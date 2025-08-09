Park Chan-wook y Don McKellar, expulsados del Sindicato de Guionistas por romper la huelga de 2023

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) ha anunciado este pasado viernes 8 de agosto que expulsó a los cineastas Park Chan-wook y Don McKellar del gremio por haberse saltado la histórica huelga de autores de guiones de 2023. En ese momento, ambos elaboraron los libretos de la miniserie El simpatizante.

Estrenada en 2024 por HBO Max, El simpatizante es una miniserie de siete episodios basada en la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganadora del Premio Pulitzer en 2015. La ficción narra la historia del Capitán (Hoa Xuande), un espía norvietnamita que trabaja para la extinta Vietnam del Sur.

El Capitán se vio obligado a huir a Estados Unidos con su general tras terminar la Guerra de Vietnam, dado que el bando aliado cayó. Convertido en refugiado, tuvo que convivir en la comunidad de huidos del país en el sur de California. Lo que él no esperaba era convertirse en espía para el nuevo sistema comunista que se implantó en su tierra natal.

La ficción estuvo protagonizada también por Robert Downey Jr., quien encarnó distintos papeles en el proyecto. Nominada al Emmy al mejor actor de reparto, también compitió en la misma categoría en los Critics’ Choice Television Awards.

Conocido por títulos como Oldboy, La doncella o Decision to Leave, Park Chan-wook es uno de los cineastas más reputados de Corea del Sur. El propio Park dirigió los tres primeros episodios de la miniserie, siendo el resto de capítulos dirigidos por Fernando Meirelles y Marc Munden.

Fotograma de la miniserie 'El Simpatizante'. HBO Max

Según ha anunciado el WGA, ni Park ni McKellar apelaron sus expulsiones. El gremio ya había publicado los nombres de otros cuatro compañeros afiliados que fueron excluidos por haber trabajado durante la huelga de 2023. El motivo por el que esos cuatro nombres trascendieron fue que optaron por apelar la decisión del WGA.

Sin embargo, otros tres nombres no se revelaron, al no apelar. Junto con Park y McKellar, fue sancionado también el guionista Anthony Cipriano, quien está suspendido de militancia hasta el 1 de mayo de 2026 por escribir el guion de la cinta The Last Breath, además de recibir la censura pública y la prohibición de liderar cualquier huelga de por vida.

Fotograma de la miniserie 'El Simpatizante'. HBO Max

Ha sido en agosto de este 2025 cuando la junta del WGA ha decidido divulgar los nombres de Park, McKellar y Cipriano como medida de castigo, dado que “las disciplinas deben hacerse públicas”.

El sindicato no ha dado más detalles sobre la expulsión de dichos guionistas. En el memorando, el WGA agradecía a los delatores voluntarios que formaron parte del Comité de Cumplimiento de la Huelga, que vigilaron de cerca a aquellos afiliados que decidieron romper el paro laboral.

El WGA es uno de los gremios más estrictos que existe en la industria de Hollywood. Los miembros del sindicato confirmaron también las expulsiones, por un estrecho margen, de Roma Roth y Edward Drake el pasado mes de mayo. De la misma manera, se suspendió a la guionista Julie Bush. También se revocó la censura pública con Tim Doyle, quien fue acusado de conducta impropia por el sindicato tras hacer una broma de mal gusto sobre la huelga en un grupo privado de Facebook.