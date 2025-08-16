1 de 12
‘Alien: Planeta Tierra’ (Disney+)
Ambientada
dos años antes de los acontecimientos de En el año 2120, la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cíborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos. Alien, el octavo pasajero.
Pero las reglas del juego cambian cuando el prodigioso, fundador y director ejecutivo de Prodigy Corporation,
descubre un nuevo avance tecnológico: los híbridos (robots humanoides dotados de consciencia humana) y el primer prototipo: Wendy. Todo se convertirá en una amenaza con una nave con ejemplares de vida extraterrestre impacte en Ciudad Prodigy.
2 de 12
‘Butterfly’ (Prime Video)
Adaptación del cómic de Boom! Studios. Daniel Dae Kim (
Hawai 5.0) encarna a David Jung, un exagente de inteligencia estadounidense que vive oculto en Corea del Sur tentando olvidar el pasado. Su vida dará un giro radical cuando descubra que la sicaria enviada para matarlo, Rebecca, resulta ser su hija perdida.
Entrenada por la organización clandestina ‘Caddis’, David deberá enfrentarse a sus enemigos —y a sí mismo— en una cruel batalla donde los lazos familiares chocan con la lealtad y el deber.
3 de 12
‘Guardianes de una gran nación’ (Netflix)
Años 70, durante uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría en el sur de Asia.
Vishnu Shankar, es un agente de la inteligencia india (R&AW), a quien se le encomienda una misión encubierta de alto riesgo en Pakistán: sabotear el incipiente programa nuclear del país vecino.
Su principal adversario es Murtaza Mallik, un astuto agente de la inteligencia paquistaní (ISI), lo que desencadena un duelo de ingenio y estrategia sin margen para el error.
4 de 12
‘Ley y orden’ T24 (SkyShowtime)
El ‘revival’ de
Ley orden sigue viento en popa. Llega ahora la vigésimo cuarta temporada de la icónica serie policíaca procedimental. Con Maura Tierney ( Emitida ya en su versión lineal por Calle 13, ahora la tanda de 22 episodios está disponible en SkyShowtime. Urgencias, The Affair) debutando como la teniente Jessica Brady.
5 de 12
‘Jóvenes y millonarios’ (Netflix)
Cuatro adolescentes de Marsella ganan 17 millones de euros en la lotería. Sin embargo, ninguno de ellos puede cobrar el premio, al ser menores de edad. Eso les obliga a recurrir a una joven de 18 años para acceder al dinero, aunque sea vean obligados a compartir el botín con alguien más.
Ahora bien, tanto dinero cambiará sus vidas radicalmente, hasta el punto de cómo la euforia por esta inesperada riqueza puede convertirse en un arma de doble filo.
6 de 12
‘La fiesta de las salchichas: Frutopía’ T2 (Prime Video)
Frank, Barry y Sammy, quienes, tras el exilio de su hogar original en la primera temporada, llegan a
New Foodland, una aparente utopía culinaria donde la comida y los humanos parecen convivir en armonía. Sin embargo, bajo la superficie reluciente y las sonrisas cálidas, se oculta un oscuro secreto que amenaza a toda la sociedad consciente de los alimentos.
7 de 12
‘Miss Governor’ T1 Parte 2 (Netflix)
Segunda parte de esta primera temporada que sigue la vida de Antoinette Dunkerson, la primera vicegobernadora negra de Misisipi. Tras conseguir una histórica victoria electoral,
Antoinette debe mantener su autoridad en un panorama político profundamente hostil, enfrentándose cada vez más al gobernador misógino y a las trabas de la administración estatal, que rechaza sus propuestas progresistas.
8 de 12
‘Betty, la fea: La historia continúa’ T2 (Prime Video)
Tras divorciarse de Armando,
Betty se enfrentará a la grave crisis financiera que sufre Ecomoda, donde la empresa se dividirá en ‘team Betty’ y ‘team Nacho’. La ejecutiva deberá reconstruir el vínculo con su hija Mila y navegar nuevas tensiones familiares, relaciones secretas y decisiones que transformarán su vida.
Además, vivirá nuevos romances, reencuentros y sorpresas, mientras un embarazo cercano amenaza con desestabilizar su entorno personal.
9 de 12
‘En el barro’ (Netflix)
Spin-off del exitoso drama policial argentino emitido entre 2016 y 2022, protagonizado por Juan Minujín y ganador de cino Premios Martín Fierro. Creada por Sebastián Ortega, esta producción está ambientada en una cárcel de mujeres. El marginal,
Gladys, la esposa de Mario Borges, tras intentar realizar un secuestro fallido cae presa en
una cárcel de máxima seguridad para mujeres llamada La Quebrada, donde comenzará a introducirse y comprender el sistema penitenciario, incluyendo los bandos, el abuso de poder y la hostilidad del ambiente.
10 de 12
‘Quebranto’ (Disney+)
La cantante argentina TIni retoma su carrera como actriz en este thriller creado por su padre, Alejandro Stoessel.
Miranda, una talentosa pianista argentina que fue adoptada de pequeña y que en la adultez decide viajar a México para descubrir sus verdaderos orígenes. Al investigar su pasado, descubre que no fue abandonada sino arrebatada de los brazos de su madre biológica tras sufrir violencia y abuso.
11 de 12
'The Biggest Loser: La verdad del reality para perder peso' (Netflix)
Serie documental que revela el lado oculto tras el éxito del famoso reality estadounidense.
A través del testimonio de exconcursantes, entrenadores y productores, la serie expone las extremas presiones, prácticas dañinas y las graves consecuencias físicas y emocionales que vivieron los participantes mientras competían por perder peso frente a millones de espectadores.
12 de 12
‘Rebels’ (Filmin)
Miniserie danesa que
narra el hecho real de la demolición de la Casa de la Juventud de Copenhague en 2007. Sus protagonistas, Iben, de 22 años, y Alex, de 20, son figuras clave en este centro autogestionado y refugio para jóvenes marginados. Cuando el estado vende el edificio a una secta religiosa, ambos se enfrentan al dilema de cómo defender su hogar