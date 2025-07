Rodrigo Guirao, un galán vengativo en 'La Encrucijada': "No se me pasa por la cabeza que la comparen con la original"

Antena 3 está envuelta en un romance épico. En el prime time del jueves, el público puede disfrutar del amor imposible entre César Bravo y Amanda Oramas, los personajes encarnados por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer en La Encrucijada. Una ambiciosa producción con la que conquistar al público este verano.

La Encrucijada muestra el romance de dos jóvenes pertenecientes a familias rivales marcadas por heridas del pasado. César acaba de regresar tras más de dos décadas viviendo en México en busca de justicia por la muerte de su padre. Con lo que no cuenta es que en su camino se topará Amanda, la heredera de su enemigo.

En su primera semana de emisión, con cuádruple ración de episodios (dos en el prime time del miércoles y otros dos en la noche del jueves), La Encrucijada firmó un 13,7% de share en su día de estreno y un 11% de cuota en la noche siguiente.

“Para mí fue toda una sorpresa entrar en este proyecto. Estaba saliendo del teatro cuando me llamó mi representante hablándome de este papel. Una vez terminado el casting, cuando el papel fue mío, entramos en una vorágine que terminó cuando finalizamos el rodaje”, comparte Ástrid Janer en una entrevista concedida a BLUPER.

Para Rodrigo Guirao supone una oportunidad para regresar a la industria española. Sus últimos proyectos fueron la película Sólo química, en 2015, y el cortometraje Un corazón roto no es como un jarrón roto o un florero, dirigido por Isabel Coixet en 2016.

Rodrigo Guirao y Ástrid Janer en una escena de 'La Encrucijada'.

“Recuerdo cuando me llamaron y me comunicaron que estaban interesados en mí para este papel. Hubo mucha felicidad cuando me dijeron que era para rodar en España. Llevaba 10 años sin trabajar acá. Encima era para tener un papel protagonista, un sueño cumplido”, reconoce el actor.

“Intenté no ilusionarme inicialmente, hasta que me confirmaron que el papel era mío. Recuerdo cómo había una mezcla de ansiedad e ilusión. Estuvieron las semanas de reuniones por Zoom con los productores, con la directora general del proyecto, la directora de casting. Fue todo emocionante, aunque con muchos nervios”, expresa.

"Siento que he vivido en toda una vorágine de emociones tras finalizar el rodaje"

“Lo primero que me contaron del papel de César es que era un hombre seductor, inteligente y que sabe manejar el sarcasmo y cuya seguridad sea su máxima carisma. Me pareció muy interesante. En cuanto supe que el papel era mío, la felicidad fue máxima. Estoy muy contento de volver a trabajar en España, de haberme instalado en Madrid durante un tiempo”, declara.

Guirao considera que su experiencia en La Encrucijada como “una de las más lindas” de su carrera. “Ha habido muy buena química con todo el elenco. He tenido compañeros maravillosos y actores de diez”, confiesa.

Rodrigo Guirao y Abel Folk en una escena de 'La Encrucijada'.

La Encrucijada es el remake de la serie turca Sühan: Venganza y amor. Nominada al Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2018, esta producción de Ay Yapım fue un éxito de audiencias durante su emisión en Divinity, el canal temático de Mediaset.

Dada la popularidad de la ficción, es imposible no preguntarse si ambos temen la comparación con la ficción original. “Aunque la esencia de la original está, se trata de una historia distinta. Tanto los personajes como los actores que los defendemos hemos hecho un trabajo estupendo. Los directores han querido darle un enfoque especial y se ha trabajado profundamente en la trama”, manifiesta Janer.

“Aquellos que hayan visto la original, pueden disfrutar igualmente de esta versión”, agrega la actriz. “Los guiones han hecho la serie muy propia. En ningún momento se me pasó por la cabeza que puedan surgir comparaciones”, agrega Guirao.

"La esencia de la serie original turca está, pero se trata de una historia distinta"

“Joana [Martínez Ortueta, coordinadora de guion de La Encrucijada] ha liderado un equipo de guion que ha sabido hacer suya la historia. Está narrada de una manera que parece un relato diferente. Hay tantos detalles de cada personaje. Pero lo importante es que si una historia es buena y el público responde, da igual si es un remake o no”, remarca el intérprete argentino.

Dado su carácter de melodrama, las emociones salen a flor de piel este relato épico de dos familias enfrentadas y un amor imposible, al más puro estilo Romeo y Julieta. “Como espectadora, lo que me interesaría es ir descubriendo la historia que esconde cada personaje, algo que no se ve desde el primer momento”, comparte Janer.

Ástrid Janer y Rodrigo Guirao en una escena de 'La Encrucijada'.

“Al final, resulta difícil posicionarse en un bando u otro. Inicialmente, puedes tener un juicio de valor sobre la actitud de un personaje, pero este va ir evolucionando. Eso es lo que hace que este tipo de producciones sean interesantes. Hay una serie de claroscuros que enriquecen la trama”, añade la actriz.

“Me pasa algo similar. Luego está la parte del romance. Nuestros personajes no quieren enamorarse. Luego está en que se sale del romance clásico, en el que todo es un camino de rosas. César se enfrenta a toda una isla. Es verdad que todos se oponen a su amor con Amanda. Pero no es que sean dos familias enfrentadas, es solo César contra todos”, comparte Guirao.

"Nuestros personajes no quieren enamorarse inicialmente. No son dos familias enfrentadas, sino César [el papel de Rodrigo Guirao] contra toda una isla"

Aunque la serie es, ante todo, un melodrama, Guirao incide en que se tocan otros géneros. “Mi personaje es bastante irónico. Hay mucho drama y romance, pero también hay espacio para la comedia. También hay momentos de thriller y mucha acción”, continúa.

Otro elemento protagonista de La Encrucijada es su ambientación. Canarias se convierte en otro personaje principal más. La serie se sitúa en el pueblo ficticio de Oramas, que aprovecha la belleza natural de las islas para crear una puesta en escena idílica que hace más épica a esta producción.

Tráiler 'La Encrucijada'

“Rodar allí ha sido muy emocionante. Los paisajes de Canarias han creado momentos espectaculares. Da un imaginario, unas cosas, unas localizaciones, todo es increíble. Tener de fondo un acantilado, por ejemplo. Ha sido una experiencia fantástica”, señala Ástrid Janer.

Canarias, la otra protagonista

“Cada ciudad y región tiene una luz distinta. Pero con Canarias me ha pasado algo excepcional. Haya sido con las cámaras del rodaje o con la de mi móvil, las fotos salían perfectas, allá donde sea. Y si hablamos del atardecer, sin palabras. El equipo canario nos recibió y trató magníficamente”, agrega Guirao.

Junto con Guirao y Janer, completan el reparto Abel Folk, Isabel Serrano, Cristóbal Suárez, Candela Márquez, Paula Prendes, Antonio Velázquez, Silvia Marsó, Anna Silvetti, Samantha Siquieros o Ignacio Montes, Ángela Chica, Mauricio Abad, Saida Santana, Óscar de la Fuente, Raúl Sanz, Eduardo Velasco y David V. Muro.

La Encrucijada es una producción dentro de la alianza entre Secuoya Studios y Ay Yapım, con la participación de Atresmedia TV, cuenta con 60 capítulos que han sido grabados en Madrid y Canarias. Dirigida por Alexandra Graf (con Moisés Ramos, María Cereceda y Jacobo Martos como directores capitulares) y con Joana Martínez Ortueta como coordinadora de guion.