El sincero adiós de Sarah Jessica Parker tras anunciarse el final de ‘And Just Like That’: "Ha sido una delicia"

Sarah Jessica Parker en una escena del episodio 6 de la temporada 3 de 'And Just Like That'. HBO Max

En la noche del viernes 1 de agosto, los fans de Sexo en Nueva York descubrían la desagradable noticia de que la tercera temporada de And Just Like That, en plena emisión, será la última. Ahora, ha sido Sarah Jessica Parker la que se ha pronunciado sobre esta abrupta despedida.

Aunque Michael Patrick King, showrunner, guionista y director de la serie, ha recalcado en el comunicado oficial que, realmente, estaba planeado que la tercera tanda sea la última, eso no ha impedido que haya perplejidad entre los seguidores de la ficción.

La actriz compartía un vídeo con imágenes de su personaje a lo largo tanto de la serie original de HBO como las películas y la ficción actual, que finalizará este próximo 14 de agosto.

“Ella cruzó calles, avenidas, ríos o eso parecía. Ella rompió corazones, tacones, hábitos. Ella amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, se quedó corta y cayó en charcos. Envejeció, se volvió más sabia. Ella ha tomado las decisiones más difíciles, las peores y las mejores”, escribía en su cuenta oficial de Instagram.

“Ella ha viajado cerca y lejos, ha deambulado por lo nuevo, por lo clásico, con amigos y con el amor. Ha cambiado de casa, de huso horario, de pareja, de pensamiento, de zapatos, de corte de pelo, pero nunca ha dejado el amor ni la devoción que siente por la ciudad de Nueva York”, proseguía.

Sarah Jessica Parker en una escena de la tercera temporada de 'And Just Like That'. HBO Max

“[Carrie] ha tenido citas, copas, parejas, un marido y grandes amores y romances. Ha tomado taxis, corrido en tacones y ha bailado en Stanford. Ella ha dicho la verdad y ha mentido, ha escrito y publicado. Ella ha sufrido y ha pedido perdón, le han dejado plantada y se ha mantenido firme”, continuaba.

“Ha llevado la vergüenza, el orgullo, el honor, el optimismo y ha lucido innumerables vestidos falsas y tutús. Se ha aferrado a la esperanza y a sus grandes amigas, porque [Carrie] tenía a Miranda, Samantha y Charlotte, las mejores que hubiera podido tener. Y qué gran fortuna para Carrie haber conocido y querido también a Seema y a Lisa, con las que ha tenido un vínculo divino”, señalaba.

Parker ha pasado a hablar de lo que ha significado haber sido Carrie Bradshaw durante 27 años en su carrera como actriz. “Ha dominado mi corazón profesional durante 27 años. Creo que la he querido más que a nadie. Sé que otros la han amado tanto como yo. He sentido su frustración, la he apoyado y criticado”, ha expresado.

“La sinfonía de todas esas emociones ha sido la banda sonora más maravillosa y la compañía más significativa. Por otro lado, sólo siento la gratitud más sentimental y profunda y una deuda que tendré toda mi vida. Ha sido una delicia. Con vosotros, Michael Patrick King y yo hemos reconocido conjuntamente que este capítulo ha concluido”, declaraba.

“And Just Like That ha sido pura alegría, toda una aventura y el mayor esfuerzo junto con un talento más que extraordinario de 380 personas, entre las que se incluyen a todos los brillantes actores que nos han acompañado. Me siento mejor por cada día que he pasado a vuestro lado. Eso será para siempre. Gracias a todos. Os quiero muchísimo, espero que os gusten estos dos últimos episodios tanto como a nosotros”, concluía.