'Valle Salvaje' inicia una nueva etapa en las tardes de La 1 con un ligero cambio en la cabecera de sus créditos iniciales

Valle Salvaje está viviendo un revulsivo tanto en sus tramas como en sus exteriores. En plena etapa de cambios, la serie diaria recibe una ligera modificación en su cabecera. Al tema compuesto e interpretado por St. Pedro se le suma la voz de Lorena Gómez. A la melodiosa voz del tinerfeño le acompaña la de la leridana.

Ha sido este pasado viernes 23 de mayo cuando Valle Salvaje ha mostrado su nueva cabecera. Realmente, es la misma, sólo que la versión del tema en la que se intercalan las voces de St. Pedro y Lorena Gómez. Se trata de una manera sutil de marcar un punto de inflexión en la ficción producida por Bambú.

Creada por Josep Cister, la canción de la cabecera inicial es un bolero intimista que vuelve a mostrar el personal estilo del artista canario. “Mi idea cuando estaba escribiendo fue empatizar con la protagonista, ponerme en su lugar y cómo me sentiría yo si me pasara el problema que me pasa”, compartía ante los medios.

El trágico destino de Adriana (Rocío Suárez de Puga), que es enviada a Valle Salvaje para contraer matrimonio con un hombre al que no ama y decidida a perseguir un amor prohibido, se convirtió en el motor de la canción. "Me gusta el drama y el despecho", bromeaba el tinerfeño, encantado de participar con su voz y sus letras en "una serie de este calibre".

Finalista del Benidorm Fest 2024, St. Pedro ve cómo Lorena Gómez se une a la canción. “Estoy súper feliz de que hayan confiado en mí para esto tan bonito, especialmente como seguidora de la serie”, declaraba la leridana el pasado mes de febrero, cuando se hizo oficial este cambio.

Fotograma del episodio 170 de la segunda temporada de 'Valle Salvaje'.

“Y, además, con St. Pedro, que me encanta su voz. Me flipa la canción y poder compartir nuestro arte con vosotros”, proseguía en el comunicado. La nueva versión del tema principal llega justo cuando Valle Salvaje está viviendo un período de cambios.

Nuevas tramas, escenarios, línea argumental, conflictos, así como nuevos personajes. Lo cierto es que el rendimiento de la serie está siendo más que óptimo. El 12 de mayo, Valle Salvaje firmó su récord histórico, llegando a un 12,5% de cuota.

El pasado mes de abril, la serie cerró su mejor mes hasta el momento, llegando a la cifra media del 11,2% de cuota. Datos que consolidan una evolución en positivo que, además, sigue causando sensación en Netflix. La serie diaria ha logrado ser líder en visionado en la plataforma en streaming, donde también puede disfrutarse de La Promesa.