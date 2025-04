'Star Wars Celebration 2025': de la segunda temporada de 'Ahsoka' al anuncio de 'Starfighter' con Ryan Gosling

La Star Wars Celebration 2025 ha comenzado este pasado 18 de abril en Japón con una impresionante presentación de próximas producciones de Lucasfilm, tanto películas como series de Disney+.

La convención, que dura todo el fin de semana, se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Makuhari Messe en Tokio del 18 al 20 de abril, y es una oportunidad para que fans de todo el mundo se reúnan para celebrar el fenómeno cultural que es Star Wars.

Este año marca la 16ª edición de este evento global que sucede de forma bienal. La presentación del primer día ha incluido varios anuncios, adelantos de nuevas series y otras que regresan, y un desfile ininterrumpido de actores, actrices y cineastas.

El evento comenzó con un video que destacó los títulos emblemáticos de la compañía y sus personajes, que han cautivado a audiencias de todo el mundo durante las últimas cuatro décadas. Después, los droides C3PO y R2D2 dieron la bienvenida oficial a los 9,000 fans presentes.

También estuvieron acompañados por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el director creativo, Dave Filoni, quienes agradecieron a los fans por su continuo apoyo y pusieron de pie a todo el auditorio con el anuncio de un nuevo estreno cinematográfico: Star Wars: Starfighter, que estará dirigido por Shawn Levy y protagonizado por Ryan Gosling.

Anuncio de 'Star Wars: Starfighter' en la 'Star Wars Celebration 2025'. Disney

Ryan Gosling se une a 'Star Wars'

Kennedy conversó con el actor y el director, ofreciendo algunos detalles exclusivos sobre lo que los fans pueden esperar de esta nueva aventura, que tiene lugar aproximadamente cinco años después de los eventos de Star Wars: Episodio IX. El Ascenso de Skywalker.

La película, cuya producción comenzará este otoño, es una aventura completamente nueva con personajes totalmente originales, ambientada en un período de tiempo que aún no se ha explorado en pantalla. Star Wars: Starfighter se estrenará en cines el 28 de mayo de 2027.

Más tarde, el director y coguionista Jon Favreau subió al escenario para hablar sobre el esperado estreno cinematográfico de Lucasfilm The Mandalorian & Grogu, que llegará a los cines el 22 de mayo de 2026.

Ryan Gosling hablando sobre 'Star Wars: Starfighter' en la 'Star Wars Celebration 2025'. Disney

Acompañaron a Favreau las estrellas de la película, Pedro Pascal, Sigourney Weaver y el propio Grogu, para una breve conversación sobre lo que los fans pueden esperar cuando los personajes de la galardonada serie de Disney+ lleven su mayor aventura hasta ahora a la gran pantalla.

La película de 'The Mandalorian'

En la película, el Mandaloriano y su joven aprendiz, Grogu, emprenden una emocionante aventura mientras viajan por la galaxia. Algunas imágenes tras las cámaras y un adelanto exclusivo de la película se compartieron en exclusiva con la audiencia.

Otra protagonista ha sido Ahsoka, cuya segunda temporada comenzará pronto su rodaje. La ficción protagonizada por Rosario Dawson comenzará sus grabaciones este lunes 21 de abril. Se ha revelado el regreso de un esperado personaje: Anakin Skywalker. “No puedo decir mucho, pero Anakin estará de vuelta para la segunda temporada”, expresaba Hayden Christensen.

Escena de 'Ahsoka'. Disney

Se ha confirmado el regreso de otros personajes clave como el almirante Ackbar, Zeb y Baylan Skoll. Este último será interpretado por Rory McCann, dado el trágico fallecimiento de Ray Stevenson en 2023.

Rodaje de la 2ª temporada de 'Ahsoka'

Dado que 2025 marca el 50º aniversario de Industrial Light & Magic (ILM), sus cineastas subieron al escenario para hablar sobre la segunda temporada de la aclamada serie documental, que se estrenó por primera vez en 2022 y actualmente está disponible en Disney+.

Pedro Pascal, Jon Favreau y Grogu presentando 'The Mandalorian & Grogu' en la 'Star Wars Celebration 2025'. Disney

La segunda temporada de Light & Magic de Lucasfilm es una serie de tres partes producida por Imagine Documentaries que sigue a la compañía de efectos visuales de Lucasfilm, Industrial Light & Magic, mientras entra en su período más desafiante y revolucionario: el amanecer de la era digital.

Hubo también un panel especial de Lucasfilm Animation para celebrar el 20º aniversario de la división que creó series aclamadas por los fans y la crítica como Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels y más.

Estreno de 'Tales of the Underworld'

Los fans pudieron disfrutar del estreno mundial del primer episodio de Star Wars: Tales of the Underworld, una nueva serie antológica de cortos animados creada por Dave Filoni, que se estrenará el 4 de mayo de 2025, exclusivamente en Disney+.

Presentación de 'Star Wars: Tales of the Underworld' en la 'Star Wars Celebration 2025'. Disney

La popular serie, que comenzó en 2022 con Tales of the Jedi y continuó en 2024 con Tales of the Empire, esta vez se centra en el inframundo criminal de la galaxia de Star Wars a través de las experiencias de dos villanos icónicos. La exasesina y cazarrecompensas Asajj Ventress recibe una nueva oportunidad en la vida y debe huir junto con un inesperado nuevo aliado, mientras que el forajido Cad Bane enfrenta su pasado al confrontar a un viejo amigo que ahora es un alguacil en el lado opuesto de la ley.

El panel concluyó con un anuncio que muchos fans habían estado esperando: una nueva serie de Lucasfilm Animation centrada en Maul, titulada Star Wars: Maul – Shadow Lord, que se estrenará en Disney+ en 2026 y contará con Sam Witwer como protagonista. Los asistentes pudieron disfrutar de un adelanto exclusivo de la serie y recibieron un póster especial del 20º aniversario de Lucasfilm Animation.

Foto de familia en la 'Star Wars Celebration 2025'. Disney

Más tarde ese día, se anunció que la tercera temporada de Star Wars: Young Jedi Adventures se estrenará este otoño en Disney+ y Disney Jr. Ambientada 200 años antes de Star Wars: La Amenaza Fantasma, durante la era de la Alta República.

Star Wars: Young Jedi Adventures sigue a los jóvenes Jedi Kai Brightstar, Lys Solay y Nubs mientras estudian los caminos de la Fuerza, aprenden del Maestro Jedi Yoda, exploran la galaxia y ayudan a ciudadanos y criaturas necesitadas.

Los próximos episodios mostrarán a los jóvenes Jedi embarcándose en una aventura en el mundo del cuidado de droides, donde harán amistad con Dotti, la adorable y peculiar dueña de una tienda local, y con tres nuevos y adorables amigos droides: Beepers, Dozer y Gigi.