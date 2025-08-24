Blanca Romero, la detective de 'Pura sangre': "Me dio vértigo volver a Madrid. Sentí miedo de cruzar la Gran Vía en coche"

Una familia de nobles estará en el foco de la polémica en Pura sangre, la nueva apuesta de ficción de Telecinco, que verá la luz a lo largo de 2026. Con la atmósfera de la icónica Falcon Crest, este poderoso clan se verá amenazado cuando una investigación policial los involucre en un espeluznante misterio.

Los marqueses de Monteclaro se han dedicado toda su vida a la cría equina. Propietarios de la inmensa finca de La Galana, donde sus caballos de raza tienen las mejores comodidades, esta familia noble ha mantenido de generación en generación este oficio que comienza a verse amenazado.

Todo comienza cuando el semental más valioso de la yeguada de los Acuña aparece muerto junto a varios potros de la finca en lo que a todas luces parece haber sido un envenenamiento. Comenzará aquí la investigación, con la teniente Alicia Hermida (Blanca Romero) como la encargada de averiguar qué ha sucedido.

La irrupción de la teniente Hermida, recién destinada a la zona (en la sierra de Gredos), pondrá en tela de juicio al clan, que verá que varios secretos familiares corren riesgo de salir a la luz y que afectarán a todas las facetas de la familia de los Acuña del Monte.

Para Blanca Romero, ha sido reencontrarse con un tipo de personaje que disfruta mucho. “Ya hice de comandante de la Guardia Costera [en la serie italiana L’Isola], de policía secreta [en Bajo sospecha] y ahora de Guardia Civil. No sé qué perfil ven que doy, pero estoy muy orgullosa e ilusionada”, responde a BLUPER durante el rodaje de la ficción en la localidad madrileña de Aranjuez.

Amaia Salamanca y Blanca Romero en un momento del rodaje de 'Pura sangre'. Mediaset

“Disfruto mucho con el papel de Alicia porque no es una guardia civil al uso. Es una mujer muy intuitiva, no tiene nada que ver con lo que se espera de una persona que trabaja para los cuerpos de seguridad del Estado”, explica.

Por primera vez en la filmografía de Romero, encarnará a un personaje asturiano. “Nunca había tenido esta oportunidad, lo que le hace un poco más especial. También, hacer de asturiana no es lo mismo que ser asturiana. Me da gusto haber usado palabras y jergas de mi tierra. Lo curioso es que he llevado toda mi vida quitándome mi acento para interpretar y ahora lo he tenido que recuperar”, confiesa.

"Me da gusto haber usado palabras de mi tierra. Llevo toda la vida quitándome el acento para interpretar y ahora lo he tenido que recuperar"

Su presencia en Pura sangre viene a afirmar su consolidación como rostro asociado a Mediaset. Tras presentar Next Level Chef y haber sido una de las presentadoras de las Campanadas 2025 en Telecinco, Romero sigue enlazada con proyectos profesionales con la cadena ubicada en Fuencarral.

Recientemente, fue entrevistada por Isabel Jiménez en Mis raíces, el programa de confidencias de la periodista en Cuatro en el que desveló que fue deportada de Estados Unidos por llevar un poco de hachís en el bolso.

Imagen de todos los personajes de la serie 'Pura sangre' durante el rodaje en Aranjuez. Mediaset

“Voy a Nueva York y cojo un bolso de casa de mi madre, ‘del año de la polca’, cuando era una niñata y fumaba porros, que me sentaban fatal, de hecho, lo dejé muy pronto porque me bajaba la tensión. Me paran en la aduana, me miran y me sacan una piedra de hachís. Me deportaron a España”, revela.

La propia actriz reconoce que hubiera preferido no compartir esa confesión, dado el revuelo que ocasionó. “Me arrepiento de haber contado lo de la china. ¡Con lo bien que lo tenía callado! Pero bueno, me salió así. Es lo que tiene hacer una entrevista en el salón de tu casa”, admite.

"Sigo teniendo secuelas de cuando estuve en coma de niña. Tengo una fisura en el cráneo"

Precisamente, sobre esa conversación con Jiménez, Romero habló en detalle sobre los nueve días que estuvo en coma siendo niña, tras un accidente doméstico. “Sigo teniendo secuelas de ello, tengo una fisura en el cráneo, en la zona central, me quedé un poco afectada. Pero bueno, se me quedó el deseo de ser artista”, comparte con cierto humor.

Retomando la serie, el personaje de la actriz y modelo no sólo investigará a la familia Acuña, sino también a todo su círculo, incluso a sus enemigos y rivales. Es el caso de Fernando Vázquez, encarnado por Pedro Casablanc, el primer sospechoso del presunto envenenamiento.

Imagen del rodaje de la serie 'Pura sangre' en la localidad madrileña de Aranjuez. Mediaset

Vázquez es el presidente de la cooperativa agraria local y némesis del clan. “Tengo cierta autoridad en la comarca. Interpreto al señor de izquierdas de toda la vida, aquel que creyó en Felipe González y está profundamente decepcionado con la situación actual. Es un señor de campo y, según él dice, íntegro y que defiende a los suyos”, describe el actor.

Casablanc señala que es un papel “alejado de los clásicos de corbata” que ha solido interpretar. “Es un hombre de valores, que tiene agallas para enfrentarse a todo un imperio. Eso sí, detrás hay rencillas personales y familiares. Al final, está todo el trasfondo de los pueblos, de rivalidades que se remontan a la Guerra Civil. Hay un poco de eso”, expone.

"Mi personaje quiere saber la verdad, caiga quien caiga"

La trama de Casablanc muestra que en esta intriga y enredos de familia hay también “una lucha de clases” entre el marquesado y la cooperativa, donde la política termina jugando un papel fundamental. “En cierta forma, hay algo de las famosas dos Españas”, adelanta.

Romero llevaba desde hace dos años sin realizar series, la última fue Bienvenidos al Edén. Centrada en su faceta de concursante de realities (MasterChef Celebrity), presentadora y actriz de cine (estuvo en La Abadesa), la intérprete admite que sintió “nervios” cuando tuvo que regresar a Madrid para rodar Pura sangre.

Imagen del rodaje de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

“Al principio, tenía miedo. Recuerdo que cuando llegué, alquilé un coche y sentí miedo de cruzar la Gran Vía. Tenía vértigo, hasta para conducir. Lo curioso es que cuando me dieron el coche, vi que era justo el que conducía cuando vivía en Madrid. Sentí que era una señal”, expresa Romero.

“Con la serie me ha pasado algo parecido. Pero bueno, son años de experiencia y sabiduría, así que fue el ir cogiendo de rutinas. Ahora sólo siento ilusión por este proyecto”, añade.

"Tuve vértigo al volver. Sentí miedo hasta de cruzar la Gran Vía en coche"

Sobre esa lucha de clases de la que ha hablado Casablanc, Romero señala que la detective Hermida va a romper con esa dicotomía. “Es una mujer honrada, que le da exactamente igual a quién investiga y trata de la misma manera al marqués con sus títulos nobiliarios como al jefe de una cooperativa. No le impresiona nadie”, defiende.

Tanto Romero como Casablanc admiten que sintieron “alivio” cuando supieron que sus personajes no tenían que montar a caballo. “Me dan mucho miedo. Si hubiera tenido que montarme en uno, me hubiera tenido que tomar un Diazepam. Me encantan estos animales, pero me dan muchísimo respeto”, sentencia la actriz.