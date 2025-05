Oriol Tarrasón, el nuevo villano de 'Sueños de libertad': "La rivalidad con 'La Promesa' es como la de Cristiano con Messi"

Un nuevo villano viene dispuesto a revolucionar las tramas en Sueños de libertad. Este lunes 26 de mayo, a las 15:45 horas, Gabriel irrumpe en las perfumerías de la Reina. Encarnado por Oriol Tarrasón, este nuevo personaje llega con una misteriosa misión y cuyos oscuros propósitos serán los protagonistas de esta segunda temporada.

Gabriel es el sobrino desconocido de Damián de la Reina (Nancho Novio). Hijo de su hermano Bernardo, su llegada coincide en un momento en el que el patriarca del clan está en una fuerte crisis emocional, al seguir viviendo el duelo de la muerte de su primogénito.

Pero Gabriel aspira a tomar el testigo de Jesús (Alain Hernández) como el gran antagonista y que pondrá en peligro la historia de amor entre Andrés (Dani Tatay) y Begoña (Natalia Sánchez). “Nunca había interpretado a un villano”, reconoce Oriol Tarrasón en una entrevista concedida a BLUPER.

“Debo tener cara de buena persona. A ver cómo reciben los espectadores este cambio de registro”, declara el intérprete, conocido por haber sido Abel en Amar es para siempre y, especialmente, por haber encarnado a Martín en la emblemática Los misterios de Laura.

Gabriel apunta a ser uno de los grandes personajes de esta segunda temporada de Sueños de libertad, ¿cómo le llegó la propuesta?

Fue bastante sencillo. Me llamaron del casting. Estaban buscando a un actor y reunía algunas de las condiciones que les encajaban. Tuve que hacer dos pruebas, una solo y otra con Dani Tatay y con Natalia Sánchez para ver la conexión entre los tres. También era un proyecto que tenía en el radar. Estaba haciendo una función de teatro con Ana Fernández y ella me lo recomendó.

Oriol Tarrasón en un fragmento en el episodio 314 de 'Sueños de libertad'. Manuel Fiestas Atresmedia

Gabriel es sobrino de Damián de la Reina y llega a Toledo con una misteriosa misión. ¿Qué me puede contar sobre su personaje?

Aunque es sobrino de Damián, es un desconocido para él. Es más, no sabía ni que existía. Damián tenía un hermano, Bernardo, del que se separó y no se volvió a hablar con él. El padre de mi personaje se fue a vivir a México y apenas hubo contacto. De ahí, que Damián desconozca la existencia de su sobrino.

Gabriel se presenta, de repente, en la fábrica, decidido a recuperar los vínculos con su familia, dado que su padre está muerto. Eso le empuja a conocer al resto de la familia de la Reina, sabiendo que Jesús ha muerto. Aunque sean familia, los lazos están rotos y deben reconstruirse. Poco a poco, se irá generando esa relación. A Damián justo le despierta un vínculo emocional, por la muerte de Jesús. Eso le ayudará a instalarse más rápido en la familia.

Gabriel ya había hecho una aparición sorpresa en el episodio final de la primera temporada. Es una de las últimas personas que habla con Jesús de la Reina antes de morir. ¿Cuál era el vínculo entre ambos?

En cierta manera, era una manera de mostrar que Gabriel es un poco la continuación de Jesús. Es una manera de que el mal siga estando.

"Es la primera vez que hago de malo y lo estoy disfrutando"

El público está acostumbrado a verle con personajes menos antagónicos. Fue el carismático Martín Maresca en Los misterios de Laura y ha encarnado a galanes en Seis hermanas o Amar es para siempre. ¿Cómo cree que el público va a tomarse su cambio a villano?

Es la primera vez que interpreto realmente a un personaje malo. Debo tener cara de buena persona, porque me suelen ofrecer papeles de buenos. Es verdad que Martín era un poco pillo, pero tenía corazón y un buen fondo. En este caso, va a ser la primera vez en la que tengo un villano.

Está siendo muy divertido, lo reconozco, por todas las dobleces que tiene un personaje de estas características y más en una ficción diaria, en la que pasan tantas cosas. Tengo curiosidad por ver cómo lo recibirán.

¿Cómo será la relación de Gabriel con el otro gran villano de la serie, Pedro Carpena?

El personaje de Juanjo Puigcorbé siempre sospecha de Gabriel. Comenta que ha venido a por algo. Desde el punto de vista de la dramaturgia, mi papel es muy interesante. Al resto de protagonistas les muestra una cara, pero al público le enseña otra. La audiencia sabrá a lo que ha venido y lo que busca.

Como los personajes no lo sabrán a primeras, generará empatía. Es otro tipo de maldad a la que tenía Jesús de la Reina, que era un personaje más villano, al que se le veía venir de lejos.

Oriol Tarrasón en 'Sueños de libertad'.

¿Teme que comparen a Gabriel con Jesús o que le comparen a usted con Alain Hernández?

Si comparan a Gabriel con Jesús, me parecerá fantástico. Ahora bien, si lo hacen con los actores, ya es otra cosa. Sería un poco feo. Ojalá no lo hagan. Pero sí que es inevitable que surjan comparaciones entre ambos villanos. Los malos son necesarios para las tramas, son los que generan los conflictos.

Ha trabajado previamente en otras series diarias, como Seis hermanas o Amar es para siempre. ¿Qué tienen este tipo de proyectos para que le atraigan?

Lo que me gusta es la adrenalina que genera, a mí me pasa como actor. Se trabaja muchísimo a un ritmo muy rápido. Hay muchos textos, pasan cosas. Me parece muy bonito.

"'Sueños de libertad' es una serie que toca temas actuales para la gente en su día a día”

Aunque Sueños de libertad y La Promesa no compiten en la misma franja, sí que rivalizan en lo referente a pelear por ser la serie más vista de la televisión española. ¿Cómo ve ese tipo de competencia?

Creo que las rivalidades son buenas si ayudan a generar más compromiso con el proyecto de cada uno. La que vivimos con estas series es como la de Cristiano Ronaldo y Messi. El hecho de que uno fuera muy bueno hacía que el otro se tuviera que esforzar más.

Eso es bueno, luego ya de debatir si es mejor Cristiano o Messi, pues nunca me ha interesado. No sé cuál es mejor o peor, sólo sé que su rivalidad logra que el equipo se implique más. Eso es siempre satisfactorio.

¿Cómo fue la primera toma de contacto con el equipo?

Fue bastante fácil. A ver, desde el punto de vista técnico, es el mismo equipo que había en Amar es para siempre. Así que yo conocía a muchos de ellos. He tenido suerte, porque cuando entras en un proyecto que ya está funcionando, no sabes muy bien cómo encajar en ciertas situaciones.

Oriol Tarrasón en un fotograma del episodio 314 de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

En este caso, fue llegar el primer día y conocer a todo el equipo. Era saludar a la gente, reencontrarme con ella. Por otro lado, está el equipo actoral. Sólo puedo decir que me ha acogido como a uno más, que son grandísimos profesionales y que me sigue sorprendiendo la calidad que sale tras la cámara, teniendo en cuenta a la velocidad a la que vamos.

Uno de los aspectos que más se aplaude de Sueños de libertad es que tiene la valentía de tocar temas de actualidad en el contexto de la serie, como la trama de las Mafin. Es de agradecer que se visibilicen estas realidades.

Creo que es sello de Diagonal TV, que lo ha hecho siempre. En Amar es para siempre ya sucedía. Las épocas avanzaban y eso provocaba que se abordasen historias que también existían. Pasaba también con Bandolera. No es sólo un producto televisivo, sino historias que tocan a la gente en su día a día.

En diciembre de 2024, José Pastor declaró que TVE tenía pensado seguir apostando por más episodios de Los misterios de Laura. ¿Ha habido avances sobre ello?

Estamos a la espera. En verano del año pasado, enviamos una propuesta. Se escribieron seis capítulos. Había fechas de rodaje y todo, pero se canceló. Esos episodios están escritos y el proyecto de producción está listo para arrancar. Sólo estamos aguardando a que nos den luz verde. Al final, es un tema de presupuestos.