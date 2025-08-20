El infortunio acecha a las Mafin en 'Sueños de libertad': el terrible crimen que amenaza con separarlas

Alba Brunet y Marta Belmonte en un fotograma del episodio 375 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Esta semana se espera especialmente dramática para los fans de Sueños de libertad. Ya lo adelantaron aquellos que ven los episodios antes de tiempo: las Mafin van a vivir un desenlace de lo más dramático. Temporal, por supuesto, pero no por ello menos doloroso.

Desde que Alba Brunet anunciase su embarazo, el pasado 1 de abril, comenzó a surgir la especulación de cómo resolverían los guionistas su marcha temporal. En el caso de La Promesa con la preñez de María Castro fue resuelta con doña Pía fingiendo su muerte ante la amenaza de su marido, Gregorio (Bruno Lastra).

Sin embargo, se estaba hablando de Fina, miembro de una de las parejas más queridas de Sueños de libertad: las Mafin. De ahí, que hubiera una expectación muy alta sobre cómo los guionistas resolverían su salida.

El pasado lunes, 18 de agosto, ya se vio que la serie preparaba un final dramático para la dupla. En escena reaparecía Santiago (Gabriel de Mulder), quien había escapado de prisión, aprovechando un permiso para acudir al entierro de su abuela.

Los episodios han recordado al público quién era este antiguo comercial que se obsesionó con Fina y cómo terminó en prisión después de intentar abusar de ella. Su venganza contra las Mafin y Pelayo (Alejandro Albarracín) busca llegar en esta semana. El excomercial culpa a los tres de su desgracia, a los que desprecia profundamente por ser homosexuales.

Fotograma del episodio 374 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Tras el episodio de este martes, 19 de agosto, en el que lograba colarse en la casa del monte donde ambas mujeres viven su amor de manera clandestina, Santiago secuestraba a Fina para que fuese testigo de cómo mataba a Marta primero.

Pero en este 20 de agosto, si algo ha querido recordar la serie, es que tanto Fina como Marta son mujeres con muchas agallas. Aprovechando un momento de distracción, la aprendiz de fotografía conseguía desenredar los nudos y golpear a Santiago con un jarrón, que lo desarma.

Fotograma del episodio 374 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Fina lograba coger la navaja del exconvicto. Tras ello, se ha producido un forcejeo entre los dos, que ha terminado con Fina clavándole la navaja a Santiago en una zona vital, matándolo así en defensa propia.

De esta manera, Fina ahora tiene las manos manchadas de sangre. Por supuesto, el público y la propia Marta saben que ha sido para defenderse, que era su vida o la de esa sabandija. Sin embargo, los guionistas han abierto así la puerta para que la dependienta deba marcharse.

Fotograma del episodio 375 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Algo que durante meses han temido los fans (y que va a llegar) es ese momento en el que Pelayo se interponga entre las Mafin. Mientras que las dos heroínas se han convertido en ejemplo de amor ante la adversidad, en cómo ese romance clandestino visibilizaba la realidad LGTB en la España de finales de los 50, el caso de Pelayo es el opuesto.

Desde el punto en el que Pelayo llegó a la Colonia, los fans de la serie desconfiaron de él. Atractivo y carismático empresario, heredero de una importante familia burguesa, inicialmente estaba asociada a Floral, una de las compañías rivales de Perfumerías de la Reina.

Aunque rápidamente se pasó al bando correcto, todos saben el motivo por que el convenció a Marta para casarse con ella. Aunque la excusa era protegerse mutuamente, dado que él es también homosexual, realmente buscaba una rica heredera para formar una alianza con la que escalar en su ambiciosa carrera política.

A diferencia de Marta, Pelayo rechaza vehemente su sexualidad. Cuando se casó, reapareció su gran amor de juventud, Darío (Pedro Freijeiro), quien buscaba retomar ese vínculo afectivo perdido por los miedos del empresario. Aunque Marta y Fina le incitaron a vivir un amor similar al de ellas, Pelayo ya mostró que es capaz de provocar su propia infelicidad con tal de alcanzar la cúspide de su carrera.

Fotograma del episodio 375 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Esa falta de escrúpulos consigo mismo era el prólogo de lo que ha terminado de llegar. El episodio de este 20 de agosto ya está mostrando que Pelayo logrará separar a las Mafin. El empresario llega a la casa y encuentra cómo Marta y Fina han arrastrado el cadáver de Santiago y planean enterrarlo en el jardín.

El hombre accede a ayudarlas… Aunque ha aprovechado para quedarse con el arma del crimen, donde están las huellas de Fina y que pueden provocar su entrada en prisión, donde sería condenada a muerte al garrote vil. Es evidente cuál es la intención de Pelayo a la hora de ocultar la navaja.

Quedan dos episodios para terminar la semana, pero ya se intuye hacia dónde va ir esta estrategia (los fans que vieron los episodios adelantados ya compartieron sus impresiones en redes).

Fotograma del episodio 375 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Aunque esto suponga el inicio de la marcha de Fina, hay que reconocer a los guionistas su habilidad para sostener la tensión durante una semana completa, en la que es palpable cómo se está preparando la marcha temporal de Alba Brunet.

Si algo han demostrado los libretistas con esta serie es su habilidad para ir creando nuevas subtramas que mantienen enganchado al público. Queda por ver si, como pasó con María Castro en La Promesa, se han rodado escenas adicionales de Fina para evitar que su ausencia se haga muy larga.

Por supuesto, habrá que esperar a este viernes, 22 de agosto, para saber qué pasará con las Mafin y cómo la serie despide (temporalmente) a uno de sus personajes más queridos.