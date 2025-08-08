La tragedia vuelve a asomarse a 'Sueños de libertad': ¿nuevo 'juego de tronos' ante el destino de Pedro Carpena?

Este viernes 8 de agosto se han confirmado los peores augurios en Sueños de libertad: don Pedro Carpena (Juanjo Puigcorbé) se muere. Ya durante varios días, el presidente de Perfumerías de la Reina ha dado síntomas de no encontrarse bien. Tras perder el apetito y mostrar un fuerte pinchazo en la zona del vientre, el empresario tuvo que visitar a la doctora Borell (Carolina Lapausa).

En el episodio 365, del pasado 5 de agosto, le confesaba a Luz que sabía, desde hacía un año, que tenía un tumor en el páncreas, del que rehusó tratarse. La médico le insistía en pedirle que fuera honesto con Digna, así como con su hermana, Irene (Ana Labordeta). Sin embargo, don Pedro está decidido a mantener en secreto su enfermedad.

Sin embargo, en el capítulo 368, no sólo se confirman los peores augurios, sino que la doctora Borell tiene los peores pronósticos: le queda muy poco tiempo de vida a Carpena. “Se trata de mi vida y soy yo el que va a decidir cuándo contárselo a mis seres queridos”, le comunica el empresario a la galena.

“Si las quieres, debería darles la oportunidad de acompañarle en este trance tan duro”, respondía Luz, visiblemente seria, dado que considera que Digna e Irene deben saber de su estado y así prepararse para lo peor. “Deseo evitarles ese sufrimiento”, se justificaba don Pedro.

Aunque sin responderle, Luz le ha advertido a Pedro que le queda muy poco tiempo, dado que el cáncer está muy avanzado, habiendo ya metástasis. Con lo cual, es evidente que quedan apenas días para despedir al que ha sido el otro gran villano de la serie y convertido en el antagonista principal tras la muerte de Jesús de la Reina (Alain Hernández).

Juanjo Puigcorbé y Carolina Lapausa en un fotograma del episodio 368 de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

La muerte de don Pedro va a provocar otro ‘juego de tronos’ en Perfumerías de la Reina. Si bien, su presidencia era algo temporal (aunque todo hacía indicar que Carpena no tenía intención de ceder su puesto a Joaquín, el personaje encarnado por Javier Beltrán), su repentina muerte va a dejar una incómoda pregunta: ¿quién será su sucesor como presidente?

Surgen dos nombres naturales: Joaquín Merino y Marta de la Reina (Marta Belmonte). Por un lado, surge la duda de si los De la Reina respetarán el deseo de Carpena y de los Merino y que Joaquín recupere el liderazgo… pero Damián (Nancho Novo) puede hacer de las suyas y retomar antiguas malas costumbres.

Carolina Lapausa en un fotograma del episodio 368 de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

Surge la duda, porque todo depende de los accionistas, donde Tasio (José Milán) y María (Roser Tapias) juegan a dos bandas. El hijo ilegítimo de Damián ha apoyado en muchos aspectos a los Merino, lo que deja la pregunta de si en un nuevo enfrentamiento entre clanes, volverá a posicionarse en el equivocado.

En el caso de María, su voto es más misterioso. La esposa de Andrés (Dani Tatay) perderá a uno de sus principales apoyos, el artífice de que su matrimonio no se rompiese. Sin embargo, la mujer no le echará muy en falta, dado que ahora tiene una fuerte alianza con Gabriel (Oriol Tarrasón), el nuevo gran villano de la serie producida por Diagonal TV.

Juanjo Puigcorbé y Carolina Lapausa en un fotograma del episodio 365 de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

El papel de Gabriel

Surge aquí otra pregunta: ¿cuál será el papel de Gabriel? El primo del clan busca la bancarrota de la familia, al estar carcomido por sus ansias de vendetta. Sin embargo, hace muy bien su papel delante del patriarca de los De la Reina, así como con Begoña (Natalia Sánchez), a la que está conquistando rápidamente.

Ese lobo con piel de cordero aspira a ser el nuevo gran villano de Sueños de libertad. Pedro Carpena deja un hueco de maldad que el personaje de Oriol Tarrasón está deseando ocupar. ¿Será capaz Damián de lograr acciones para Gabriel? Por supuesto, el público sabe que sería meter al zorro en el gallinero, pero los personajes de la serie siguen creyendo en su bondad (salvo Andrés, que lo tiene calado).

Y después está otra trama que, por supuesto, va a surgir con la muerte de don Pedro: la reaparición de José Gutiérrez (Ángel Pardo). El padre biológico de Cristina (Sara Sanz) se ha dejado ver por Toledo.

Un nuevo personaje acecha

Portero del edificio donde vive su hija con sus padres adoptivos, supone un ‘fantasma del pasado’ para Irene Carpena. Es el propio Damián quien le convoca, arriesgando así su reciente relación con la hermana de su mayor enemigo. El propio José lo tiene claro: se atreverá a decirle la verdad a Cristina cuando Pedro muera.

Ángel Pardo en un fotograma del episodio 368 de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

Una profecía que parece que se cumplirá pronto y que desatará un nuevo triángulo amoroso. La muerte de Pedro dejará el campo abierto para que Damián reconquiste a Digna por un lado, pero también provocará la reaparición del gran amor de juventud de Irene, con el patriarca de los De la Reina de por medio.

Muchos frentes abiertos que irán surgiendo estos próximos días y que vuelven a demostrar la habilidad de los guionistas de la ficción de ir creando tramas nuevas (y cerrando antiguas).