Sydney Chandler, una nueva heroína para 'Alien': "Queremos probar algo diferente respetando a la saga original"

Los Xenoformos vuelven a causa pavor. Desde el 13 de agosto, pueden disfrutarse de los primeros episodios de Alien: Planeta Tierra. La primera serie en imagen real de la saga creada por Dan O’Bannon y Ronald Shusett. Ambientada dos años antes de los acontecimientos de la cinta original de 1979, Sydney Chandler recoge el testigo de Sigourney Weaver como heroína de la franquicia.

Año 2120, la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta Era Corporativa, los cíborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (androides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos.

Pero ese equilibrio va a verse amenazado con la irrupción de los híbridos, los cuales son androides dotados con una consciencia humana. El primer prototipo es Wendy, la cual marca un nuevo comienzo en la carrera hacia la inmortalidad. Tras el choque de la nave espacial de Weyland-Yutani en Prodigy City, Wendy y los demás híbridos se encuentran con misteriosas formas de vida más aterradoras de lo que nadie podría imaginarse.

Hija del actor Kyle Chandler, considerado uno de los grandes secundarios de Hollywood, Sydney Chandler se mete en la piel de Wendy, este primer prototipo de híbrido. Aunque se le pudo ver en la cinta No te preocupes querida, es su papel en Alien: Planeta Tierra el que le impulsa con su primer rol protagónico.

“Recuerdo que era muy joven cuando vi, por primera vez, una película de la saga. El Xenomorfo estuvo muy presente en mis pesadillas durante mucho tiempo. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero es que fue muy intenso. Fue una experiencia muy visceral la que viví”, expresa la actriz en una entrevista concedida a BLUPER.

“Desde entonces [en cuanto fue elegida para el papel], he vuelto a ver la película original varias veces. Es fascinante, es singular y tiene una textura única. He visto más de la saga, otra que me encanta es Prometheus. Me sigue causando preguntas y eso es lo que hace a este universo fascinante”, señala.

Junto con Wendy, en esta aventura estará su hermano, CJ ‘Hermit’ (Alex Lawther), quien realmente era el hermano de la joven original cuya mente ha sido traspasada al androide que encarna Chandler.

“Mi primera experiencia con esta saga fue con Prometheus. Es increíble, porque recuerdo que hicimos una especie de experiencia interactiva y recreamos esta película. Nunca hubiera imaginado que, años después, formaría parte de su universo”, agrega Alex Lawther en la misma entrevista.

Esta ficción está concebida por Noah Hawley, guionista conocido por haber estado detrás de Fargo y de Legión. “Creo que ha sido esencial cómo lo ha concebido, porque ha sido similar a cómo adaptó Fargo. Ha cogido la esencia y la emoción de Alien, el octavo pasajero para expandirla con respeto y convertirla en serie”, expresa Chandler.

“Algo muy inteligente es que sentí que no se podía recrear la película original y creo que tampoco se debe. Había que probar con algo diferente, pero sin perder la esencia de lo que es la saga. Era la única manera de poder realizarlo”, opina la actriz.

“Pero sí que es surrealista [sentir que forma parte del universo Alien]. He estado leyendo ciencia ficción toda mi vida, hasta he escrito temas sobre el género. Ha sido una parte fundamental de mi vida. Así que asumir este personaje es cumplir un sueño. Es lanzarse a algo aterrador, pero la experiencia ha sido estupenda”, reconoce la intérprete.

“Para mí, ha sido asombroso verla como protagonista. Sydney derrocha naturalidad y profesionalidad. Ha sido un placer verla detrás de un monitor y en vivo a la vez. Fueron seis meses muy intensos”, añade Lawther.

Ambos encarnan a dos hermanos que se reencuentran de una manera inesperada. “Para Hermit es un sueño hecho realidad, ver a esa hermana que ha vuelto a la vida. Es devastador perder a un hermano pequeño, más siendo un niño. Pero surge lo imposible y es verle de nuevo en vida. Es casi shakespeariano, pero también aterrador”, opina Lawther.

“Transiten de una manera más hermosa la vulnerabilidad, pero también el terror, la frustración y las limitaciones del espacio físico. Recuerdo que las primeras escenas de Wendy fueron claves, porque ella espera que la reconozcan rápidamente. Era muy doloroso esa sensación de que podían rechazarla”, expresa Chandler.

Ambos recuerdan muy bien cómo vivieron su primer encuentro con el Xenomorfo en el set. “Fue muy físico, duro y hasta táctil. Grabar esas escenas llevaron mucho tiempo. Lo que eran diez segundos de una secuencia, podían ser varios días”, detalla Chandler. “Fue más bien como una cuestión de resistencia”, añade Lawther.

