Muere Tristan Rogers, una de las estrellas más veteranas de la icónica serie diaria 'General Hospital'

Las series diarias estadounidenses están de luto. El actor australiano Tristan Rogers, una de las estrellas más veteranas del icónico serial General Hospital, ha muerto este viernes 15 de agosto a los 79 años de edad. El pasado mes de julio se supo que el intérprete padecía un cáncer de pulmón.

La noticia ha sido revelada por su representante, Meryl Soodak, quien lo reveló al programa ABC 7 Eyewitness News. La agente señalaba que, para Rogers, su trabajo en la telenovela, donde encarnaba a Robert Scorpio, “significaba todo para él”.

“Le encantaba encarnar a Scorpio y creó ese papel de la nada. Se suponía que debía trabajar un día, y terminó convirtiéndolo en algo enorme. Era una persona genuinamente leal, amable y que quería a su familia”, declaraba Soodak a ABC.

Rogers había encarnado al papel de Scorpio de manera fija hasta 2024, apareciendo de forma estelar en este 2025. Ha sido uno de los personajes más estables y veteranos de la telenovela de ABC, una de las más emblemáticas que tiene la televisión estadounidense.

“Toda la familia de General Hospital por el fallecimiento de Tristan Rogers. Él cautivó a nuestros seguidores durante 45 años y Port Charles no será lo mismo sin él [ni sin Robert Scorpio]. Quisiera expresar mi más sentido pésame a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles”, declaraba Frank Valentini, showrunner de la ficción diaria, a Variety.

Tristan Rogers en un fotograma de la serie diaria 'General Hospital'. ABC

A inicios de los 80 fue cuando aparecía en la serie Scorpio, un tipo afable, tranquilo y sarcástico. Rogers fue un miembro clave del elenco de actores, junto con la llamada ‘superpareja’ conformada por Luke (Anthony Geary) y Laura (Genie Francis), que fue la que catapultó a la serie diaria como icono pop.

Fue la época de máximo apogeo de la serie diaria, cuya emisión comenzó el 1 de abril de 1963 y que continúa en emisión tras más de 15.000 capítulos. Las audiencias millonarias llegaron a su cénit el 17 de noviembre de 1981, cuando Luke y Laura se casaron y Scorpio ejerció de padrino del novio.

Tristan Rogers y Demi Moore en un fotograma de la serie diaria 'General Hospital'. ABC

En esa época, General Hospital contaba con una villana de lujo, Helena Cassadine, interpretada por la icónica Elizabeth Taylor, atrayendo a una media de 30 millones de televidentes.

En una entrevista para Variety en 2023, con motivo del 60 aniversario de la serie diaria, la productora ejecutiva de la ficción, Gloria Monty, declaraba que la irrupción del personaje de Rogers fue el que salvó la serie de la cancelación.

En esa entrevista, Rogers defendía el valor de las series diarias en la televisión estadounidense. “Son ordenadas. Resolvemos nuestros problemas. Mucha gente ve la serie y dice: '¿Por qué no puedo vivir mi vida así?'. Bueno, ¡es que no es ficción! Tenemos un principio, un nudo y un desenlace”, expresaba.