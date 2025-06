'Pedro x Javis': Calvo y Ambrossi fusionan su universo con el cine de Almodóvar en un homenaje en Movistar Plus+

Si hay un referente en el que se piense al hablar de los Javis, ese es Pedro Almodóvar. Desde que en 2017 debutasen como realizadores con La llamada, pudo verse la influencia del cineasta manchego en su propuesta. Es más, es imposible no asociar proyectos suyos, como Veneno o La Mesías, a títulos emblemáticos como Entre tinieblas o Todo sobre mi madre.

Los Javis dan un paso más en su admiración a Almodóvar. Lo hacen con Pedro x Javis, una propuesta diferente a lo que suele verse en lo referente a las series documentales. Disponible en Movistar Plus+ desde este 19 de junio, la miniserie de tres episodios no sólo es un sentido tributo al manchego, sino la forma en la que Ambrossi y Calvo tienen de ver el género de no ficción.

Dividida en tres capítulos temáticos, Pedro x Javis supone una especie de ruptura de lo que se espera de una docuserie. Sí, hay declaraciones, análisis, reflexiones profundas y personales. Pero el tándem Ambrossi-Calvo ofrece algo más: se acerca a esos clásicos programas de entrevistas de los años 80, con momentos en los que parecen convertirse en Mercedes Milá.

“Nos dimos cuenta de que no hay una pieza, no hay un documental, nada que hable de su cine ni lo explore a fondo. Sí que está en libretas, que guardamos y tanto queremos, pero sentimos que no que había algo que lo homenajease lo suficiente. Es el artista más importante de nuestro país, una leyenda viva”, explicaba Javier Calvo, en los instantes previos a la proyección de los episodios para la prensa, en la que estuvo presente BLUPER.

“Quisimos traer de vuelta ese espíritu de la televisión de La Edad de Oro, de esos años en los que el silencio era posible en el plató, donde había espacio para la reflexión. Traer esa atmósfera al presente”, continuaba. En cierta forma, se recrea una especie de encuentro de amigos y conocidos.

Pedro Almodóvar con Javier Ambrossi y Javier Calvo en 'Pedro x Javis'. Movistar

A modo de curiosidad, Pedro x Javis aspiraba a ser una serie documental más ambiciosa de lo que ya es. Ambrossi y Calvo querían realizar un episodio por cada largometraje del de Ciudad Real, quedándose en un total de 23. Desde Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón a La habitación de al lado.

“Originalmente, queríamos hacer un capítulo por película. Nos dimos cuenta de que, quizás, era demasiado a la hora de escribir y realizarlo”, admitía Calvo. “Lo llegamos a comenzar a escribir, pero Almodóvar nos hizo ver que era demasiado. No le íbamos a tener tantos días en el plató”, añadía Ambrossi.

Una producción ambiciosa con la que Ambrossi y Calvo traen su particular mirada cinematográfica al ámbito de la no ficción

La ambición sigue notándose y es la manera en la que se divide la producción lo que hace que se note esa intención de recorrer cada una de las 23 películas del director. Se comienza con ‘amigas y madres’, se continúa con ‘ley y deseo’ y se culmina con ‘muerte y cine’.

Penélope Cruz y Javier Ambrossi en una secuencia de 'Pedro x Javis'. Movistar

En cada una de las partes, se fusionan los universos del manchego y la pareja de creadores. Esto se refleja en la presencia de invitados míticos del cine de Almodóvar, como Rossy de Palma, Loles León, Penélope Cruz, Antonio Banderas o Julieta Serrano. También aparecen colaboradores estrella del realizador, como el director de fotografía José Luis Alcaine, los productores Agustín Almodóvar y Esther García o el compositor Alberto Iglesias.

Todos ellos convergen con Albert Pla o Amaia Romero, de ese mundo propio que han conformado Ambrossi y Calvo. Se suman a ellos artistas como Nathy Peluso, Luz Casal o Raül Refree. Creando así un producto único, en el que las costuras de la no ficción se aprovechan para ir más allá de la simple entrevista y cortes.

Una propuesta que busca traer el espíritu de la televisión de antaño, dejando espacio a la reflexión y trayendo lo que se esconde entre bambalinas como parte de la narración

En esa intención de traer el espíritu de la televisión de antaño, aquella que coincidió con la Movida madrileña y de la que Almodóvar fue emblema, Pedro x Javis optan por mostrar las bambalinas, que el making of forme parte de la narración. Puede verse cómo se discuten los guiones y la puesta en escena o cómo llegan los artistas antes de sus declaraciones.

Un juego de espejo en el que Ambrossi y Calvo reflejan su amor por el cine de Almodóvar, del que el propio protagonista es cómplice. Pocas veces se ha visto al cineasta explayarse de una manera tan distendida.

Si bien es cierto que el realizador se muestra proclive a pronunciarse en múltiples temas, en Pedro x Javis lo ha hecho con esa atmósfera que se sale de lo periodístico y pasa a ser algo más cercano a una conversación de amigos.

Tráiler 'Pedro x Javis'

El resultado es una demostración de que Ambrossi y Calvo se mueven con la misma dedicación en su apuesta por la no ficción. El género del documental ha demostrado, desde hace varios años, ser un lenguaje cinematográfico con el que romper más moldes y se ha coronado como uno de los más vanguardistas en la actualidad.

Pedro x Javis es una evidencia más de que la no ficción goza de buen estado de salud. Tal y como recientemente hizo Valeria Vegas, ha roto moldes con su docuserie sobre Sara Montiel, los Javis superan con nota su salto al documental.