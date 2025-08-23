'Valle Salvaje' se asoma a la tragedia: la serie diaria despide su segunda temporada con "un último brindis"

TVE busca cuidar a su otra gran ficción diaria. Con La Promesa consolidada como la serie líder de su franja, Valle Salvaje ha ido creciendo en audiencias en los últimos meses. Todavía con agosto por cerrar, la serie ha logrado una media del 10% de cuota, quedándose muy lejos del 6% con el que inició su andadura.

La ficción está a punto de finalizar su segunda temporada. Aunque la tercera comenzará automáticamente al día siguiente, eso no ha impedido que los guionistas hayan querido despedir la segunda tanda por todo lo alto.

Parece que Tánatos se personificará en el episodio final de temporada, que se verá este martes 26 de agosto a las 17:25 horas, tras la emisión de Malas lenguas. Adriana (Rocío Suárez de Puga) está poseída por las ansias de vendetta tras saber que la familia de José Luis (José Manuel Seda) asesinó a su padre para quedarse con el Valle Salvaje.

Ni olvido ni perdón es lo que siente la heroína. “Voy a hacer lo indecible porque todo el mundo sepa que los Gálvez de Aguirre son unos asesinos y no tienen absolutamente nada” ha prometido.

“El último brindis” se verá este martes 26 de agosto, así lo está promocionando TVE. Todo apunta a nuevas estrategias y giros de guion. Puede verse que Úrsula (Cristina Abad) ha urdido un plan maquiavélico con el que separar a Adriana y Rafael (Marco Pernas).

Fotograma del episodio 238 de 'Valle Salvaje'. RTVE

Por otro lado, Victoria (Sabela Arán) va a declarar la guerra a Adriana. Su sobrina se ha convertido en “la peor enemiga” de la familia. Sin embargo, uno de estos protagonistas “brindará por última vez”.

Un misterioso anuncio que, por supuesto, deja caer que uno de ellos morirá. Sin duda, una manera ideal de dar por finalizada esta temporada y así comenzar la siguiente con el enigma de quién es el asesino.

🥂 Alguien brinda por última vez en @ValleSalvajeTVE... el martes 26 de agosto, a las 17:25 h.



🎬 La ficción de las tardes de @La1_tve es la serie española con mayor impacto social en España y Latinoamérica, según el último informe de GECA.



✨ #HistoriasQueHacenHistoria pic.twitter.com/fHOh06jEOs — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 21, 2025

Cualquiera de los habitantes de la Casa Grande es candidato para ‘irse de viaje’. Eso sí, queda claro que ha surgido un alma vengadora con una fuerza que puede ser su perdición. ¿Adriana correrá la misma suerte que Jana (Ana Garcés) en La Promesa?

No lo ha tenido fácil, pero Valle Salvaje se ha convertido en un valor seguro en las tardes de La 1. A pesar de que sus inicios no fueron nada halagüeños, la ficción de Bambú se ha consolidado con paso lento pero seguro.

Con una media que ronda el 10% de share, ha logrado ser el segundo contenido más visto de las tardes de La 1, sólo superado por ese fenómeno que es La Promesa, con la que forma tándem de ficción.