'La Promesa' recibe a un nuevo huésped: la serie de Bambú ficha al actor Alfonso Mendiguchía

La Promesa sigue aumentando el número de huéspedes en el palacio. La serie recibe a un nuevo invitado. La ficción de Bambú ficha al actor Alfonso Mendiguchía, quien ya ha aparecido en el episodio 650, emitido el pasado 7 de agosto. Un personaje que desestabilizará a Lorenzo (Guillermo Serrano).

El coronel Fuentes ha llegado al palacio de los marqueses de Luján tras recibir una llamada de Curro (Xavi Lock). El militar ha venido con una misión muy concreta: averiguar sobre los oscuros negocios que tiene Lorenzo. Una visita que va a provocar un conflicto entre Curro y Ángela (Marta Cosa)

La joven tenía previsto comunicarse con el coronel, aunque la actitud de Curro le ha enfurecido tanto que no atiende a razones. La llegada de Fuentes ha alterado también al propio Lorenzo, quien teme verse descubierto. Pero Fuentes también cuenta con aliados en el palacio.

Quien le ha recibido con buena gana es Leocadia (Isabel Serrano), con quien ha tenido una conversación en la que la socialité le ha dejado claro sus cartas: nunca se ha considerado una persona generosa, sino que siempre quiere una contraparte por sus actos.

Mendiguchía cuenta con una amplia carrera teatral. Ha tenido papeles episódicos en series como Los hombres de Paco, Los Serrano, Aída, Yo soy Bea, Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, El secreto de Puente Viejo o Las chicas del cable.

Fotograma del episodio 651 de 'La Promesa'. RTVE

La Promesa volverá pronto a rodar nuevos episodios. Así lo ha mostrado Arturo G. Sancho, quien ha compartido recientemente un vídeo en el que informaba de su regreso a la grabación de la serie diaria.

El actor mostraba su transformación para volver a meterse en la piel de Manuel. El actor ha aprovechado sus vacaciones para dejarse barba y lucir un peinado más desenfadado, en contraste con el pulcro bigote y corte de pelo que luce en la ficción diaria, ambientada en la Córdoba de 1913.

Fotograma del episodio 650 de 'La Promesa'. RTVE

“Como podéis ver es la primera vez que no tengo bigote en tres años y tenía que registrarlo”, expresaba en un vídeo que compartía en su cuenta oficial de Instagram, para mostrar también al equipo de maquillaje y peluquería, fundamental para convertir al reparto en personajes de inicios del siglo XX.

La Promesa sigue promediando una buena media durante el mes de agosto, al rondar el 12% de share y liderando su franja. La ficción sigue siendo uno de los formatos con mejor rendimiento en las tardes de La 1, junto con Valle Salvaje, que promedia entre un 9% y un 10% de cuota.