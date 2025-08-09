La nueva adaptación de 'Pesadillas', cancelada por Disney+: sus productores ya buscan nueva plataforma

Disney+ ha puesto punto final a Pesadillas, la nueva adaptación de la saga literaria de R.L. Stine. Tras dos temporadas, la plataforma ha visto que el rendimiento en audiencias no ha sido el esperado y ha optado por no ordenar más episodios. A pesar de ello, Sony Pictures Television, su productora, está buscando una nueva cadena para continuarla.

A diferencia de la serie original de 1995, que era una ficción antológica con una historia y protagonistas distintos en cada capítulo, esta versión optaba por tener los mismos personajes en cada temporada. De hecho, la segunda tanda ha estado liderada por rostros muy conocidos en el circuito seriéfilo como David Schwimmer y Ana Ortiz.

Según publica Variety, el rendimiento de la ficción ha sido el principal causante de su cancelación en Disney+. La primera temporada, lanzada en octubre de 2023, tuvo 10 episodios que fueron compartidos en la plataforma de manera semanal, mientras que la segunda tanda tuvo 8 capítulos que fueron emitidos todos a la vez en el servicio en streaming en enero de este año.

El medio estadounidense señala que su productora no se ha dado por vencida con la serie y está buscando una nueva casa para una tercera temporada, así como explorar diferentes direcciones creativas.

Rob Letterman, quien ya se había encargado de dirigir la primera película de la saga en 2015, estaba a cargo de la ficción, junto con Nicholas Stoller, director de la franquicia Malditos vecinos.

David Schwimmer en la segunda temporada de 'Pesadillas'. Sony Pictures Television

Al romper su carácter antológico, cada temporada contaba con los mismos protagonistas para todos sus episodios, con elementos de las novelas originales apareciendo en cada entrega.

En la primera temporada, un grupo de cinco estudiantes de secundaria se embarca en un viaje oscuro y retorcido para investigar el trágico fallecimiento de un adolescente llamado Harold Biddle hace tres décadas. Durante la investigación, descubren también turbios secretos relacionados con el pasado de sus padres.

Tráiler temporada 1 'Pesadillas'

La segunda temporada tiene como protagonistas a los mellizos Cece y Devin, quienes están de vacaciones en casa de su padre y deciden meterse en un fuerte abandonado que, supuestamente, está embrujado. Lo que no saben es que su atrevimiento desencadenará una serie de eventos relacionados con un misterio ocurrido 30 años antes.

La primera temporada estuvo protagonizada por Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig, Will Price, Rachael Harris y Justin Long. Junto con David Schwimmer y Ana Ortiz, completan el reparto de la segunda tanda Jayden Bartels, Sam McCarthy, Elijah M. Cooper, Francesca Noel y Galilea La Salvia.