Nicolas Cage negocia su fichaje para protagonizar la quinta temporada de 'True Detective' en HBO Max

True Detective sigue consolidándose como uno de los títulos más prestigiosos de HBO Max. Tras su cuarta temporada, subtitulada como Noche polar, la ficción ha vuelto a primera línea por todo lo alto. Su quinta tanda sigue tomando forma y la producción ha puesto el foco en Nicolas Cage como su protagonista.

A lo largo de sus cuatro temporadas, la serie antológica se ha caracterizado por contar con actores protagonistas de primer nivel. La primera tanda tuvo a Matthew McConaughey y Woody Harrelson, mientras que la segunda contó con Colin Farrell y Rachel McAdams. La tercera tuvo a Mahershala Ali y la cuarta a Jodie Foster.

Según informa Deadline, varias fuentes apuntan a que el ganador del Oscar por Leaving Las Vegas está negociando ser el protagonista de la quinta temporada, encarnando el papel del detective Henry Logan, de Nueva York. Por el momento, HBO no se ha pronunciado.

El rodaje está previsto que comience en 2026 y que la quinta temporada se estrene en 2027, estrenándose tres años después de Noche polar. Se tratará de un lapso menor respecto al que hubo entre la tercera y la cuarta tanda, en la que pasaron cinco años de diferencia.

Tal y como informó Francesca Orsi, directora de ficción y cine de HBO, al mismo medio, esta quinta temporada estará ambientada en Jamaica Bay, en Nueva York. Se sabe que esta entrega contará de nuevo con Issa López, showrunner de Noche polar, que logró recuperar el prestigio de la saga.

Nicolas Cage en un fotograma de 'El insoportable peso de un talento descomunal'. Diamond Films

“Issa tiene mucho que decir, al igual que en Noche polar. Es un entorno diferente, pero igual de impactante”, expresaba Orsi a inicios de este 2025.

“Habrá algunas conexiones importantes entre todo lo que ocurre en Ennis, Alaska, y los personajes de Ennis, Alaska, y lo que ocurre en la nueva [temporada]. Dicho esto, es una nueva historia, con nuevos personajes, todo nuevo”, compartía Orsi en una entrevista al New York Post en diciembre del año pasado.

Nicolas Cage en un fotograma de 'Dream Scenario'. Vértigo FIlms

El rotativo señala que Cage todavía no ha firmado y que lleva dándole vueltas al papel y que todavía no ha cerrado el trato. No obstante, se trata de una situación similar a la que hubo con Jodie Foster antes de que aceptase protagonizar la cuarta temporada.

Centrado en su carrera en la gran pantalla, en los últimos años ha tenido varios comentarios positivos en trabajos como Pig, El insoportable peso de un talento descomunal, Renfield, Dream Scenario o Longlegs, tiene pendiente de estreno la serie Spider-Noir, para Prime Video, en la que encarnará al emblemático superhéroe arácnido de Marvel en una ficción ambientada en el Nueva York de los años 30.