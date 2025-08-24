Muere el actor Jerry Adler, conocido por su icónico papel de Hesh Rabkin en 'Los Soprano', a los 96 años

La televisión y el teatro estadounidense dicen adiós a Jerry Adler. El actor estadounidense ha fallecido este pasado sábado 23 de agosto a los 96 años de edad. Su icónico papel como Hesh Rabkin en la mítica Los Soprano lo catapultó como uno de los grandes nombres de la televisión.

Adler era uno de los nombres más veteranos en la escena de Broadway, donde también ejerció como director de escena. En la icónica ficción que protagonizó James Gandolfini, el neoyorkino encarnó al consigliere Hesh Rabkin, un socio judío de Tony Soprano, cuya sabiduría guiaba al capo de la mafia.

Este papel le terminó de impulsar en popularidad en la televisión norteamericana. Posteriormente, encarnó a Howard Lyman en la aplaudida The Good Wife, repitiendo su papel en su secuela, The Good Fight. También estuvo en Rescue Me, de FX, en la que encarnaba a Sidney Feinberg, subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Según publica Deadline, fue Frank J. Reilly, amigo del actor, quien confirmó su deceso en su cuenta oficial en X. “El gran actor, mi amigo Jerry Adler, ha muerto hoy [sábado 23 de agosto] a los 96 años. Lo conocen por uno de sus papeles más icónicos [en Los Soprano] y por sus muchas apariciones como actor invitado. Nada mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65 años”, expresaba.

Nacido el 4 de febrero de 1929 en Brooklyn, Nueva York, Adler no comenzó a actuar hasta el año 1991, cuando apareció en la sitcom El puente de Brooklyn, de la CBS. Previamente, había trabajado como director de escena en varias producciones de Broadway.

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de 'Los Soprano'. HBO

Precisamente, su carrera comenzó como director de escena en 1950, influenciado por su padre, Philip Adler, quien fue gerente teatral en docenas de espectáculos de Broadway, llegando a ser el director general del colectivo Group Theatre en Nueva York, trabajando en la producción de Los caballeros las prefieren rubias.

“Soy hijo del nepotismo”, afirmaba en una entrevista para la web TheaterMania en 2015, señalando que se saltó una clase en la Universidad de Siracusa para ser subdirector de escena. Un año después de la muerte de su progenitor, fue cuando decidió convertirse en actor.

Jerry Adler en una escena de 'The Good Wife'. CBS

En una entrevista para Deadline, el propio Adler se mostraba extrañado de haber logrado ser un actor reconocido, especialmente cuando se pasó tanto tiempo detrás del escenario.

“Después de haber hecho tantos espectáculos en Broadway entre bastidores y a oscuras, ser reconocido ahora es muy extraño y algo que nunca esperé. Cuando camino por la calle, me dicen Hesh”, compartía. Entre sus últimos trabajos estuvieron las series Transparent y Mad About You o las películas El hombre más enfadado de Brooklyn o El año más violento.