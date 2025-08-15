La audiencia despide antes de tiempo a Fina en 'Sueños de libertad': Alba Brunet sigue apareciendo en la serie

Este pasado jueves 14 de agosto, el público ha llorado la partida de Fina. Muchos fans lamentaban la salida de Alba Brunet, la cual debía marcharse temporalmente, debido a su baja por maternidad. Sin embargo, parece que la audiencia se ha apresurado mucho, dado que el personaje sí que estará presente en esta próxima semana.

En la tarde de este 14 de agosto, cantidad de mensajes aparecieron dando gracias a la actriz por encarnar a Fina. La dependienta de Perfumería de la Reina se ha convertido en uno de los pilares de la ficción producida por Diagonal TV. Su historia de amor imposible con Marta (Marta Belmonte) ha creado todo un fenómeno a su alrededor.

“La vida duele aún más cuando tienes que decir adiós (aunque sea de forma temporal) al personaje de ficción más valiente, más leal y más perfecto que mis ojos han visto. ¡Qué largos se me van a hacer los días sin ti, Fina Valero! ¡Nos vemos a la vuelta!”, escribía una seguidora en X.

“Alba, gracias por darnos al mejor personaje lésbico de la historia de la televisión, por regalarnos a Fina. Un ser de luz, buena, peleona, luchadora, valiente, coqueta y alegre. Eres lo mejor que nos podía dar esta historia, Mafin. Te esperaremos con los brazos abiertos”, expresaba otra internauta.

“No pienso despedirme de ella y tampoco podría. Nunca pensé que un personaje de ficción pudiera llegar a ser tan importante para mí. No sabes todo lo que significas, mi valiente lesbiana coqueta. Hoy me dueles muchísimo, pero voy a estar aquí esperándote siempre”, confesaba otra fan.

Dedicatorias que incidían mucho en el “hasta pronto”, dado que Brunet se reincorporará a la serie tras su maternidad. No obstante, también han sido despedidas demasiado prematuras.

El episodio emitido en Antena 3 este pasado 14 de agosto no despedía, en ningún momento, a Fina. En este capítulo, el número 372, la joven le confesaba a Marta la proposición de Pelayo (Alejandro Albarracín) de hacer las fotografías del reportaje de la revista que él va a protagonizar junto con Marta.

Un detalle bonito que, tras la recomendación de Marta, Fina termina aceptando. Sin embargo, puede verse que la joven seguirá estando presente en el episodio 373, que se verá este próximo lunes 18 de agosto.

Entonces, ¿por qué tantas palabras de agradecimiento y despedidas? Los fans se han adelantado y, sin querer, han lanzado un sonoro spoiler de cara a los capítulos de la próxima semana.

Aquellos usuarios que cuentan con Atresplayer Premium pueden ver por adelantado los capítulos de Sueños de libertad, incluso a una semana vista. Desde este pasado 14 de agosto, están disponibles en la plataforma los capítulos hasta el viernes 22 de agosto. De ahí, que varios fans sepan cuándo será la despedida de Fina.

Con lo cual, habrá que esperar a la próxima semana para saber cuál ha sido el destino de Fina y cómo los guionistas van a manejar una salida que, huelga decir, es temporal y que despertará una serie de teorías sobre cómo será su vuelta.