Ángela Molina, una matriarca en 'Pura sangre': "Respeto mucho mi herencia genética. Mi vocación la ennoblece"

Telecinco se prepara para traer de nuevo el espíritu de la mítica Falcon Crest. La cadena acaba de rodar Pura sangre, una de sus apuestas de ficción para 2026. Una importante familia dedicada a la cría de caballos verá amenazada su estabilidad tras un misterioso incidente. Este clan, Ángela Molina encarna a la gran matriarca.

La veterana actriz encarna a Rosario del Monte, marquesa de Monteclaro, quien se resiste a abandonar el campo pese a su delicado estado de salud. La matriarca de la familia Acuña verá peligrar su finca, La Galana, cuando el semental más valioso de su yeguada aparezca muerto, junto a varios potros.

Comenzará así la investigación de la teniente Alicia Hermida (Blanca Romero), recién destinada a la zona, situada en la Sierra de Gredos. Esto amenazará con que salgan a la luz los secretos que afectan a la familia de los Acuña del Monte.

“El rodaje está siendo muy cómodo. Es una serie en la que no hay un protagonista concreto. Trabajamos a buen ritmo. Sin darnos cuenta, casi lo tenemos todo hecho”, declara Pep Munné, quien interpreta al marido de la marquesa y patriarca del clan, en una entrevista concedida a BLUPER durante el rodaje de la ficción en Aranjuez.

“En mi caso, sí que me voy dando cuenta de los tiempos en rodaje. Cada día estamos más viejos, lo que no impide que sea un placer rodar”, asegura Ángela Molina, quien busca transmitir su ilusión durante las grabaciones, a pesar de que tenga compañeros de reparto que comenten que compartir espacio con ella, una de los grandes iconos del cine español y europeo, les imponga.

Imagen del rodaje de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

“Yo busco transmitir alegría compartida. Si tú estás bien, yo también lo estoy. Lo que recibes es agradecimiento y eso es precioso. Se genera así algo muy bonito”, expresa la intérprete, quien confiesa sentirse muy a gusto rodando series, tanto para el prime time como diarias.

“Cada vez más me gusta rodar series. Son proyectos que la gente puede ver fácilmente. El público lo puede ver en televisión o donde considere. Además, los espectadores son muy agradecidos con ello”, señala, recordando que una parte de la que ha disfrutado en este rodaje es que tenga tantos escenarios naturales.

Según Macarena Rey, “el 70% de la producción” se ha grabado en exteriores. Un estilo de producción que ha evocado a otro gran proyecto en el que Ángela Molina participó, Gran Reserva.

“Los escenarios se convierten en protagonistas. La belleza de la naturaleza. Eso es lo que necesitamos. En las ciudades, estamos desconectados de su inmenso poder. Ahora tenemos suerte, porque formamos parte de este paraíso, que debe ser respetado, amado y cuidado”, expresa.

Fotografía del rodaje de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

Su papel es el de una poderosa matriarca: la marquesa de Monteclaro, la cual busca mantener el legado familiar, donde las palabras “pura sangre” tienen un significado mayor, al representar tanto los lazos de familia como la crianza ecuestre.

“Mi personaje no es una mujer controladora ni manipuladora. Sólo busca proteger a sus hijos, los ama más que a nadie en el mundo. En eso, me recuerda a mí, que también soy muy protectora”, señala, a sabiendas que es uno de los principales representantes de una de las familias artísticas más queridas de España: los Molina.

“Respeto mucho mi herencia genética. Mi vocación, a lo que me dedico, la ennoblece, de alguna manera”, reconoce. “Los hijos vienen del amor. Les das lo mejor y luego eso lo recibes con su cariño”, agrega.

Esta matriarca no está sola. A su lado, está su marido, José Antonio, quien administra el patrimonio familiar. A diferencia de ella, él no es de origen noble, lo que provoca que sea el encargado de que el clan no pierda su estatus.

“Quien se lo curra es él. Es empresario importantísimo, sabe que el dinero puede venir del fango. Es él quien administra esa finca, cuya crianza de caballos es una ruina. Aparte, él tiene varias empresas al margen. Por lo que cuenta con una riqueza que se ha ganado a pulso por sí solo”, defiende el actor.

Localizaciones de la serie 'Pura sangre' en la yeguada Juan Riva de Aranjuez. Mediaset

“Quién miente mejor es él, porque sólo le interesa el dinero”, apostilla Ángela Molina. “No es muy ambicioso, pero busca que no haya pérdidas”, añade Munné, quien recalca que su personaje no es un villano. “Nunca he creído eso de buenos y malos. Cada uno tiene sus razones para reaccionar de cierta manera”, defiende.

La actriz madrileña cumplirá 70 años el próximo 3 de octubre, mostrándose ilusionada con dicha efeméride. “Me siento más vieja, pero también sé que estoy en otra etapa de mi vida y es muy emocionante. Hay una sensibilidad distinta, siente que el tiempo avanza de manera más lenta”, reflexiona.

Aunque llegue a los 70, Ángela Molina sigue incombustible y no quiere oír la palabra ‘retirarse’. “Trabajar es mi vida. Sí que es verdad que, con la edad, elijo peor. Pero porque quiero hacerlo todo. No sé negarme. También porque cada vez estoy más enamorada de mi oficio, aunque también más cansada”, confiesa.

Sobre el posicionamiento político, la actriz es muy clara: “Siempre he procurado no posicionarme. Lo he elegido así porque prefiero que el público me valore a través de mi trabajo. Si no, perdería parte de mí misma. Hay cosas que, en la vida, prefiero guardar para mi privacidad”, manifiesta.

Por el lado, Pep Munné es de los que prefiere hablar de política. “Si me pregunta, claro que respondo. Participo, especialmente, en manifestaciones”, divulga.

Imagen del rodaje de la serie 'Pura sangre'. Mediaset

Ángela Molina pronto estrenará en cines uno de sus proyectos internacionales. Tras dejarse en el último largometraje de Costa-Gavras, la cinta francesa El último suspiro, la madrileña forma parte del reparto de la cinta El regreso de Ulises, dirigida por Uberto Pasolini y protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche, una revisión del clásico La Odisea de Homero.

En la cinta, Molina encarna a Euriclea, la anciana nodriza de Odiseo (Fiennes). “Es una versión singular, espero que le guste al público”, explica. “Ralph, Juliette y yo nos hemos muy amigos. Ha valido la pena. Homero es el padre de la literatura. De ahí viene todo. Es una adaptación especial”, comparte.

“Esta propuesta muestra que el ser humano está destinado al declive y la mortandad que provoca una guerra. Te das cuenta de que las ansias de conflicto bélico no se pueden erradicar. La pregunta es por qué. ¿Por qué la Humanidad no está capacidad para terminar definitivamente con las guerras?”, plantea a modo conclusión.