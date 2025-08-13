El movimiento inesperado de 'La Promesa': un especial protagonizado por Curro para no emitir un nuevo episodio

El 15 de agosto se acerca. Considerado uno de los días de menor consumo televisivo en España, al ser festivo nacional y marcar el inicio de las vacaciones de muchos espectadores. De ahí, que las televisiones cambien su programación para dicha jornada.

Ahora bien, TVE ha optado por una curiosa estrategia. Si bien, este 15 de agosto no habrá emisión ni de Valle Salvaje ni de La Promesa (Antena 3 tampoco emitirá Sueños de libertad), hay otro movimiento que ha llamado la atención.

Tal y como anuncia la propia cadena pública, este jueves 14 de agosto, La Promesa emitirá un “episodio especial” centrado en la evolución de Curro (Xavi Lock) como protagonista. La vida del joven ha dado un giro radical desde la trágica muerte de su hermana, Jana (Ana Garcés).

Su repentina ausencia ha provocado que el joven haya vivido una gran evolución. Rebajado a lacayo, su principal objetivo es encontrar al asesino de Jana y hacer justicia. Para ello, ha encontrado grandes aliados dentro de palacio que están dispuestos, incluso, a arriesgar su vida por descubrir la verdad.

A pesar de la tristeza por la pérdida y la constante búsqueda de venganza, una joven ha conseguido robar el corazón al protagonista de este especial. Esa muchacha es Ángela (Marta Costa), la hija de Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano).

Fotograma del episodio especial sobre Curro de 'La Promesa'. RTVE

Ambos, protagonizan una historia de amor marcada por las diferencias sociales de la época, pero, al fin y al cabo, un amor real. De tenerlo todo como señorito, a ser repudiado por su propio padre y convertido en lacayo; de desconocer todo su pasado, a buscar venganza por todo lo ocurrido.

Una entrega especial con la que los fans podrán descubrir la evolución de Curro como personaje y cómo ha llegado a ser quién es en la ficción.

Fotograma del episodio especial sobre Curro de 'La Promesa'. RTVE

En la propia comunicación de prensa, RTVE no numera este “episodio especial”, lo que se traduce en que todo apunta a que será un capítulo retrospectivo con los mejores momentos del personaje a lo largo de esta temporada.

Eso se traduce en que los fans no verán la evolución de las tramas este jueves 14 de agosto. Un movimiento que puede entenderse, dado que el consumo televisivo en estas semanas se reduce sensiblemente.

Lo cierto es que La Promesa sigue manteniendo su liderazgo en su franja, este pasado 12 de agosto firmó un estupendo 12,8% de share y 969.000 espectadores. Sin embargo, TVE ha optado por cuidarla, pero sin olvidar que no es festivo. De ahí, que se haya aprovechado para crear este “episodio especial”.