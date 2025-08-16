Este fin de semana es excepcional en el verano. Coincidiendo con el Puente de la Asunción, las plataformas en streaming han aprovechado para lanzar tanto nuevas series como el regreso de otras con más temporadas. Una semana en la que el público puede reencontrarse con el espeluznante Xenomorfo o con una empoderada Betty la fea.

Porque las plataformas han lanzado series para todos los gustos, desde un nuevo enfoque al universo Alien a la continuación del regreso de Betty, la fea; pasando por nuevas historias sobre un exagente de la inteligencia estadounidense escondido en Corea del Sur o de un grupo de adolescentes franceses que han ganado la lotería.

Hay estrenos para todos los gustos, como el regreso de la animación para adultos más ‘destroyer’ o un potente thriller de espionaje indio ambientado en los años 70. También para aquellos que busquen una alternativa a la icónica Veep tendrán en Miss Governor una respuesta afroestadounidense.

Pero también hay serie para aquellos que son fans de Tini Stoessel, así como para los más nostálgicos con una nueva temporada de la emblemática Ley y orden. Por ello, aquí un repaso de los estrenos de series para disfrutar este fin de semana del 15 al 17 de agosto en las plataformas.