El último brindis para Julio: cómo su muerte marca el inicio de la tercera temporada de 'Valle Salvaje'

Y alguien murió en Valle Salvaje. Aunque todo hacía indicar que iba a ser Adriana (Rocío Suárez de Puga) o, en su defecto, Rafael (Marco Pernas), los que iban a tener su “último brindis”, finalmente ha sido Julio. El personaje encarnado por Nacho Olaizola moría después de que su copa de vino fuese envenenada.

Una tragedia con la que la serie ha marcado récord mensual, al firmar un estupendo 11,8% de cuota, cerrando temporada con 1,4 puntos más respecto a la primera tanda y logrando una estupenda media de 829.000 seguidores.

Parece ser que los planes de Úrsula (Cristina Abad) por separar a Adriana y Rafael no sólo no han salido bien, sino que se han llevado por delante a alguien inesperado. Cansada de los desplantes del joven Gálvez de Aguirre, opta por separarlos de la peor manera posible.

“Rafael y Adriana están destinados a no estar juntos”, avisaba la prima de la heroína principal. Tras ello, añadió una sustancia tóxica a una de las copas de vino. El objetivo era que Adriana o Rafael bebiesen el veneno y se ‘fuesen de viaje’.

Pero Úrsula no calculó bien sus planes y fue Julio el que tomó la copa envenenada. Esto no se supo de primeras. Tras brindar, Julio anunciaba a los duques del Valle Salvaje que tanto él como Adriana y el resto de su familia planeaba marchar de la región y estar una temporada en el sur de Francia.

Fotograma del episodio 240 de 'Valle Salvaje'. RTVE

Julio tranquilizaba a José Luis (José Manuel Seda) y Victoria (Sabela Arán) al anunciar que volverían posteriormente para que Adriana dé a luz al bebé que espera en el Valle Salvaje.

Precisamente, Julio temía por la vida de su esposa y por la de su hermano, amantes realmente, dado los descubrimientos de Adriana, al hallar que los Gálvez de Aguirre mataron a su padre, legítimo heredero de esas tierras.

Fotograma del episodio 240 de 'Valle Salvaje'. RTVE

Justo al poco de anunciar sus intenciones de marcharse, Julio caía desplomado y con la mirada vacía, anunciando así su muerte. Será en el episodio 241, en el que se verá en la tarde de este miércoles 27 de agosto, cuando se anuncie oficialmente el deceso del primogénito del ducado del Valle Salvaje.

La tercera temporada comenzará así con las consecuencias que dejará su muerte. Si bien, convierte a Adriana en viuda y deja la posibilidad de que contraiga nupcias con Rafael, el luto y el dolor por la pérdida de su marido (a quien le tenía una gran estima) provocará que los planes de huida se aborten.

Eso deja a la pareja como blanco fácil para separarla. El sentimiento de culpa puede marcar a ambos, provocando que ese amor esté más lejos de llegar a buen puerto. Aunque Úrsula no mató a ninguno de los amantes, puede que sí que logre su objetivo, el de separarlos.

Por lo pronto, el dolor se apodera de todo el valle. La tercera temporada inicia de manera trágica y con los fans digiriendo la pérdida de uno de los personajes más queridos de la ficción.