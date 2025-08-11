Javier Gutiérrez ('La Agencia'): "No podemos olvidar que el 90% de los actores de nuestro país no puede vivir dignamente"

Telecinco se prepara para recibir a una de sus grandes apuestas de ficción para la próxima temporada televisiva: La Agencia. El remake del éxito francés Call My Agent aspira a causar sensación al ser uno de los títulos que la cadena presente en el FesTVal de Vitoria 2025. Javier Gutiérrez es uno de sus protagonistas.

El ganador de dos Premios Goya por La isla mínima y El autor interpreta a Gabi Solá, uno de los cuatro agentes de representación artística de Rebecca Talent, la agencia más importante de la industria española. A pesar de que su papel comparte nombre con el que interpretó Grégory Montel, su versión será muy diferente a la original.

“Esta adaptación cuenta con unos guiones magníficos. Además, hay un reparto excepcional, eso sin hablar de las estrellas que aparecerán en esta temporada”, declara Javier Gutiérrez en una entrevista concedida a BLUPER durante el rodaje de la ficción, producida por Mediaset España en colaboración con Good Mood (Mediawan).

Tal y como pasaba con la serie original, La Agencia busca reivindicar la figura del manager. “Son muy necesarios, aunque su trabajo sea a la sombra. Lo hacen absolutamente todo. Hacen de padres, de amigos, de confidentes. Son los que dan la cara e intentan cuidar al actor y que no muestre su peor versión”, explica.

“Los representantes trabajan con material muy inflamable: que es lo que somos los actores. Pasamos por momentos muy delicados. Eso ya pasa cuando trabajamos, imagínate cuando no lo estamos haciendo”, señala.

Ghislain Barrois, Fiorella Faltoyano, Manuela Velasco, Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Carlos Bardem y Daniel Écija en la rueda de prensa de 'La Agencia'. Mediaset

Gutiérrez no duda en señalar la parte menos amable de su oficio. “Hay un drama detrás de esta vocación. Lo que está sucediendo en nuestro país es que más del 90% de mis compañeros no pueden vivir dignamente. Los representantes deben lidiar con eso, con actores y actrices que no trabajan habitualmente, lo que hace sea una tarea doble”, detalla.

En ese sentido, el actor nacido en Luanco (Asturias) considera que este proyecto, más allá de la comedia, reproduce con fidelidad la relación entre los representantes y sus carteras de clientes. “Va a retratarse muy bien, porque hay un poco de todo. Se van a ver cómo son los rodajes por dentro, las tripas de la profesión, esa trastienda que no se suele ver habitualmente”, señala.

"Va a verse cómo es un rodaje por dentro, las tripas de la profesión, esa trastienda que no suele verse"

Gutiérrez recuerda que “un buen agente puede convertir a un actor en una estrella”, pero también advierte que “uno malo es capaz de hundir y destrozar la carrera de alguien”. “El equilibrio ideal para un actor es trabajar de manera continua, más que ganar premios o reconocimientos”, opina.

“Nos movemos por un fino alambre de equilibrista. Recuerdo que, cuando empecé en esto, compañeros más veteranos me dijeron que esta profesión es una carrera de fondo. Y que hay que estar preparado para que el cambio venga de la manera más imprevista posible”, razona.

Javier Gutiérrez en una imagen promocional de 'La Agencia'. Mediaset

“Siempre pongo el ejemplo de David Janer, cuando comenzaba en Águila Roja. Él estaba en el ayuntamiento de su pueblo. No recuerdo muy bien, pero creo que pintando calle. Hizo tres o cuatro pruebas para la serie y estuvo ocho años como protagonista de una ficción que era vista por una media de seis o siete millones de espectadores”, argumenta.

Aunque es uno de los actores más conocidas de la industria audiovisual española, Javier Gutiérrez se considera un intérprete “de perfil bajo”. “Soy muy consciente de que esto es un trabajo en equipo. El hecho de que seas el rostro conocido o una pieza importante de un proyecto no te hace ni más ni menos que nadie. El ego lo tengo bien colocado”, recuerda.

"Soy muy consciente de que esto es un trabajo en equipo. El hecho de seas el rostro conocido o una pieza importante de un proyecto no te hace ni más ni menos que nadie"

“Pero el nivel de autoexigencia que nos ponemos es muy alto, especialmente cuando nos toca un papel principal. Y eso va a verse con los protagonistas de cada episodio. Tenemos un buen equipo de estrellas como Jaime Lorente o José Coronado”, explica Gutiérrez, quien revela la ilusión que tuvo de reencontrarse con Belén Rueda.

“Ha sido un placer volver a trabajar con ella. Tiene mucho protagonismo en su episodio, así que es con la que más he trabajado. De Belén Rueda sólo puedo decir que es un ejemplo de profesionalidad y una compañera excelente. Con Jaime Lorente no había trabajado y ha sido muy divertido. Ha estado también bien ver a Rubén Cortada o Petra Martínez”, detalla.

Imagen del set de rodaje de 'La Agencia'. Mediaset

Sobre su personaje, Gutiérrez ha revelado que Gabi es un profesional con un gran corazón, pero también muy caótico. “Tiene marrones constantemente, tanto a nivel profesional como personal. Es un tipo desbordado por las circunstancias vitales. Es un episodio con un actor emergente que está en un proyecto importante, pero que es demasiado fiestero”, revela.

“Entonces, mi personaje tiene que ir a por él, para recordarle que tiene una responsabilidad con su trabajo, pero también con su vida personal, porque está descuidando a su mujer y sus hijos”, añade.

"Mi personaje tiene marrones constantes, tanto en su vida profesional como la laboral"

Sobre las comparaciones con Call My Agent, Gutiérrez confía en que el público valore positivamente la versión española. “Las estrellas invitadas son diferentes y eso hace que sus situaciones también lo sean, lo que hace que cada episodio sea muy distinto respecto a la original francesa”, argumenta Gutiérrez.

“Los guiones sí que se nutren del espíritu de la versión francesa, pero tiene nuestro ADN. Nuestra naturaleza española tiene más peso. Además, no podemos olvidar que los episodios de la ficción gala duraban entre 30 y 40 minutos y aquí nos vamos a ir a los 70, lo que lleva también a otros cambios de guion”, continúa.

Junto con Javier Gutiérrez, completan el reparto protagonismo Carlos Bardem, Marta Hazas, Manuela Velasco y Fiorella Faltoyano. La Agencia cuenta con Daniel Écija al frente de la producción ejecutiva.