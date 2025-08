Timothy Olyphant, un nuevo androide para la saga 'Alien': "Sentí que esto iba en serio cuando vi al xenomorfo"

La Humanidad corre un grave peligro en Alien: Planeta Tierra. La serie creada por Noah Hawley llega a Disney+ este miércoles 13 de agosto. Ambientada antes de lo sucedido en Alien, el octavo pasajero, la cinta original liderada por Sigourney Weaver, esta propuesta amplía los horizontes de la saga.

Año 2120, la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta Era Corporativa, los cíborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (androides con inteligencia artificial) coexisten con los humanos.

Pero ese equilibrio va a verse amenazado con la irrupción de los híbridos, los cuales son androides dotados con una consciencia humana. El primer prototipo es Wendy, la cual marca un nuevo comienzo en la carrera hacia la inmortalidad. Tras el choque de la nave espacial de Weyland-Yutani en Prodigy City, Wendy y los demás híbridos se encuentran con misteriosas formas de vida más aterradoras de lo que nadie podría imaginarse.

Alien: Planeta Tierra busca seguir la senda de Alien: Romulus de traer el terror y el suspense de la saga original. “Recuerdo que tenía nueve o diez años cuando vi una película de Alien por primera vez. Sentí un miedo muy fuerte. Cuando leí el guion, ese pavor volvió un poco. Fue la primera película de la saga la que me enseñó todo”, declara Sam Blenkin en una entrevista concedida a BLUPER.

“Yo ya era seguidor de la franquicia. No recuerdo la primera vez que vi Alien, el octavo pasajero, pero sí la última. Fue hace apenas un año. Habré visto esa cinta un millón de veces. Es magnífica, desde el primer fotograma. Las actuaciones son impecables”, agrega Timothy Olyphant, quien recuerda cómo sintió la llamada del creador para entrar en este proyecto.

Timothy Olyphan en una escena de 'Alien: Planeta Tierra'. Disney

“Cuando me contactó Noah [Hawley] para hablar de esta propuesta, me concentré sólo en que debía pensar en que iba a colaborar con él. Pero era imposible no pensar en la saga, en esos actores maravillosos cuyos trabajos estaban grabados en mi mente”, prosigue.

“Admiro profundamente al reparto original, era impecable, me transmitían como una especie de buen hacer propio de la clase trabajadora. Es emocionante sentir que estás dialogando un poco con tus héroes”, añade.

En el caso de Sam Blenkin, encarna a Boy Kavalier, un joven prodigio de la tecnología que a muy corta edad llegó al puesto de CEO de Prodigy Corporation. Un chico adanista y arrogante, que no mide las consecuencias de sus actos. A la hora de preguntarle al intérprete si tomó de referencia a algún CEO tecnológico real, el actor es tajante: no.

“Para nada. Lo he dicho ya un par de veces y lo repito, por si acaso alguno de los CEO tecnológicos reales se apodera del planeta. Ahora hablando en serio, creo que es la mejor manera para el público a la hora de establecer paralelismos con lo que está ocurriendo ahora”, señala Blenkin.

Sam Blenkin en una escena de 'Alien: Planeta Tierra'. Disney

“Es un personaje muy vívido en el guion, así que era imposible no divertirme con él. Sólo dejé a Noah [Hawley] y los guionistas se encargasen de ello. Yo me limité a reproducir lo que estaba en las páginas del libreto”, agrega.

“Recuerdo que hace unos días, justo le preguntaron a Sam [Blenkin] por la IA y si la humanidad podría sobrevivir a ella. Tuvo una vacilación y llegó a hablar de la idea de cerebros humanos y de sintéticos. Ahí lanzando ideas, pero es increíble que la serie esté tan conectada con temas que se están hablando en la actualidad”, añade Olyphant.

En este universo de Alien: Planeta Tierra van a verse cómo los humanos conviven con cíborgs, androides y, ahora, híbridos, lo que plantea la cuestión de qué es la humanidad en la serie. “Mi personaje es un cíborg, un humano con mejoras tecnológicas. Pensé que en el cuerpo de Morrow habrá inversiones de cientos de millones de dólares”, expresa Babou Ceesay.

“Me surgió una pregunta: ¿qué tipo de persona le pone eso a alguien que debe tener una alta utilidad para esa corporación? Lo tomé en cuenta, así como la dependencia que tiene de la corporación para la que trabaja. ¿Hasta qué momento les será útil? Puede que llegue el día en el que la compañía se canse de enviarle actualizaciones. Eso hace que dependa siempre de alguien superior. Plantea ese tipo de cuestiones”, reflexiona.

En el caso de Timothy Olyphant, el actor de Justified y Legión tiene el reto de encarnar a Kirsh, un androide en el que, sin duda, muchos seguidores verán el reflejo de los emblemáticos Ash y David, encarnados por Ian Holm y Michael Fassbender en Alien, el octavo pasajero y el díptico de Prometheus.

Babou Ceesay en una imagen de 'Alien: Planeta Tierra'. Disney

“Veremos, ojalá al público le guste tanto mi papel como los de Ash y David. Precisamente, admiro mucho las actuaciones que Holm y Fassbender tuvieron con estos personajes. Recuerdo que, precisamente, uno de mis primeros vínculos con la franquicia vino cuando trabajé en una película de Danny Boyle, Una historia diferente”, recuerda Olyphant.

“Almorcé con Ian Holm y Holly Hunter. Yo sólo lo escuchaba hablar sobre lo que iba a hacer con su papel. ¡Qué locura! Me alegró mucho tener esa conversación con él. Deseo que el público quiera tanto a Kirsh como pasó con Ash”, prosigue.

Uno de los momentos que los actores recuerdan es cuando se encontraron, por primera vez, con el xenomorfo en el set de rodaje. “En mi caso, fue durante una prueba de pantalla. Fue muy elaborada, parecía que estábamos rodando. De repente, ahí lo vi, una criatura de dos metros y medio de altura. Fue impresionante”, rememora Ceesay.

“Fue cuando lo vi cuando me di cuenta que, de verdad, estábamos en un proyecto sobre Alien. Y eso que sólo eran pruebas de pantallas”, añade Olyphant.