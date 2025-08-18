Nancho Novo ('Sueños de libertad'): "El público es el único que ve cómo Gabriel va a acabar con toda la familia"

Con un verano en el que el consumo televisivo bajo mínimos, Sueños de libertad se ha erigido como uno de los títulos que sigue dando alegrías, incluso en el período estival. Lo logra gracias a sus personajes y su ambición coral. Entre ellos, destaca el patriarca de la familia De la Reina: don Damián, interpretado por Nancho Novo.

En los últimos meses, Damián de la Reina ha vivido una auténtica evolución. De ser casi un villano a convertirse en la figura protectora del clan. Eso no ha impedido que su rivalidad con Pedro Carpena (Juanjo Puigcorbé) haya sacado a relucir su lado menos benevolente.

A pesar de ello, Damián parece estar dándose una oportunidad en el amor, al acercarse a Irene (Ana Labordeta), con la que busca olvidar a Digna (Ana Fernández). Por otro lado, se ha convertido en uno de los aliados más leales de Begoña (Natalia Sánchez), su nuera a la que ha pasado de considerar casi una propia hija.

“Realmente, Damián siempre ha sido el padre y el abuelo entrañable. Lo que pasa es que ha tenido una vida complicada y se ha visto obligado a meterse en muchos líos, pero siempre ha sido una buena persona. Desde el inicio, se ha visto que Damián es de buena pasta y tiene un buen corazón”, expresa Nancho Novo en una entrevista concedida a BLUPER durante el rodaje de la ficción.

“Lo que pasa es que las circunstancias le han empujado a cometer actos que no eran agradables, la mayor parte de las veces por su hijo Jesús (Alain Hernández). En su momento, se posicionó en el lado de los villanos, a pesar de ser una buena persona. Pero ahora es un tipo que se pasa la vida pidiendo perdón y haciendo examen de conciencia y acto de contrición”, señala.

Fotograma del episodio 365 de 'Sueños de libertad'. José Alberto Puertas Atresmedia

De hecho, en los últimos episodios se ha visto cómo la relación entre Damián y Begoña ha cambiado drásticamente. Se ha convertido en uno de sus principales apoyos cuando la enfermera ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor al lado de Gabriel (Oriol Tarrasón), primo de Andrés (Dani Tatay).

“Sí, él la amenazó y la extorsionó, pero la cosa ha ido evolucionando y Damián se ha dado cuenta de que uno de los grandes errores que ha cometido en su vida es haber tratado así de mal a Begoña. De ahí, que haga todo lo posible por ayudarla, porque la considera una más de la familia. Es la madre de su nieta”, expresa.

En esa lealtad, Damián confía en alguien que el público sabe que es un villano: Gabriel. Hijo de Bernardo, el único hermano que tuvo el patriarca. Uno de los errores de juventud de Damián fue no ayudar a Bernardo cuando este la necesitaba durante su estancia en México, lo que hizo que su familia viviera en la miseria.

“Con Gabriel, Damián está pecando de inocente. Al final, es un hombre que está dado de vuelta de casi todo en la vida y ha pasado por muchas cosas. Sin embargo, se deja embaucar, engatusar, engañar y manipular por un tipo como Gabriel. Parece que es como el último en darse cuenta de la naturaleza de este hombre, a pesar de que su hijo Andrés lo ha cazado a la primera”, razona.

Fotograma del episodio 367 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Esa afinidad de Damián por Gabriel, recuerda mucho a la que tuvo el patriarca con su primogénito Jesús. “Más que le recuerde a su hijo, creo que Damián ve la oportunidad de resarcirse en cómo se comportó como padre y también como hermano con Bernardo”, reflexiona.

“Ese sentimiento de culpa va a hacer que Gabriel vaya a llevar a Damián hacia el desastre”, añade Nancho Novo, quien considera muy inteligente la decisión de los guionistas de que el público sí sepa sobre la verdadera naturaleza del nuevo gran villano, mientras que esta sea desconocida para el resto de la familia.

“Ha sido un movimiento muy bueno por parte de los guionistas. El público sabe quién es realmente Gabriel. De ahí, que llame más la atención cómo logra engañar a toda la familia. En el caso de Damián es peor, porque es un personaje muy resabido y es fascinante cómo se la va colando poco a poco”, opina.

“Es como con Colombo, que todo el mundo sabía quién era el malo y lo interesante estaba en cómo los protagonistas lo descubrían”, apostilla, señalando que el engaño de Gabriel “va para largo” y que dejará “consecuencias terribles” tanto en Perfumerías de la Reina como en el resto de la familia, así como también con los Merino.

Fotograma del episodio 362 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

De hecho, una de las primeras consecuencias que se está viendo es cómo nace la desconfianza entre padre e hijo, entre Damián y Andrés. “Mi personaje piensa que su vástago está desquiciado por los celos y que todo es fruto de ello. De hecho, piensa que le pasa lo mismo que a Jesús. Pero no se da cuenta de que, en este caso, es Andrés quien tiene la razón”, expresa.

Durante la producción de la segunda temporada de Sueños de libertad, Nancho Novo la compaginó durante varios meses con la obra de teatro La aventura de la palabra, basada en el discurso que dio Fernando Fernán Gómez a la hora de ingresar en la Real Academia Española y que estuvo en función desde el 27 de mayo al 22 de junio de 2025.

Aunque es una obra en la que compartió escenario con Marta Poveda, es él quien tiene todo el peso protagónico, memorizando un texto extenso que se sumó a los que tiene en la serie producida por Diagonal TV.

“Le tuve que dedicar muchas, pero muchas horas, más de las que nadie puede imaginarse. Tanto horas de sueño, como otras que le quité a mis hijos, al resto de mi familia, incluso a mi ocio. Pero bueno, es la vocación. También, no tengo una memoria privilegiada, la tengo normal. Lo curioso es que dejé la carrera de Medicina por la memoria y mira”, comparte.