: HBO Max HBO

De esta manera, los niños actores podrán proseguir en su formación académica. Algo similar sucedía durante el rodaje de las películas de la saga original con Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. Ahora bien, la iniciativa será más grande, dado que la serie abarca más tiempo de rodaje.

Recientemente, se ha podido ver cómo el equipo del rodaje ha grabado secuencias de la primera temporada en las calles de Londres. En un momento, se pudo ver cómo Nick Frost, quien encarna a Hagrid, acompañaba al pequeño Dominic McLaughlin, así como el doble de Frost.

En las imágenes, pudo verse que la serie apostará por estar ambientada en los años en los que tenían lugar las novelas. La piedra filosofal está situada en 1991 y ha podido observarse ciertos detalles como afiches de conciertos de Nirvana de ese año, dándole ese espíritu noventero a la serie.