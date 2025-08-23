Diego Martín, un chef obligado a reinventarse en el tráiler de 'Sin gluten', serie de la guionista de 'La que se avecina'
El actor afincado en París protagoniza esta comedia que se verá próximamente en La 1 y en Prime Video. Escrita por Araceli Álvarez de Sotomayor.
Diego Martín no para. Tras estrenar la tercera temporada de Muertos S.L. y también la serie Legado, se prepara para lanzar su nueva apuesta para la pequeña pantalla: Sin gluten. Una serie que llegará próximamente a La 1 y a Prime Video y de la que ya se puede ver su primer tráiler.
Una ficción ágil, fresca y gamberra cuya acción transcurre en una escuela de cocina y que aborda con humor temas como la redención, la inclusión social y las segundas oportunidades.
Una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal. Diego Martín interpreta a un chef caído en desgracia por culpa de su adicción al alcohol que tendrá que reinventarse como profesor en un centro de formación para personas en riesgo de exclusión social.
A través de sus clases, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vidas.
Ricardo regresa a la escuela en la que aprendió todo lo que sabe sobre cocina y allí se encuentra con algunos personajes de lo más disparatados, como Fred, Jacinto, Joel, Luis, Javier, Amina o Candela, que harán de este nuevo curso toda una experiencia para el famoso chef.
Sin gluten busca combinar humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas, aporta frescura y aspira a captar nuevos públicos.
Sus divertidas tramas muestran perfiles que podemos encontrar en la vida cotidiana: una representación de la sociedad en la que vivimos con una gran diversidad de culturas y edades.
Creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, cocreadora de Machos alfa y guionista de La que se avecina y Muertos S.L. Sin gluten está producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video. Junto con la creadora, firman esta ficción Javier Aguayo y Germán Aparicio.
Junto con el actor de García y Supernormal, completan el reparto de esta producción coral Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.
Además de ser cocreadora y guionista, Araceli Álvarez de Sotomayor dirige la ficción junto con Vicente Villanuevay. Fernando García-Ruiz; además de estar en la producción ejecutiva con José María Irisarri, Gonzalo Sagardía y Santiago de la Rica.
Fernando López Puig figura como productor delegado de RTVE. Onil Ganguly es el director de producción; Jesús Valera, el director de fotografía; Héctor Bertrand, el director de arte; y Juana Martínez, la directora de casting.