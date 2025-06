Miren Ibarguren cambia la comedia por el thriller en 'Los sin nombre': "No confiaba mucho en mí para el papel"

Los sin nombre, el best-seller de Ramsey Campbell, vuelve en forma de serie. 26 años después de la película de Jaume Balagueró, Pau Freixas y Pol Cortecans revisitan la novela con una miniserie que se estrena este 26 de junio en Movistar Plus+.

Miren Ibarguren se mete en la piel de Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática para descubrir, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su niña aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!". Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas.

Conocida por ser una de las grandes de la comedia actual española, la actriz de La que se avecina y Aída se atreven con este thriller con tintes sobrenaturales y atmósfera de terror. “Había trabajado antes con Pau Freixas en Todos mienten, en las dos temporadas. Era un papel pequeño y había un poco de comedia en él”, comenta la actriz en una entrevista concedida a BLUPER.

“Al tiempo, me llama para decirme que tenía un proyecto dramático para mí y quería que lo hiciera yo. Recuerdo que me envía el guion, lo leo y le pregunto cuál será mi papel. Él me dice que el de Claudia. Me sorprendió y se lo expresé. Me dijo que no me preocupase, que venía a Madrid y me hacía un casting”, relata.

“Lo hice y confieso no supe cómo había salido, dado que no confiaba mucho en mí. Pero le gustó, porque me dijo que el papel era mío. Tras alegrarme, pues pensé qué tenía que hacer. Rápidamente, me dijo que solo me tenía que enfocar en trabajar y ya ver después el resultado”, comparte.

Fotograma del rodaje de la miniserie 'Los sin nombre'. Movistar Plus+

Con el público acostumbrado a verla en comedias de gran éxito, con taquillazos como Lo dejo cuando quiera, Mamá o papá u Operación Camarón, surge la pregunta de cómo cree que la audiencia reaccionará a este cambio de registro.

“Espero que bien. A ver, tras tanta comedia, te ven en algo dramático, así de repente, pues corren el riesgo de verme en una producción en la que no hay risas. Pero ojalá que me reciban con los brazos abiertos. El proyecto es una pasada y es una serie muy potente”, recomienda Ibarguren.

Imagen de los protagonistas de la miniserie 'Los sin nombre'. Movistar Plus+

El salto de la actriz de El test o Fenómenas al drama viene con un papel muy arriesgado. La intérprete debe mostrar a una mujer que se enfrenta a una especie de doble maternidad. Por un lado, el eterno duelo de no saber qué fue de su hija desaparecida. Por el otro, el de su reciente embarazo que le obliga también a mirar hacia el futuro.

“Tiene mucha intensidad. Lo que vive Claudia es una tragedia. Y lo es porque trasciende más allá de lo dramático. El no saber qué ha sido de su hija, el no poder cerrar esa herida. Es un proceso horrible”, comparte Rodrigo de la Serna, quien encarna a Salazar, el inspector que llevó el caso de la desaparición de Ángela.

“Un elemento que me gusta de este proyecto es el lapso de tiempo que hay entre la desaparición de Ángela y la reapertura del caso. ¿Qué ha pasado en esos siete años en la vida de Claudia? Sí, está embarazada, pero ¿qué más? Cada espectador sacará sus propias conclusiones y eso es lo bonito”, señala la intérprete.

Los sin nombre es también una oportunidad para ver de nuevo a Milena Smit. La actriz de La chica de nieve y El hoyo 2 se mete en la piel de Laura, una joven a la que presuntamente Ángela, quien poseía un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico.

Tráiler oficial 'Los sin nombre'

Laura, quien es escritora, ayudará a Claudia a investigar qué hay detrás de esa llamada que trastocará toda la vida de la protagonista. “Siempre he intentado elegir personajes que tuvieran cosas importantes que contar. No es que sea un fetiche, pero son papeles que me suelen atraer”, confiesa.

“Me gusta dar visibilidad a diferentes realidades que son dignas de tener un altavoz. Me ha costado, dado que cuando comencé a trabajar, al no tener mucha experiencia, me llevaba parte de mis personajes a casa”, comparte.

“Al inicio, se llevó parte de mi salud mental. Eso me ha obligado a aprender a trabajar de otra manera. En ese sentido, se lo agradezco mucho a mi coach, Yasmina Rincón, quien me ha ayudado mucho a disociar con mis personajes y evitar llevármelos tras las jornadas de rodaje”, comenta.

“En la profesión, llegué sin ningún tipo de formación y todo lo he trabajado de manera más instintiva. Ahora que cuento con más experiencia, pues puedo utilizar más herramientas. Trabajo con las emociones de los personajes, no con las mías propias. Aprender eso me ha permitido trabajar mejor y también descansar más”, reconoce.